Es kommt hin und wieder vor, dass Brita Fritsch von Fremden angesprochen wird. Mit der Frage, was sie denn nimmt, um solche Muskeln zu haben. Ihre Antwort ist immer recht kurz: „Obst, Gemüse, reichlich Proteine.“ Und dazu fünfmal Training die Woche, meist auch mehrmals am Tag.

Mit dem deutschen Kader unterwegs

Diese Anstrengung hat die 49-jährige Tuttlingerin, die zusammen mit ihrer Frau Janine Reis nebenberuflich ein Crossfit-Studio in Tuttlingen betreibt, zu den Masters-Weltmeisterschaften im Kraftdreikampf nach Ulan Bator in die Mongolei geführt.

Ich weiß, dass man beim Fliegen bis zu zwei, drei Liter Wasser einlagern kann. Brita Fritsch

Anfang Oktober ist sie mit dem deutschen Kader angereist, zusammen mit rund 15 anderen Athleten. Brita Fritsch trat in der Altersklasse W50 an (das Geburtsjahr zählt) und war in keiner der drei Disziplinen zu schlagen.

Sie schafft den Weltrekord

Gold in der Kniebeuge, 151 Kilogramm hat sie dabei gehoben. „Das war Weltrekord“, sagt sie. Gold im Bankdrücken, wobei sie betont, dass sie mit 87,5 Kilo fünf unter ihren Möglichkeiten geblieben ist. Gold im Kreuzheben mit 170 Kilo. Macht in der Gesamtwertung ‐ wenig überraschend ‐ ebenfalls Gold.

Hinterher wurde mit gutem Essen gefeiert. Denn vor dem Wettkampf durfte sie 69 Kilogramm Körpergewicht nicht überschreiten. „Und ich weiß, dass man beim Fliegen bis zu zwei, drei Liter Wasser einlagern kann“, erklärt sie.

Als Jugendliche mit Sport aufgehört

In ihrer Jugend hat Fritsch auf hohem Niveau Tennis gespielt und es in den Wurfdisziplinen und im Sprint „kurz in den Hessen-Kader geschafft“, wie sie sagt.

Dann hat sie sich dagegen entscheiden, weiterzumachen. Auch mit Blick auf die anderen Diskus-, Hammer und Speerwerferinnen, die jede Menge Masse mit sich herumgeschleppt haben.

Jahrelang stand der Sport nicht mehr im Vordergrund. Bis sie 40 wurde und mit Crossfit begonnen hat, eine Strömung im funktionalen Fitness.

Die Idee dahinter: Nicht nur in einer körperlichen Disziplin gut zu sein, sondern in allen. Crossfit bedient sich Elementen aus Turnen, Leichtathletik, Ausdauersportarten und baut eigene Übungen mit ein. Dabei hat sich gezeigt, „dass ich sehr stark bin“, sagt Fritsch. Die genetische Veranlagung ist das eine, hartes Training das andere, um es an die Weltspitze zu bringen.

Da wäre mehr drin gewesen

Vom 30. September bis 1.Oktober war sie bei der Weltmeisterschaft Funktionale Fitness in Vancouver, Kanada, dabei ‐ sie hat den vierten Platz gemacht. Und ja, darüber ärgert sie sich ein bisschen. Denn sie weiß, dass mehr drin gewesen wäre. Doch sie hat mit dem Jetlag gekämpft, dazu kam ein Infekt mit rauem Hals und leichtem Fieber.

Ich habe das Maximum versucht, und das hat auf die Sekunde geklappt. Brita Fritsch

Am ersten Wettkampftag zum Thema Ausdauer hat sie sich deshalb ein bisschen zurückgehalten. Denn sie wusste, dass ihre stärkste Disziplin ‐ Kraft ‐ noch kommt. Im Wettbewerb ging es darum, innerhalb von fünf Minuten das maximale Gewichtlevel herauszufinden, mit dem eine Hantelstange über den Kopf gestoßen wird. Fritsch schaffte im dritten Anlauf 70 Kilo. „Ich habe das Maximum versucht, und das hat auf die Sekunde geklappt“, erzählt sie.

So geht der Jahresurlaub drauf

Am 4. Oktober kam sie zurück, am 7. Oktober ging es weiter in die Mongolei. „Das war dann auch gleichzeitig mein Jahresurlaub“, bekennt sie. Einen Tag nach ihrer Rückkehr hat sie wieder gearbeitet.

Die Neurologin und ihre Ehefrau, ebenfalls Fachärztin für Neurologie, kamen 2019 nach Tuttlingen und haben eine eigene Praxis mit zwei weiteren Partnern eröffnet. Tuttlingen war eine bewusste Entscheidung, erzählt sie, nach Jahren an der Universitätsklinik in Freiburg. Auch, weil sich in der Donaustadt die Möglichkeit bot, Räumlichkeiten für eine Crossfit-Studio zu erschwinglichen Konditionen zu mieten, beziehungsweise mittlerweile zu kaufen.

Fast jeden Tag in der Box

Die Box ‐ so nennt sich der Trainingsbereich im Crossfit ‐ ist Bei der Brühlmühle, und ganz bewusst richten die beiden Betreiberinnen das Sportangebot auch an Menschen aus, die bislang mit Fitness und Bewegung nicht viel am Hut haben. Und an jene mit Erkrankungen und Einschränkungen, wie zum Beispiel nach einem Schlaganfall, mit Parkinson und MS.

Ich bin ein Bewegungsmensch. Brita Fritsch

„Das Magische an Crossfit ist die Gemeinschaft“, findet die 49-Jährige, denn trainiert wird zusammen, aber auf unterschiedlichen Levels. Junge treffen auf ältere Menschen, Einsteiger auf erfahrene Athleten.

An fünf Tagen die Woche geben sie Stunden, immer abwechselnd. Zu diesen fünf Stunden geht Fritsch noch dreimal die Woche morgens für 1,5 bis zwei Stunden trainieren. Donnerstag dient der Erholung, mit langsamem Schwimmen, Radfahren oder Laufen, auch sonntags wird nicht trainiert. Aber Spazierengehen oder Wandern gehört auf alle Fälle dazu: „Ich bin ein Bewegungsmensch“, bekennt sie.

So fit wie nie

Jetzt, mit 49 Jahren, sei sie leistungsfähiger als mit 17, 18 Jahren. Sie trainiere für die Performance, also auch für Wettkämpfe. „Das formt diesen Körper. Und damit bin ich sehr, sehr zufrieden.“ Zu ihren Fitnesskonzept gehören auch die Ernährung ‐ kein Zucker, keine industriell verarbeitete Kohlenhydrate ‐ und ausreichend Schlaf.

Und wie sieht’s mit Olympia aus?

Im November steht ein Teamwettkampf Crossfit in Basel an, und auf die Kraftdreikampf-WM 2024 spekuliert sie auch. Wie sieht es mit Olympia aus? Schließlich strebt der internationale Dachverband Funktionale Fitness die Aufnahme zu den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles an.

Nein, meint sie, mit Verweis darauf, dass es keine Altersklassen geben würde und sie bei den Athletinnen von 18 bis 30 Jahren antreten müsste. Dazu wäre sie zwar grundsätzlich bereit, die spannende Frage wäre aber, ob sie vom Bundesverband überhaupt nominiert würde.