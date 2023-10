Diebstahl von hochwertigen Kupferrohrstangen

Nach einem Einbruch in ein Unternehmen für Sanitär- und Heizungstechnik in der Alemannenstraße im Zeitraum von Freitagnachmittag, 13 Uhr, bis Sonntagabend, 23.30 Uhr, haben unbekannte Täter fünf Meter lange Kupferrohrstangen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro aus einer Lagerhalle des Unternehmens gestohlen. Dies teilt die Polizei mit. Die Einbrecher drangen nach dem Überwinden eines Zaunes an der zu den Bahngleisen gelegenen Seite der Firma und dem gewaltsamen Öffnen eines Sektionaltores in den Lagerbereich des Unternehmens ein und verschafften sich so Zugang zu den gelagerten Kupferrohren. Für den Abtransport der entwendeten und fünf Meter langen Kupferrohrstangen müssen die Täter ein entsprechend großes Fahrzeug benutzt haben, welches während der Tat vermutlich im Bereich der Bahngleise auf dem Weg „Beim Lockschuppen“ abgestellt war. Die Polizei Tuttlingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die im Laufe des vergangenen Wochenendes verdächtige Wahrnehmungen insbesondere im Bereich der parallel zur Alemannenstraße verlaufenden Bahngleise beziehungsweise im Bereich des Weges „Beim Lockschuppen“ gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461/941‐0, in Verbindung zu setzen.