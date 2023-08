Die Zahl der Drogentoten steigt nach Jahren des Rückgangs wieder an. Auch im Kreis Tuttlingen kommt es in letzter Zeit häufiger zu Fällen von Überdosierung, in einem Fall auch mit Todesfolge.

Dabei spielen vor allem synthetische Opioide, wie Fentanyl und Oxicocon, eine immer größere Rolle. „Wir machen uns da Sorgen“, bekennt Marcus Abel, Leiter der Suchtberatungsstelle Tuttlingen. „Es ist ein Feuerspiel mit dem Leben.“

Todesursache Nummer eins

Bei Menschen zwischen 18 und 49 Jahren ist Fentanyl in den USA mittlerweile die Todesursache Nummer eins. Das künstlich hergestellte Opioid ist eines der stärksten Schmerzmittel überhaupt. Es wirkt bis zu 50–mal stärker als Heroin und bis zu 100–mal stärker als Morphin — und wird deshalb oft als Droge missbraucht. Zwei Milligramm reichen für eine Überdosis.

„Es ist schon länger ein Thema“, sagt der Suchtberater. Aber in letzter Zeit merke er verstärkt, „dass unser Klientel es schafft, an Fentanyl heranzukommen“. Mehr noch: Das Opioid überschwemme den regionalen Markt.

USA, Cincinnati: Ein Arzt der Feuerwehr von Cincinnati verabreicht einem Mann Naloxon als Gegenmittel gegen eine mögliche Überdosierung durch ein Opioid. (Foto: dpa )

Gefahr von Überdosierungen

Das Schmerzmittel der Kategorie 3 ist verschreibungspflichtig und für Schmerzpatienten und chronisch Kranke gedacht. Es wird als Pflaster aufgetragen. Doch es wird auch illegal hergestellt und verkauft.

Drogenabhängige spritzen den Wirkstoff intravenös — dadurch entstünden oft Überdosen. Die Berater bekommen mit, dass es immer wieder zu Notfällen in Zusammenhang mit dem Schmerzmittel kommt.

Der Todesfall steht aber in Zusammenhang mit einer anderen Substanz aus dem Bereich synthetischer Opioide, wie Abel sagt. Weitere Details dazu kann er nicht nennen, verweist er auf seine Verschwiegenheitspflicht als Suchtberater.

Das sagt die Polizei dazu

Der Konsum hat sich verändert. Das stellt auch die Polizei fest. „Der Markt ist momentan — wie das Bundeskriminalamt im Lagebild Rauschgift festgestellt hat — ziemlich voll mit Drogensachen“, sagt Matthias Wörner, Revierleiter in Tuttlingen.

Doch die Vertriebswege seien andere geworden. Das Darknet spiele eine große Rolle, der klassische Straßenhandel verliert an Bedeutung. „Darauf sind wir noch nicht ausreichend eingestellt“, bekennt er.

Revierleiter Matthias Wörner (Foto: )

Das Konsumverhalten verändert sich

Bei Kontrollen im Straßenverkehr gebe es eher rückläufige Drogenzahlen. Im vergangenen Jahr sind die Zahlen im Polizeirevier Tuttlingen im Rauschgiftbereich etwas mehr als 20 Prozent gefallen. Über die Ursachen könne man aktuell nur spekulieren. „Wir arbeiten an der Analyse“, so Wörner. Eine These ist, dass es mehr jüngere Konsumenten geben könnte. Oder sich die Art des Drogenmissbrauchs mehr ins heimische Umfeld verlagert.

Erfahrungsgemäß sei die Polizei bei Auffälligkeiten, wie dem verstärkten Konsum von Fentanyl, erst in der zweiten Welle eingebunden. An erster Stelle der Wahrnehmung stünden die Suchtberater und die Krankenhäuser.

So ist die Lage im Krankenhaus

Im Tuttlinger Krankenhaus lag die Zahl an Patienten mit Drogenintoxikationen in der Zentralen Notaufnahme in den vergangenen drei Monaten insgesamt im einstelligen Bereich. Der Juli sei allerdings noch nicht vollständig abgerechnet, so Aline Auer, Sprecherin des Klinikums. Zum Vergleich: Die Zahl an Patienten mit Alkoholintoxikationen lag im gleichen Zeitraum bei um die 50.

Schulungen mit dem Gegenmittel

Nun gibt es zur Vorbeugung von Überdosierungen mit Fentanyl neben der ständigen Aufklärung der Betroffenen auch den Wirkstoff Naloxon, wie Marcus Abel sagt: „Der Opioid–Antagonist verhindert die Aufnahme von Opioiden über die Rezeptoren im Gehirn und kann dadurch lebensrettend wirken.“ Mit dem Naltrain–Programm, einem Bundesmodellprojekt, werden deutschlandweit Schulungen angeboten.

Auch zwei Mitarbeiterinnen der Suchtberatungsstelle in Tuttlingen haben teilgenommen — und ihr Wissen weitergegeben. Da, wo es unter Umständen Leben retten kann. So in den städtischen Notunterkünften ebenso wie in der AWO–Wohnsitzlosenberatung und in der Wärmestube.

Als Nasenspray im Umlauf

Naloxon wird als Nasenspray verschrieben und kann dadurch von allen geschulten Menschen verabreicht werden, die Betroffene nach der Überdosis auffinden. Auch einige Drogenabhängige und deren Begleiter oder Angehörige wurden über Naloxon aufgeklärt, sagt Abel. Weitere Schulungen sollen folgen. Denn auch wenn Fentanyl bereits seit drei bis vier Jahren ein Thema ist — verstärkt taucht es im Kreis Tuttlingen erst in den vergangenen zwölf Monaten auf.

Insgesamt passiere gerade eine Menge auf dem Markt, so Wörner, der dabei auch die oft falsch deklarierten, aber frei verkäuflichen Cannabis–Produkte im Handel anspricht. Das Bundeskriminalamt habe zudem Hinweise, dass durch die Instabilität in Ecuador und anderen Staaten in Lateinamerika versucht werde, den Weltmarkt mit Kokain zu überspülen.

Doch weder Zoll noch Polizei in ganz Deutschland stellten das momentan in dem angekündigten Maße fest. „Noch nicht“, wie Wörner sagt. „Aber es steht als These im Raum. Wir sind da sehr hellhörig.“

In Sorge: Suchtberater Marcus Abel stellt fest, dass Fentanyl im Kreis Tuttlingen auf dem Vormarsch ist. (Foto: Alexandra Graf )

Gedenktag für Opfer

Am 31. August wird am „International Overdose Awarenessday" weltweit jenen Menschen gedacht, die in der Vergangenheit durch eine Überdosierung in eine medizinische Notlage kamen, gesundheitliche Schädigungen als Folge davon erlitten haben.

Und jenen Menschen, die aufgrund einer Überdosis ums Leben kamen. Darauf weist Marcus Abel hin. Gleichzeitig gebe der Tag Anlass, einen Beitrag gegen die Stigmatisierung von Betroffenen zu leisten.