Donautal-HSG will dem VfL Pfullingen das Fürchten lehren

Mit viel Selbstbewusstsein fährt die Oberliga-Mannschaft der HSG Fridingen/Mühlheim nach Nürtingen. Beim TV Aixheim erwartet Coach Manuel Schmelovski eine Leistungssteigerung von seiner Mannschaft gegen Weinstadt. Die Baar-HSG reist nach Schönbuch.

Oberliga Frauen

TG Nürtingen II ‐ HSG Fridingen/Mühlheim (Samstag, 18 Uhr, Theodor-Eisenlohr-Sporthalle in Nürtingen). „Wir haben einen guten Lauf, die Mannschaft hat zuletzt grandios gespielt und wir sind gut drauf. Uns muss man erst einmal schlagen“, beschreibt HSG-Trainer Klaus Hüppchen die Gemütslage der Donautal-Damen in der gut angelaufenen Oberliga-Saison. Patricia Rebholz ist noch nicht wieder 100 Prozent fit, ist laut Coach aber beim Auswärtsspiel mit dabei. „Die Frage ist nur, wie lange sie spielen kann“, so Hüppchen.

Gegen die Nürtinger Reserve wolle man die Dinge, die zuletzt gut liefen, weiter verbessern und im Abschlusstraining sich speziell auf den Gegner einstellen, so der Trainer. „Nürtingen hat einige junge Spielerinnen, die heiß darauf sind, sich für die erste Mannschaft zu empfehlen. Und sie setzen immer wieder auch Spielerinnen aus der ersten Mannschaft ein, die runter in die Zweite gehen. Da wissen wir nicht, was uns da erwartet. Aber unser Ziel ist: Wir schauen total auf uns und unsere Stärken. Und deshalb bin ich guter Dinge, dass wir Nürtingen schlagen können“, peitscht Hüppchen ein. Die TG Nürtingen II teilt sich mit der HSG nach fünf Spieltagen den fünften Platz mit 4:6 Punkten.

Verbandsliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim ‐ VfL Pfullingen II (Samstag, 20 Uhr, Sepp-Hipp-Halle Fridingen). Bei der Donautal-HSG hat die Erkältungswelle Einzug gehalten. Trainer Deniz Parlak musste unter der Woche schon auf Spieler im Training verzichten. Wie sich die Mannschaft dann am Wochenende aufstellen lässt, ist noch nicht klar. „Ich bin aber guten Mutes, dass wir eine wettbewerbsfähige Truppe auf die Platte werfen können“, ist Parlak optimistisch.

Mit der Pfullinger Reserve gastiert eine dynamische Mannschaft, die in der vergangen Saison erstmals in der Verbandsliga mitmischte und sich bis ins obere Tabellendrittel auf den zweiten Platz kämpfen konnte. „Pfullingen spielt einen tollen Handball und verfügen über eine kompakte Abwehr und einen guten Torwart. Und erzielen viele Tore mit ihrem Tempospiel“, schwärmt Parlak. Auswärts schlug die HSG die Pfullinger Reserve (31:26) in der vergangenen Saison, daheim gab es hingegen eine Niederlage (24:35). Vor allem VfL-Spielertrainer Florian Möck bereitete den Donautälern arges Kopfzerbrechen. „Den haben wir nicht in den Griff bekommen. Aber Möck ist nun Spielertrainer der ersten Mannschaft in der 3. Liga und kann nicht mehr in der zweiten Mannschaft spielen“, weiß Parlak. Mit einer konzentrierten Deckungsarbeit will man die Angriffswucht des VfL bremsen und mit schnellen Tempogegenstößen Tore erzielen.

Der Gast dürfte mit angefressenem Gemüt anreisen, verlor der VfL zuletzt das Derby gegen den Aufsteiger aus Mössingen. „Pfullingen wird mit viel Wut im Bauch zu uns kommen, aber wir wollen auch etwas wieder gutmachen nach der knappen Niederlage im letzten Spiel. Unser Ziel ist es, jedes Heimspiel zu gewinnen. Die Gegner sollen mit einem unguten Bauchgefühl zu uns ins Donautal fahren“, sagt Parlak.

Landesliga Männer

TV Aixheim ‐ SG Weinstadt II (Samstag, 19.30 Uhr, Sporthalle Aldingen). Vor dem Heimspiel ist Aixheims Trainer Manuel Schmelovski klar, dass ihm mindestens drei bis vier Stammkräfte verletzt ausfallen werden. Trotzdem fordert er von den Spielern, die am Samstag gegen die Reserve der SG Weinstadt antreten, eine Reaktion auf die „hergeschenkte Partie“ gegen die SG Schorndorf (25:30). „Vor allem die zweite Hälfte hat mich arg gestört“, schimpft der TVA-Coach. Spielten seine Mannen 30 Minuten lang gut mit, gab man die Partie durch Unkonzentriertheit, die in technischen Fehlern und Fehlwürfen gipfelten, aus der Hand. „Und das wollen wir besser machen ‐ 60 Minuten lang hoch konzentriert die Spielzüge zu Ende bringen und torgefährlicher werden. Gemeinsam mit unserer Deckung wollen wir sauber und klar verteidigen, dann bin ich mir sicher, dass wir die zwei Punkte holen“, so Schmelovski. Die große Frage wird sein, ob und wie viele Spieler die Weinstädter Zweite aus der ersten Mannschaft mitbringen wird. Der Gast hat 4:2 Punkte, schlug zuletzt den TV Spaichingen (35:32), verlor aber auch wie der TV Aixcheim gegen die SG Schorndorf (26:28).

Landesliga Frauen

HSG Schönbuch ‐ HSG Baar (Samstag, 18 Uhr, Weiler Sportzentrum in Weil im Schönbuch). Bei der HSG Baar ist der Start in die Liga bestmöglich geglückt ‐ zwei Spiele, zwei Siege. „Diese Siege geben uns Auftrieb, um weiter auf der Erfolgswelle zu schwimmen“, sagt Trainer Oliver Ulrich. Zwar standen ihm unter der Woche studiumsbedingt nicht alle Spielerinnen im Training zur Verfügung, trotzdem „hat die Mannschaft motiviert trainiert“, so Ulrich. „Wir wollen an die zuletzt gezeigten Leistungen nicht nur anknüpfen, sondern noch eine Schippe drauf-legen und die Punkte aus Schönbuch mitnehmen“, kündigt der Baar-Coach an.

Allerdings warnt Ulrich seine Spielerinnen vor der „jungen und selbstbewussten Truppe“, die bislang mit ihrer Torgefährlichkeit auf sich aufmerksam machte. Gegen die HSG Rottweil erzielten die Schönbucherinnen auswärts 33 Tore. „Wir sind gewarnt. In Calw haben sie einen Punkt mitgenommen. Wir müssen auf allen Positionen wachsam sein und nach der langen Anfahrt gut in die Partie kommen“, sagt Ulrich.

HSG Fridingen/Mühlheim II ‐ SKV Rutesheim (Sonntag, 18 Uhr, Sepp-Hipp-Halle in Fridingen). Die gute Nachricht konnte HSG-Trainerin Stephanie Parlak vorweg verkünden: Das Lazarett ihrer Mannschaft hat keinen weiteren Zuwachs bekommen. Carolin Gögelein ist nach ihrem Meniskusriss operiert worden und fällt wohl die gesamte Runde aus. Trotzdem wird die Donautal-HSG-Reserve in voller Mannschaftsstärke den Gegner aus Rutesheim empfangen. „Wir kennen den Gegner nicht und wissen nicht, was uns erwartet. Wir werden aber auf unsere gute Abwehr bauen, um dem Gegner das Leben schwerzumachen“, sagt Parlak.

Neben dem Verletzungspech hadert die Trainerin des Aufsteigers vor allem mit der mentalen Verfassung ihrer Spielerinnen ‐ die in der Liga noch nicht angekommen seien. „Die Mädels spielen nicht frei auf, das ist eine Kopfsache. Entweder spielen sie die Züge nicht bis zum Ende aus oder verkopfen dabei total. Und wir müssen die Siebenmeter und einfachen Tore einfach reinmachen. Dann knacken wir auch den Knoten im Kopf. Im Grunde können wir befreit aufspielen, wir haben nichts zu verlieren“, sagt Parlak. Der Gast hat aus drei Spielen zwei Punkte geholt, verlor zweimal. Die HSG wartet nach drei Partien noch auf den ersten Punktgewinn.