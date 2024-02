Umzug

dm tauscht seine Filiale mit einem anderen Händler

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Der Drogeriemarkt will in den leerstehenden Penny umziehen (rechts im Bild). Fristo übernimmt dann die dm-Räume. (Foto: Ingeborg Wagner )

In Tuttlingen tut sich was. Die Stadt hat eingewilligt, doch an der Umsetzung hakt es nun.