Als „Tornado-Jäger“, mit spektakulären Aufnahmen von Gewittern, hat sich Pascal Schütte einen Namen in der Region gemacht. Doch Unwetter sind nicht das einzige, was ihn dazu treibt, frühmorgens oder nachts mit seiner Kameraausrüstung auf Tour zu gehen.

Schütte ist auch leidenschaftlicher Landschaftsfotograf. Die Region des Landkreises Tuttlingen hat es ihm dabei besonders angetan. Der gebürtige Bochumer, der „der Liebe wegen“ zunächst nach Villingen, dann nach Tuttlingen gezogen ist, hat sich in die Landschaft der Kreisregion verliebt.

Einen spektakulären Tornado über dem Bodensee konnte ich sogar fotografisch dokumentieren. Pascal Schütte

„Zum Fotografieren gehört auch immer viel Herzblut, viel Empathie für das Motiv“, sagt Schütte. Im Kreis Tuttlingen sei die Natur derart vielfältig und besteche durch ihre Geschichtsträchtigkeit. „Die Natur erzählt hier ihre ganz eigene Geschichte“, konstatiert der 32-Jährige.

Er will nichts verfälschen

Und Natur bleibt für ihn Natur. „Sie ist unverfälscht in ihrer Schönheit. Diese soll ein Foto nicht verfälschen“, hebt er mit Nachdruck hervor. Fake-Fotos und von einer künstlichen Intelligenz erzeugte oder veränderte Fotos lehnt er kategorisch ab. Für ihn zählt der authentisch festgehaltene Moment.

Als Betrachter glaubt man dennoch, seinen Augen nicht zu trauen, so spektakulär sind die Momentaufnahmen Schüttes. „Im Grunde braucht es zweierlei: geeignete Lichtverhältnisse und viel Geduld“, sagt der Autodidakt. Daneben sei eine gründliche Vorbereitung unabdingbar.

Sonnenuntergang auf dem Klippeneck bei Denkingen. (Foto: Pascal Schütte )

Doch wie schafft er es, genau zum richtigen Zeitpunkt am genau richtigen Ort zu sein? „Ich informiere mich ständig beim deutschen Wetterdienst und berechne die Wetterdaten der Region“ erläutert er.

. So wisse er vorab recht zuverlässig, welche Wetterlagen günstig für seine Landschafts- und Wetterfotografie sind. Hierfür hat er sich wiederum meteorologische Kenntnisse angeeignet.

Kosmischen Ereignissen auf der Spur

Gerade Extremwettersituationen hält er fotografisch fest. „Viele glauben nicht, dass es auch in Deutschland Tornados gibt“, so Schütte. Doch laut Wetterdienst gibt es jährlich im Schnitt 60 dieser Ereignisse. „Und einen spektakulären Tornado über dem Bodensee konnte ich sogar fotografisch dokumentieren.“ Der WDR hat einen Film über ihn und andere „Sturmjäger“ gedreht. Aktuell ist er in der ARD-Mediathek zu finden.

Schon von Kindesbeinen an hat Schütte begonnen sich für die Natur, fürs Wetter und insgesamt für den Kosmos zu interessieren. Himmelsformationen, Sternbilder, Polarlichter, Meteoriten und generelle kosmische Ereignisse haben es ihm bis heute angetan. „Ich bin halt im Sternbild Skorpion. Das passt“, fügt er augenzwinkernd hinzu.

Im Landkreis Tuttlingen findet er für seine Naturfotografie ideale Bedingungen vor. „Die unterschiedlichen Höhenformationen prägen das Landschaftsbild. Das ist spannend für meine Fotografie“, schwärmt Schütte. Dabei hat er schon einige Lieblingsorte wie den Witthoh, das Klippeneck und den Hohenkarpfen für seine Naturbeobachtungen entdeckt.

Die Donau bei Tuttlingen im Winter (Foto: Pascal Schütte )

„Ein ganz besonderes Erlebnis hatte ich kürzlich auf dem Alten Berg bei Böttingen: Ich konnte die Alpenkette bis hin zur Zugspitze fotografisch festhalten“, so Schütte begeistert. Das seien unvergleichbare, geradezu magische Momente.

Vorbereitung ist alles

Die Fotografien von Pascal Schütte haben ihre ganz eigene und unverwechselbare Signatur. Wie erreicht ein Fotograf dies im Zeitalter von medialer Foto-Überschwemmung? „Es bedarf tatsächlich vieler Schulungen und eines jahrelangen kontinuierlichen Trainings, bis man das Knowhow einerseits und seine persönliche Note andererseits gefunden hat“, resümiert Schütte. Es gebe zwar Fotos, die zufällig entstanden seien, „aber in den meisten Fällen bereite ich ein Shooting akribisch vor“.

Geduld und vor allem ideale Lichtverhältnisse seien dabei die Grundvoraussetzungen für ein gelungenes Bild. „Oftmals habe ich mir lange vor Sonnenaufgang den Wecker gestellt, um beispielsweise rechtzeitig auf dem Klippeneck zu sein“, erzählt Schütte. Eine fotografische Kernzeit sei aber auch die Abenddämmerung. Fotografie wird für ihn da zu einer Art Meditation und Entschleunigung. Das Einfangen eines magischen Moments, wie etwa leuchtende Nachtwolken, seien unvergesslich und eine einzigartige Belohnung, meint er.

Das Alpenpanorama hinter dem Witthoh, vom Alten Berg in Böttingen aus gesehen. (Foto: Pascal Schütte )

Im Landkreis Tuttlingen hat der Fotograf noch viel vor. Neben den Tuttlingen-Kalendern, die er bereits zwei Jahrgänge gefertigt hat, plant er ein neues und großes Projekt: Ich werde jeden nennenswerten Berg in der Region besteigen, diesen kartieren und einen Bildband hiervon anlegen“, stellt Schütte in Aussicht. Zudem werde er sich der Architektur-Fotografie widmen. „Es gibt so viele interessante Gebäude in der Stadt Tuttlingen und in der Region. Die möchte ich als nächstes dokumentieren.“