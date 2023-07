Tuttlingen

Dos Mundos meets Marco Schorer

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Dos Mundos meets Marco Schorer heißt es am Freitag, 4. August, im Kulturhaus im Bürgerpark in Tuttlingen. (Foto: Veranstalter )

Nachdem das begeisternde Konzert im Mai frühzeitig ausverkauft war, findet laut Ankündigung am Freitag, 4. August, ab 20 Uhr im Kulturhaus im Bürgerpark in Tuttlingen in der Stockacher Straße 5/1 ein weiterer musikalischer Abend mit Dos Mundos und Marco Schorer statt.

