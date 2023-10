Denns Biomarkt ist aktuell geschlossen, und beim Drogeriemarkt dm könnten auch bald die Türen zu gehen. Beide Märkte werden umgebaut, eröffnen aber wieder. Und es wird dort einen neuen Getränkemarkt geben. Nicht zu vergessen das E-Center in der Weimarstraße. Dort tut sich ab Januar etwas.

Doch der Reihe nach:

Denns Biomarkt:

Den gibt es seit 2011 in Tuttlingen. Am 23. September wurde der Markt in der Rudolf-Diesel-Straße 11 geschlossen, die Renovierungsarbeiten haben begonnen. „Mit dem Umbau haben wir viel Herzblut in die Neugestaltung des Theken- und Bistrobereichs mit Sitzgelegenheiten sowie in neues Mobiliar wie Kühltruhen gesteckt“, so Sascha Mess, Leiter der Region Stuttgart bei Denns Biomarkt. Am Donnerstag, 2. November, um 8 Uhr steht die Wiedereröffnung mit Aktionen und Angeboten an. Die Verkaufsfläche wird von rund 500 Quadratmetern auf 645 erweitert.

dm:

Beim Drogeriemarkt dm in der Rudolf-Diesel-Straße 31 und 35 stehen größere Veränderungen an. Laut der Stadtverwaltung Tuttlingen wurde der Bauantrag bereits genehmigt. Dm bezieht den bisherigen Penny-Markt, der direkt angebaut ist. Der wurde bereits im November 2016 geschlossen, weil es in der Stadt zu viele Supermärkte gebe, hieß es damals.

Dm und Penny sind aneinander gebaut. (Foto: Ingeborg Wagner )

Dadurch vergrößert sich die Fläche von dm von 650 auf künftig 800 Quadratmeter. Die Bäckereifiliale Felsenbeck, angebaut an den ehemaligen Penny, soll bestehen bleiben, sagt eine Mitarbeiterin. Details, wann der Umbau startet und wie lange es dauert, gibt dm-Gebietsverantwortliche Claudia Keller-Fröhlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Ins bisherige dm-Gebäude zieht ein Getränkehandel ein. Der Expansionsleiter des Getränkemarkt-Unternehmens bestätigt das gegenüber dieser Zeitung. Er weist aber auch darauf hin, dass juristische Gründe bestehen, die „noch nicht final den Standort für unser Unternehmen garantieren.“

Heißt aber auch, dass es dort künftig drei Getränkemärkte in direkter Nachbarschaft geben wird: der geplante neue, dazu Zisch Frisch Rübelmann in der Ludwigstaler Straße und bald auch Kaufland.

ns bisherige dm-Gebäude zieht ein Getränkemarkt ein. Der Expansionsleiter des Getränkemarkt-Unternehmens bestätigt das gegenüber dieser Zeitung. Er weist aber auch darauf hin, dass juristische Gründe bestehen, die „noch nicht final den Standort für unser Unternehmen garantieren.“

Die Bäckereifiliale Felsenbeck, angebaut an den ehemaligen Penny, soll bestehen bleiben, sagt eine Mitarbeiterin.

Bald drei Getränkemärkte

Heißt aber auch, dass es dort künftig drei Getränkemärkte in direkter Nachbarschaft geben wird: der geplante neue, dazu Zisch Frisch Rübelmann in der Ludwigstaler Straße und bald auch Kaufland.

Kaufland baut auf dem Gelände des ehemaligen Real in der Rudolf-Diesel-Straße neu und integriert einen Getränkehandel. Die Eröffnung ist zum Weihnachtsgeschäft 2024 geplant.

E-Center Milkau:

Holger Milkau hofft, dass die Abbrucharbeiten des Gebäudes an der Weimarstraße Ende Januar, Anfang Februar 2024 beginnen können. Im besten Fall soll die Eröffnung des neuen Marktes noch vor Weihnachten 2025 über die Bühne gehen.

Der Bauantrag ist bei der Stadt eingereicht. Derzeit läuft das Bebauungsplanverfahren, teilt Arno Specht mit. Wenn mit dem Bebauungsplan alles glatt läuft, könnte die Genehmigung für den Neubau Ende 2023 oder Anfang 2024 erteilt werden.

So soll der neue Markt aus Richtung Donau aussehen. (Foto: Edeka Milkau )

So lange soll der Umbau dauern

Dann folgen knapp zwei Jahre Bauzeit. Geplant war, den Verkauf in dieser Zeit weiterlaufen zu lassen ‐ in einem Zelt oder einem leerstehenden Gebäude. „Doch wir haben leider keinen geeigneten Standort gefunden“, sagt Milkau. Für eine Zeltlösung sei auf dem Gelände an der Weimarstraße nicht genügend Platz. Die Idee, einen der leerstehenden Aldi- oder Rewe-Märkte in der Möhringer Vorstadt übergangsweise für den Verkauf zu nutzen, „ist leider auch nicht ermöglicht worden“. Milkau bietet allen Mitarbeitern des Marktes an, in der Interimszeit in den anderen Milkau-Häusern zu arbeiten.

Schon länger geplant

Eigentlich hätte diesen Herbst bereits Baustart sein sollen. Woran liegt diese Verzögerung? „An mir“, teilt Milkau mit. Ende 2021 hat er das E-Center übernommen, damals hatte Edeka die Neubaupläne bereits ausgearbeitet gehabt. „Ich habe das komplette Konzept nochmal umgeworfen und neu strukturiert“, bekennt er und dabei seine Erfahrungen als Marktbetreiber einfließen lassen.

Die künftige Verkaufsfläche wird mit 3200 Quadratmetern etwa so groß wie bisher sein, aber von den Abläufen her optimiert und alles auf einer Ebene. Auch der Getränkemarkt wird integriert. Darüber kommt ein Parkdeck mit 120 Stellplätzen. Insgesamt sind es rund 240 Parkplätze.

Ausfahrt auf die Bundesstraße?

Und es soll künftig eine Ausfahrt auf die B14 geben: Eine Querspange soll als separate Anbindung von der Weimarstraße auf die Bundesstraße führen. „Das unterstützt die Stadt ausdrücklich“, erklärt der Stadtsprecher.

Die Immobilie wird Edeka erstellen, die Kosten für Einrichtung und Ware übernimmt die Familie Milkau. Holger Milkau spricht von einem Invest zwischen 4,5 und 5 Millionen Euro. Das neue Gebäude ist mit rund 27 Millionen Euro angesetzt.

Auch der Milkau-Markt an der Stockacher Straße soll saniert werden. Derzeit ist man an ersten Konzepten dran.

Die nächste Generation steht bereit

Solche Investitionen lohnen sich laut Milkau nur, weil die nächste Generation bereit steht. Zusammen mit seiner Frau Sonja Milkau führt er den Familienbetrieb seit 1998. Mittlerweile ist auch sein Sohn Janik Milkau in das Unternehmen mit eingestiegen.