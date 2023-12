Donautal-HSG will den TSV Heiningen auch im Rückspiel schlagen

Das erste Herren-Team (Verbandsliga) sowie das zweite Damen-Team (Landesliga) machen einen „HSG-Ausflug“ nach Holzgerlingen zur HSG Schönbuch, wo beide Mannschaften am Sonntag antreten müssen. Die HSG Baar (Landesliga) will bei der HSG Hossingen-Meßstetten punkten. Einzig die Damen der Donautal-HSG I (Oberliga) besitzen Heimrecht und empfangen den TSV Heiningen.

Oberliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim - TSV Heiningen (So., 18 Uhr, Sporthalle Mühlheim/Hinspiel: 29:28). An das Hinspiel in Heiningen hat HSG-Trainer Klaus Hüppchen gute Erinnerungen. „Ja, da haben wir knapp mit einem Punkt gewonnen. Das war ein 50:50-Spiel auf Augenhöhe“, erinnert sich der Trainer der Donautälerinnen. Mit 29:28 endete die Partie. „Wir haben einen guten Lauf und wollen das engagierte Auftreten aus dem Biberach-Spiel mitnehmen und fortführen“, ist Hüppchen für das Rückspiel optimistisch. Trotzdem warnt der Coach vor dem TSV: „Auch das Rückspiel wird wieder auf Augenhöhe sein. Die ersten sechs Spielerinnen von Heiningen haben alle Erfahrung aus der Bundesliga oder 3. Liga. Das ist schon ein Brett, was uns da erwartet. Und da müssen wir als Mannschaft mit gutem Abwehrpaket dagegen halten. Das hat gegen Biberach super funktioniert“, so der HSG-Coach. Burcin Özgentürk wird wegen eines privaten Termins fehlen. Sonst hat Hüppchen alle Spielerinnen an Bord.

Verbandsliga Männer

HSG Schönbuch - HSG Fridingen/Mühlheim (So., 17 Uhr, Schönbuchsporthalle in Holzgerlingen). Die Donautal-HSG will das letzte Spiel vor der Winterpause unbedingt mit einem Erfolgserlebnis beenden. „Die Hinserie ist für uns nicht optimal gelaufen. Wir haben einige enge Niederlagen einstecken müssen und viele verletzungsbedingte Ausfälle gehabt. Ich hoffe, dass in der Winterpause dann wieder einige der Verletzten durchschnaufen, die Wunden lecken und dann im Training wieder angreifen können“, sagt Trainer Deniz Parlak. In Holzgerlingen will man allerdings gemeinsam mit der Damen-Reserve einen versöhnlichen Jahresabschluss feiern, die im Spiel nach den Herren auf die Platte geht. „Wir werden alles in die Waagschale werfen und spielen volle Kanne auf Sieg“, kündigt Parlak an. Tabellarisch ist das Spiel für beide Teams richtungsweisend. Die Donautal-HSG möchte vom vorletzten Platz in die sichere Zone vorrücken, Schönbuch auf Rang acht auf keinen Fall in den Sog nach unten geraten. Nicht aus den Augen lassen dürfen die Gäste den Schömbucher Top-Scorer Janek Förch, doch Parlak warnt auch vor dem starken Kollektiv der Gastgeber. „Sie haben viele torgefährliche Spieler und eine ausgeglichene Mannschaft. Gerade das macht sie so gefährlich“, sagt Parlak.

Verletzungsbedingt fallen Daniel Hipp (Rückenprobleme), Nico Liebermann (Augen-OP) und Florian Fritz (Bauchmuskelzerrung) weiterhin aus.

Landesliga Frauen

HSG Hossingen-Meßstetten - HSG Baar (Sa., 17. 30 Uhr, Heuberghalle in Meßstetten). Nach der verdienten Niederlage beim TSV Zizishausen (23:28) will die HSG Baar zurück in die Erfolgsspur finden. Dazu bereitet sich die Mannschaft um Trainer Oliver Ulrich auf das Auswärtsspiel gegen die HSG Hossingen-Meßstetten vor. „Es ist kein Geheimnis, dass wir eine offensive 3-2-1-Deckung in der Abwehr spielen und unser Heil zwar nicht in der Flucht nach vorn, sondern im Angriff suchen. Und wir wissen, dass Hossingen zwei wurfstarke Rückraumspielerinnen hat. Das können wir nicht verteidigen, wenn wir uns hinten kompakt einigeln“, sagt Trainer Ulrich. Besonderer Augenmerk liegt aber auch auf Hossingens Nadine Bengel. „Das ist die Top-Scorerin der Liga. In wieweit wir sie aus dem Spiel nehmen können, müssen wir sehen. Wir wollen auf jeden Fall offensiv und aggressiv verteidigen“, so Ulrich.

Die HSG Hossingen-Meßstetten hat nur einen Minuspunkt weniger als die HSG Baar und steht auf dem sechsten Platz. „Sie haben sich erst einen einen überraschenden Ausrutscher gegen Albstadt erlaubt, daran sieht man, wie gut sie in die Saison gekommen sind. Aber wir fahren selbstbewusst nach Hossingen und wollen dort auf Sieg spielen“, sagt Ulrich. Auf drei Stammkräfte muss der Trainer verzichten, die mit Corona ausfallen. Das ist dann die Gelegenheit für Spielerinnen, mehr Spielzeit zu bekommen, die sonst eher im zweiten Glied stehen.

HSG Schönbuch - HSG Fridingen/Mühlheim II (So.,19.30 Uhr, Schönbuchsporthalle in Holzgerlingen). Mit einem gecharterten Bus reist die Reserve-Mannschaft der Donautal-HSG gemeinsam mit dem A-Team der Männer zum Auswärtsspiel bei der HSG Schönbuch. Dort hofft Trainerin Stephanie Parlak, dass nach dem Spiel der Herren die Stimmung auf Betriebstemperatur ist für die Partie gegen die Gastgeberinnen. Die stehen in der Liga mit 3:11 Punkten aus sieben Spielen auf Platz acht. Die Gäste aus dem Donautal rangieren auf Platz neun mit 2:10 Punkten aus sechs Spielen. „Wir haben diese Woche gut trainiert und sind zufrieden. Vor allem schweben wir noch auf der Rottweil-Wolke. Die Euphorie und den Schwung aus dem Rottweil-Spiel wollen wir mitnehmen. Der Kopf ist frei und wir können unsere Leistung abrufen“, sagt Trainerin Parlak.

Torhüterin Judith Bell hat sich im letzten Spiel gegen die HSG Rottweil verletzt, ihr Einsatz gegen Schönbuch ist fraglich. Dafür springt Sabrina Müller ein, die sonst den Kasten der dritten Mannschaft hütet. „Über den Gegner können wir als Liga-Neuling nichts sagen, bis auf die Tatsache, dass sie auch noch nicht so viele Punkte geholt haben. Aber wir wollen da gewinnen“, sagt Trainerin Parlak