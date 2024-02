Die Frau oder den Mann fürs Leben treffen - das ist die romantische Traumvorstellung, wenn es ums Kennenlernen geht. Aber entsteht die große Liebe schon beim ersten Date? In der VOX-Sendung „First Dates Hotel“ können Teilnehmer das ausprobieren und der Rest des Landes darf mitfiebern. Linda Schulz aus dem Kreis Tuttlingen hat das Experiment gewagt.

Ganz neu ist das Dating vor der Kamera für die 36-Jährige nicht. Sie hat schon bei anderen Fernsehshows wie „Take me out“, „Nächste Ausfahrt Liebe“ oder „Date or Drop“ mitgemacht. Weil da der Traummann bisher nicht dabei war, bewarb sie sich 2023 bei „First Dates Hotel“. Der Anruf der Produktionsfirma kam dann überraschend dieses Jahr, Linda Schulz sagte zu. „Just for fun“, wie sie sagt, warum nicht mal probieren?

Singles treffen sich auf Mallorca im Hotel

Was passiert bei der Sendung? Gastgeber Roland Trettl begrüßt Singles, die nach der großen Liebe suchen. Dafür reisen sie nach Mallorca, um in einem Hotel einzuchecken. Hier haben sie die Chance, bei romantischer Atmosphäre ihr persönliches Blind Date bei einem Abendessen zu treffen. Wenn es zwischen den beiden funkt, können sie den Aufenthalt verlängern und am nächsten Tag ein weiteres Rendezvous haben. Falls es nicht passt, gibt es die Möglichkeit, die große Liebe unter den anderen Single-Hotelgästen zu finden.

Wie es für Linda Schulz gelaufen ist, darf sie noch nicht verraten. Die Folge mit ihr ist gedreht, am Montag, 26. Februar, um 20.15 Uhr wird sie ausgestrahlt. „Es war wirklich authentisch, mir hat’s Spaß gemacht“, sagt sie. „Nicht nur die Show an sich, auch die Crew und die ganzen Leute am Set kennenzulernen, war toll.“

Nicht nur die große Liebe zählt

Es geht nicht nur um die große Liebe, diese Erfahrung hat sie auch bei den anderen Sendungen gemacht. „Man lernt so viele coole Leute kennen - ich bin immer noch mit Frauen von „Take me out“ befreundet“, erzählt sie. Ihr gefällt es, einfach mal aus dem Alltag rauszukommen, was anderes zu sehen.

"Ein Paar, das ich kenne, hat geheiratet und hat auch schon ein Kind.“ Linda Schulz

Dass die Shows durchaus von Erfolg gekrönt sind, hat sie schon des Öfteren erlebt. „Ich kenne viele, bei denen es geklappt hat“, sagt sie. „Ein Paar, das ich kenne, hat geheiratet und hat auch schon ein Kind.“

Schulz’ Traummann ist übrigens der Typ „australischer Surferboy“- sportlich, gern mit langen Haaren, blond muss er nicht sein. Ob sie so einen getroffen hat? Am Montag wird das Geheimnis gelüftet.