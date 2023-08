23 offene Hausarztsitze gibt es im Kreis Tuttlingen. Diese Unterversorgung bedeutet: Lange Wartezeiten auf einen Termin und Aufnahmestopp in vielen Praxen. Die hausärztliche Gemeinschaftspraxis im Ärztezentrum in der Neuhauser Straße kann nun wieder neue Patienten aufnehmen. Zwei weitere Ärzte sind dazugekommen, und eine Ärztin in Ausbildung wird fest einsteigen. Das bringt ein bisschen Luft in die Versorgungssituation in der Donaustadt.

Die Bedingungen sind entscheidend

Wie ist das gelungen? Schließlich gibt es im Kreis Tuttlingen nicht nur genügend offene Arztsitze. Viele Mediziner wollen in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen und suchen auch dringend nach Nachfolgern.

„Es liegt am Konzept“, glaubt Sabine Härdtle, Fachärztin für Allgemeinmedizin in der Praxis. Denn es gebe durchaus viele jüngere Kollegen, die in Hausarztpraxen einsteigen wollen. So wie es sich in letzter Zeit auch in anderen Praxen in Tuttlingen und der näheren Umgebung gezeigt habe. Aber nur, wenn die Bedingungen stimmen würden.

Über den Tellerrand hinausschauen dürfen, hat mir als Chirurgin gefehlt. Marjolijn Burke

Eine der Grundvoraussetzungen sei in der Praxis im Ärztehaus gegeben: Es hat Platz. Sieben Arztzimmer gibt es, zwei Räume für Sonografie, einen Technikraum. Und: Es besteht die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten.

Zu den Öffnungszeiten ist immer mindestens ein Arzt da, meistens drei. Insgesamt sind sie zu siebt. Ein Teil der Dokumentationsarbeit kann im Homeoffice erledigt werden. Das komme vor allen den Kollegen mit kleinen Kindern entgegen. Auch die Hausbesuche könnten nach freier Zeiteinteilung erfolgen, wenn es keine Notfälle sind.

Eine geht, zwei kommen

Mit Susanne Dober ist zum 1. Juli eine langjährige Kollegin aus dem Team der Gemeinschaftspraxis in den Ruhestand gegangen. Neu dazugekommen ist Andrea Kherroubi (43 Jahre alt), die kürzlich ihre Facharztprüfung für Allgemeinmedizin abgelegt hat. Sie hat ihre Ausbildung in der Anästhesie und Inneren Abteilung des Klinikums Tuttlingen absolviert. Seit März arbeitet sie in der Praxis.

Chirurgin wechselt in Hausarztpraxis

Marjolijn Burke (44) dürften viele Patienten bereits kennen. Sie beendet demnächst ihre Ausbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin und wird in der Praxis bleiben. Vor ihrer Ausbildung war sie als Chirurgin im Klinikum Tuttlingen tätig. „Über den Tellerrand hinausschauen dürfen, hat mir als Chirurgin gefehlt“, sagt sie.

Als Hausärztin kann sie die Menschen längere Zeit begleiten. Schon jetzt habe sie ein gutes Verhältnis zu vielen Patienten, die sie zu Hause betreut. Ein ganz leichter Akzent lässt ihre Herkunft aus dem englischen Sprachraum erahnen. Die Halb–Amerikanerin und Halb–Flämin, die in Tuttlingen wohnt, hat einige Patienten aus Asien, mit denen sie Englisch spricht. Und kürzlich war ein Niederländer zur Behandlung da — auch diese Verständigung habe gut geklappt.

Wenn man es zu vielen zusammen macht, dann trägt es sich leichter. Sabine Härdtle

Mit Zurab Shaverdashvili (42) ist zum 1. Juli ein Arzt in Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin in die Praxis gekommen. Er wohnt in Konstanz und hat zuvor in mehreren Kliniken — auch in Tuttlingen — in den Abteilungen Innere Medizin, Kardiologie, Anästhesie und Chirurgie gearbeitet. Rund zwei Jahre braucht er noch, bis er seine Ausbildung beenden kann.

„Die Praxis hatte einen guten Ruf“, sagt der dreifache Vater auf die Frage, warum er sich dort für eine Ausbildung entschieden hat. „Ich habe Glück gehabt, dass sie mir diese Möglichkeit geben“, findet er.

Englisch und Russisch im Angebot

Wie bei seinen Kolleginnen Kherroubi und Burke kam der Kontakt zum Team aus dem Ärztehaus über das Tuttlinger Krankenhaus zustande. Man kam beruflich zusammen, war sich sympathisch, schätzte sich fachlich. Und die Ärzte in der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis haben die notwendige Weiterbildungsbefugnis, um junge Ärzte ausbilden zu dürfen.

Zudem hat die Praxis die Berechtigung, sowohl Studierende im Praktischen Jahr für vier Monate betreuen zu können als auch Studenten jüngerer Semesters für zehn Tage im Rahmen eines Modellprojekts. Das Projekt läuft gemeinsam mit dem Klinikum Tuttingen und der Uni Freiburg. Doch dabei gerät auch diese Einrichtung an Grenzen: „Studenten im Praktischen Jahr können wir aktuell nicht annehmen“, heißt es. Dafür sei dann doch zu wenig Platz.

Jetzt sind wieder Kapazitäten da

Dass die Praxis wieder Patienten aufnimmt, nachdem sie wegen Überlastung immer mal wieder Neuanfragende auf andere Praxen verweisen musste, hat sich schnell herumgesprochen. Jeden Tag kommen neue dazu, darunter auch Tuttlinger, die schon länger in der Stadt wohnen, aber bislang keinen Hausarzt gefunden haben. Da Shaverdashvili als gebürtiger Georgier auch Russisch spricht, sind einige russischsprachige Patienten dazugekommen.

Von Vorteil findet Burke, dass unter demselben Dach auch Facharztpraxen sind — diese kurzen Wege nutze sie gerne, wie sie sagt. Zudem sei die Praxis selbst gut aufgestellt mit verschiedenen Ausrichtungen wie Neurologie, Reisemedizin, Rehawesen und Naturheilverfahren. Vier der sieben Kollegen sind Notfallmediziner und arbeiten auch als solche. Zum Ärzteteam gehören auch Friedemann Blaschka und Christina Schweickhardt.

Dokumentationsaufwand ist enorm

Ein Ärgernis für alle ist der zunehmende Dokumentations- und Verwaltungsaufwand. Martina Klein, Fachärztin für Innere Medizin, zählt auf, wie viel Zeit zum Beispiel die neue elektronische Krankschreibung — kurz AU — mit sich bringt. Für jede Einzelne muss sie eine Legitimationskarte einlesen, die Maske ausfüllen und bedarf es eines sechsstelligen Pins.

In dieser Zeit ist der Computer blockiert. Und nicht alle Bescheinigungen gehen tatsächlich raus. „Dann muss man das am nächsten Tag nochmal machen“, erklärt Härdtle. Hier wie da gelte: „Wenn man es zu vielen zusammen macht, dann trägt es sich leichter.“