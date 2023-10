Donautal-HSG II stellt in letzter Sekunde auf Sieg

In der Handball-Bezirksliga der Männer hat die HSG Rietheim-Weilheim auswärts verloren, die HSG Fridingen/Mühlheim II daheim gewonnen. Die HSG Baar feiert auswärts einen Kantersieg. In der Bezirksliga der Frauen unterlag die HSG Rietheim-Weilheim, der TV Spaichingen gewann souverän.

Bezirksliga Männer

HK Ostdorf/Geislingen ‐ HSG Rietheim-Weilheim 33:27 (17:11). Das Spiel war von Beginn an offen, obwohl die HK die Nase meist vorne hatte. Beim 10:11 gingen die Gäste dann das einzige Mal in Führung. Auf Grund einer konzentrierten Abwehrleistung und der Unterstützung der Zuschauer in der voll besetzten Halle, konnte sich die HK bis zur Halbzeit aber wieder absetzen. Anfangs der zweiten Hälfte verloren die Gastgeber ein wenig den Faden und die HSG kämpfte sich zum 23:21 heran. Doch durch die Zuschauer wurde die HK zurück gepusht und sorgte mit einem 6:0 Lauf für die Vorentscheidung. Beste Torschützen: Heim. Jan Alexander Riccobono 9/1, Gast: Till Oeschger 8/3.

HSG Fridingen/Mühlheim II ‐ VfH Schwenningen 29:28 (16:12). Das Spiel begann ausgeglichen. Ab dem Stand von 12:12 konnte sich die Heimmannschaft durch eine gute Abwehrleistung und daraus resultierenden Kontern auf 16:12 zur Halbzeit absetzen. In der 2. Hälfte hatte sich der VfH wieder gefangen und war beim 17:17 wieder im Spiel. Daraufhin war die Donautalreserve immer wieder vorne, auch dank guter Paraden von Torwart Lars Stegmaier. Durch sehr viele Zeitstrafen allerdings, wurde der Vorsprung immer wieder verspielt. Beim Stand von 28:28 waren noch 5 Sekunden auf der Uhr und Freiwurf für den Gastgeber, den dann Vincent Pfeiffer zum Sieg verwandeln konnte. Beste Torschützen: Heim: Daniel Ulmschneider 7, Gast: Patrick Teubert 9/7.

TV Streichen ‐ HSG Baar 27:42 (10:20). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase verlor Streichen den Faden und die Gäste konnten sich mit einem 5:0 Lauf etwas Luft verschaffen. Die HSG fand nun immer besser ins Spiel und konnte der Vorsprung bis zur Halbzeit auf zehn Tore ausbauen. Nach dem Wechsel konnte Streichen zunächst besser mithalten und wieder auf acht Tore heran kommen. Nun unterliefen dem TVS aber wieder zu viele technische Fehler im Angriff und so steuerte die HSG Baar einem ungefährdeten Sieg entgegen. Beste Torschützen: Heim: Marco Jenter 13/6, Gast: Jonas Kreutter 13/8.

Bezirksliga Frauen

HWB Winterlingen-Bitz ‐ HSG Rietheim-Weilheim 29:21 (14:9). Der HWB Handball Winterlingen-Bitz hat vor heimischem Publikum eine konzentrierte Leistung gezeigt und erntete dank der starken zweiten Hälfte einen nie gefährdeten Sieg. Die zahlreichen Fans von Winterlingen-Bitz konnten mit der Leistung des Teams zufrieden sein.. Die Heimmannschaft spielte souverän und ließ das Gästeteam nie in Führung kommen. Auch in der zweiten Halbzeit war Rietheim-Weilheim nie in der Lage dem Spiel noch eine Wende zu geben. Beste Werferinnen: Heim: Lina Gulde 9, Gast: Corinna Hipp 9/4.

TV Spaichingen ‐ HC Frittlingen-Balgheim-Neufra 36:21 (19:8). Die Spaichingerinnen nahmen von Beginn an das Heft in die Hand. Beim 1:1 gelang dem HC der einzige Ausgleich in der Partie. Die Gastgeberinnen standen sehr sicher in der Abwehr und nutzten ihre Chancen konsequent. So wurde der Vorsprung immer größer und der HC war am Ende chancenlos. Beste Werferinnen: Heim: Nina Palilla 10/4, Thea Baier 7, Gast: Ann-Kathrin Betting 8/6, Sofia Schaub 6.

Bezirksklasse Männer

HWB Winterlingen-Bitz ‐ TV Aixheim II 33:30 (14:16). Die Gastgeber fanden gut ins Spiel und hatten bis zum 9:8 immer die Nase knapp vorne. Dann standen die Aixheimer in der Abwehr besser und drehten die Partie bis zur Halbzeit. Trotz teilweise schlechter Abwehrleistung kämpfte sich der HWB unter dem Jubel der zahlreichen Zuschauer im zweiten Spielabschnitt aber wieder zurück. Trotz des Heimsieges gibt es für die nächsten Aufgaben aber noch Luft nach oben. Beste Torschützen: Heim: Michael Maier 9/5, Til Henkel 7, Gast: Marcel Obergfell 9, Jörn Grimm 7/4.

Bezirksklasse Frauen

HSG Schwenningen ‐ HSG Baar II 22:27 (11:16). Die HSG Baar fand besser ins Spiel und konnte sich schnell mit drei Toren absetzen. Der Heimmannschaft unterliefen zu viele technische Fehler und so lief sie dem Rückstand bis zur Pause hinterher. Nach dem Wechsel wurde Schwenningen dann etwas stärker und kam wieder auf drei Tore heran. Die HSG Baar fing sich aber wieder und setzte sich vorentscheidend zum 18:25 ab. Mit diesem Erfolg konnten die Gäste die Tabellenführung übernehmen. Beste Werferinnen: Heim: Stefanie Kuresch 6/2, Gast: Clara Frankenstein 6.

Kreisliga A Männer

HSG Rottweil II ‐ HSG Baar III 39:34 (22:13). In der ersten Viertelstunde konnten die Gäste noch mithalten. Dann wurden die Rottweiler stärker, aus einer sicheren Abwehr heraus zogen sie mit schnellen Kontern zum 21:11 davon. Nach dem Wechsel ließen es die Gastgeber dann etwas ruhiger angehen. So konnte die HSG Baar den Rückstand verkürzen, doch der Erfolg der Heimmannschaft geriet nie in Gefahr. Beste Torschützen: Heim: Felix Müller 7/2, Damian Krause 7, Gast: Stefan Schullke 8, Marco Böhnig 8/3.

Männer Kreisliga B

TSV Stetten a.k.M. ‐ HSG Rietheim-Weilheim III 38:15 (17:9). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase stand die Abwehr der Gastgeber wie ein Bollwerk und was durchging, wurde eine Beute der guten Torhüter. Mit schnellen Gegenstößen überrannte der TSV die Gäste dann förmlich. Der HSG fehlte im Angriff die Durchschlagskraft, und so hatte Stetten am Ende leichtes Spiel. Beste Torschützen: Heim: Lukas Löffler 8, Marc Marquart 7/4, Nico Miguel Ruiz 7, Gast: Niklas Schilling 5. Spielfilm: 1:2, 9:2, 15:3, 18:5, 27:11, 32:13.

HC Frittlingen-Balgheim-Neufra II ‐ SG Dunningen/Schramberg 3 33:28 (17:15). In einem kampfbetonten Spiel mit vielen Zeitstrafen wechselte die Führung in der ersten Halbzeit, ohne dass sich eine Mannschaft Vorteile erspielen konnte. Nach dem Wechsel hatte der HC dann immer die Nase knapp vorn, doch es blieb bis zum 23:21 spannend. In der Schlussphase hatte die Heimmannschaft dann das größere Stehvermögen. Beste Torschützen: Heim: Jakob Benne 13/1, Gast: Lukas Loga 6/1, Heiko Häsler 6.

HWB Winterlingen-Bitz II ‐ HSG Fridingen/Mühlheim III 20:35 (11:17). Am Anfang verlief das Spiel sehr ausgeglichen. Mitte der ersten Halbzeit erhöhte die HSG dann das Tempo und baute den Vorsprung bis zur Pause auf sechs Tore aus. Die zweite Halbzeit haben die Gastgeber dann verschlafen und einfach zu viele Bälle im Angriff verloren. Dadurch fiel die Heimniederlage auch recht deutlich aus. Beste Torschützern: Heim: Uli Frey 6/1, Sasa Konrad 6, Gast: Nico Unger 9/1, Maximilian Schick 8.