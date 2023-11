Donautal-HSG erwartet Herkulesaufgabe

In der Oberliga der Frauen klopft die HSG Fridingen/Mühlheim beim Tabellenführer Leinfelden/Echterdingen an. Die HSG-Herren empfangen mit dem TSV Altensteig daheim einen dicken Brocken. Der TV Aixheim startet mit der Partie bei der SG Dunningen/Schramberg in die heißen Derbywochen des Novembers. Die Damen der Donautal-HSG gastieren bei der HSG Hossingen-Meßstetten.

Oberliga Frauen

HSG Leinfelden/Echterdingen ‐ HSG Fridingen/Mühlheim (Sa., 18 Uhr, Sportpark Goldäcker in Leinfelden-Echterdingen). Nach dem Tabellenzweiten vergangener Woche wartet nun der Spitzenreiter auf die Mannschaft von Trainer Klaus Hüppchen. „Das wird ein relativ einfaches Spiel. das ist der Tabellenführer, der aus der Regionalliga abgestiegen ist“, nimmt HSG-Trainer Klaus Hüppchen die Aufgabe mit Humor, fügt aber dann ernst hinzu: „Wir wollen es so wie im Hinspiel machen und Leinfelden/Echterdingen lange ärgern. Und nicht nur das, sondern am Ende die Überraschung schaffen.“ Das Hinrundenspiel vor heimischer Kulisse verlor die Donautal-HSG knapp mit 24:27.

„Wir können mutig und befreit aufspielen, weil von uns niemand erwartet, dass wir gewinnen“, spielt Hüppchen mit dem Vorteil des Underdogs, vom Favoriten unterschätzt zu werden. Wenn seine Damen gut in ihr Tempospiel kommen, neben Mut auch das nötig Wurfglück auf ihrer Seite haben, dann rechnet sich der Donautal-HSG-Trainer etwas aus. „Wenn wir die Dinge gut machen, die schon im Hinspiel funktioniert haben ‐ dann läuft es!“ Einzig zwei Leistungsträgerinnen sind am Samstag verhindert, so werden Spielerinnen aus der Reserve zum Einsatz kommen. „Der 11.11. ist halt ein doofer Termin“, frotzelt Hüppchen, dass ein sogenannter Brauchtumstag dem Team in die Spieltagsparade fährt.

Verbandsliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim ‐ TSV Altensteig (Sa., 20 Uhr, Sporthalle Mühlheim). Mit dem TSV Altensteig reist ein Schwergewicht der Liga zur HSG Fridingen/Mühlheim ins Donautal. Die Gäste stehen mit 10:0 Punkten nach fünf Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz, Spitzenreiter TV Flein verfügt nur über ein besseres Torverhältnis. Altensteig besitzt bislang die sicherste Defensive der Liga, ließ nur 130 Gegentreffer zu, erzielte aber selbst lediglich 145 Tore ‐ nur die HSG traf noch seltener (122). „Da erwartet uns ein dicker Brocken. Sie haben wahnsinnig gute Einzelspieler in ihren Reihen, zwei gute Torhüter, spielen einen souveränen Handball und stehen verdient dort oben. Da kommt einiges an Qualität auf uns zu“, sagt HSG-Trainer Deniz Parlak. Trotz der für Altensteig mauen Torausbeute zählt Parlak den TSV jedoch zu den torhungrigsten Teams der Liga, was sie in der vergangenen Saison auch schon gezeigt hätten.

Der Trainer der Donautal-HSG baut auf den Heimvorteil und hofft, dass das heimische Publikum sein Team trägt und das „letzte Quäntchen Schub“ bringt, um nach der knappen Heimniederlage gegen Mössingen wieder in eigener Halle ungeschlagen zu bleiben. „Wir wollen Altensteig zeigen, dass sie auch verlieren können“, pusht Parlak sein Team ‐ wohl wissend, dass das eine Herkulesaufgabe wird. „Wir wollen es Altensteig so lange wie möglich schwer machen, uns zu schlagen und ihnen so lange wie möglich weh tun“, kündigt Parlak an. Dazu will man mit einem Betonabwehrriegel die Wucht der Altensteiger brechen, um mit schnellen Tempogegenstößen effektiv und einfach Tore zu erzielen. „Dazu müssen wir alles aufbieten, was wir haben“, betont der HSG-Coach. Florian Fritz fällt erkrankt aus.

Landesliga Männer

SG Dunningen/Schramberg ‐ TV Aixheim (Sa., 20 Uhr, Kreissporthalle in Schramberg-Sulgen). Der TV Aixheim startet in den heißen November. „Drei Auswärtsspiele, drei Derbys“, konstatiert TV-Trainer Manuel Schmelovski. Das erste Nachbarschaftsduell bestreiten seine Mannen bei der SG Dunningen/Schramberg, die aktuell mit nur einem Sieg aus vier Partien auf dem vorletzten Platz rangiert. „Das ist eine Mannschaft, die mit dem Abstieg eigentlich nichts zu tun hat und zu Unrecht dort unten steht“, warnt der TVA-Coach davor, das Derby angesichts der aktuellen Tabellensituation auf die leichte Schulter zu nehmen. Aixheim hat nach vier Spielen 5:3 Punkte und steht auf Platz 5 im Mittelfeld. Und Schmelovski warnt seine Mannschaft, nicht wieder den Start in die Partie zu verschlafen wie im Gastspiel der vergangenen Saison, „als wir eine rabenschwarze erste Halbzeit erlebt haben und mit neun Toren zurücklagen“, erinnert sich Schmelovski. Die Begegnung entschied der TV Aixheim schließlich mit 38:35. „Dunningen/Schramberg ist eine wurfstarke Mannschaft, die aus einer 6:0-Deckung ein schnelles Tempospiel aufzieht. Im Training haben wir uns auf ihre Wurfvarianten eingestellt und werden dann mit Vollgas unsere Leistung auf die Platte bringen“, sagt Schmelovski. Fabian Gruler fällt an diesem Wochenende noch mit einer Schulterverletzung aus, ansonsten reist der TVA mit kompletter Truppe an.

Landesliga Frauen

HSG Hossingen-Meßstetten ‐ HSG Fridingen/Mühlheim II (Sa., 19.30 Uhr, Heuberghalle in Meßstetten). Die Reserve der Donautal-HSG muss am Wochenende Leistungsträgerinnen an die Oberliga-Mannschaft abgeben und füllt das Team für die Auswärtsaufgabe in Hossingen-Meßstetten „von unten auf“, wie Trainerin Stephanie Parlak sagt. So bekommen Jugendspielerinnen und Akteurinnen aus der dritten Mannschaft die Chance auf Spielzeit in der Landesliga. „Wir sind als zweite Mannschaft der Perspektiv-Kader. Damit muss man leben. Aber wir fahren erhobenen Hauptes hin und auch wieder zurück. Wir werden nicht den Kopf in den Sand stecken“, kündigt Parlak an. Im Training habe sie die Situation mit der Mannschaft besprochen und sie eingeschworen, das Spiel trotz der widrigen Umstände gewinnen zu wollen.

„In der Hinrunde sind wir noch demütig, aber die Rückrunde wird unsere sein“, ist sich Parlak sicher. Und sie betont auch: „Wir spielen hier als Reserve nur gegen erste Mannschaften, die einen ganz anderen Fokus auf ihre Teams haben und auch mehr Zuschauer haben. Damit müssen wir umgehen.“ Dazu wird die Partie so etwas wie ein „emotionales Derby“, denn nicht nur Hossingens Trainer André Röthlingshöfer hat eine Donautal-Vergangenheit, weiß Parlak.