Donaubergland als Modell für das Land

Wie können Tourismus und die heimische Wirtschaft sinnvoll und erfolgreich zusammenarbeiten? Dies wollte das Land Baden-Württemberg gemeinsam mit der Donaubergland GmbH in Tuttlingen im Rahmen eines besonderen Förderprojektes beispielhaft am Donaubergland herausarbeiten.

Gerade für wirtschaftsstarke und durch erfolgreiche Industrieunternehmen geprägte Regionen, wie es sie in allen Landesteilen gibt, biete sich eine intensive Zusammenarbeit mit heimischen Firmen für den Tourismus geradezu an, heißt es in einer Pressemitteilung der Donaubergland GmbH. Unter Mitarbeit verschiedener Firmen im Landkreis Tuttlingen konnten nun entsprechende Handlungsempfehlungen für die Tourismusbranche sowie zwei Filme entwickelt und im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung der Donaubergland GmbH vor-gestellt werden.

„Der Landkreis Tuttlingen ist einer der wirtschaftsstärksten Landkreise im Land, doch auch hier hat der Tourismus in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Und es hat sich gezeigt, dass es immer mehr Berührungspunkte und Synergiemöglichkeiten zwischen diesen Bereichen gibt,“ so der Tuttlinger Landrat Stefan Bär als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Donaubergland GmbH. „Dies wollten wir grundlegend herausarbeiten und möchten dies künftig noch stärker nutzen.“

Im Jahr 2014 hatte die Donaubergland GmbH mit der Eröffnung der Donauwellen-Premiumwege das Projekt „Wegepatenschaften von Firmen für Premiumwanderwege“ auf den Weg gebracht. Auch knapp zehn Jahre später funktioniert diese Kooperation zwischen dem Tourismus und einer Reihe von führenden heimischen Firmen für beide Seiten mehr denn je, heißt es in der Mitteilung weiter. Das bundesweit bisher einzigartige Projekt im Wandertourismus war Ausgangspunkt des Modellprojektes.

Mit der Durchführung der Studie wurde die Tourismusagentur Kohl & Partner in Stuttgart unter Leitung von Geschäftsführer Alexander Seiz und seinen beiden Kolleginnen Pia Wehling und Lena Helleisz beauftragt. In mehreren Workshops mit Tourismusakteuren, in verschiedenen Umfragen und einer ganzen Reihe von Gesprächen mit Firmeninhabern und Führungsverantwortlichen konnten die Voraussetzungen, Motive, Ziele und Grundlagen möglicher Kooperationsprojekte im Tourismus herausgearbeitet werden. Da das Thema „Freizeitqualität“ auch für die Personalgewinnung eine immer größere Rolle spielt, sieht die Tourismusagentur Kohl & Partner grundsätzlich vier wesentliche Kooperationsfelder für die Zusammenarbeit von Tourismus und heimischer Wirtschaft, nämlich die gemeinsame Gestaltung neuer Angebote und Anziehungspunkte, gemeinsame Marketingaktionen und eine Profilschärfung, gemeinsame Standortentwicklung und Impulse für eine interne Weiterentwicklung von Regionen.

Das Projekt mündete neben einer umfangreichen Konzeption und Projektdokumentation für die weitere Tourismusförderung im Donaubergland in einen Leitfaden für Tourismusverantwortliche in Regionen und Orten für die Zu-sammenarbeit mit heimischen Firmen. Zusätzlich sollen ein Film mit Eindrücken von den Wegepatenschaften im Donaubergland sowie ein Animationsfilm zur systematischen Anbahnung von gemeinsamen Projekten zur Nachahmung ermuntern.

Im Dezember 2020 hatte die Tourismusabteilung des Landesministeriums, damals noch im Justizministerium, heute nun im Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg die Donaubergland GmbH im Rahmen des Förderprojektes beauftragt, modellhaft mögliche Kooperationsansätze auf der Basis der bisherigen Erfahrungen herauszuarbeiten und diese weiterzuentwickeln. Die Kosten dafür wurden vom Land aus Tourismusmitteln gefördert.

