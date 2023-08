Es ist wie jedes Jahr. Kaum beginnen die Sommerferien, wird das Wetter schlecht. Wer eine Alternative zum Freibad oder zum See sucht, wird vielleicht bei den Wochenendtipps fündig:

Flohmarkt

Wann: Samstag, 8 bis 18 Uhr

Wo: Rudolf–Maschke–Platz, Trossingen

Feilschen, bieten, kaufen — all das ist den ganzen Tag über möglich. Wer kann dem Schnäppchen–Jagen schon widerstehen?

BMX–Männle

Wann: Samstag und Sonntag

Wo: Skateranlage im Umläufle, Tuttlingen

Am Samstag startet das 14. Männle in seinen offiziellen Teil. Die Teilnehmer in den Gruppen Girls, Amateure, Fortgeschrittene und Profis müssen sich durch zwei Runs in der Qualifikation behaupten, um am Sonntag bei den Finalläufen teilnehmen zu können. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Tattoo–Zelt, Verkaufs– und Infoständen sowie einer Hüpfburg. Ab 20 Uhr Konzert steht ein Konzert mit Stixxonspeed direkt im Park an. Am Sonntag ab 13 Uhr starten die Finalläufe.

Klippeneck–Segelflugwettbewerb

Wann: Noch bis Samstag, täglich ab 11 Uhr

Wo: Klippeneck bei Denkingen

Täglich ab 11 Uhr Wettbewerbsflüge (wetterabhängig). Freitagabends wetterabhängig ab zirka 18 Uhr Kunstflug mit Thomas Bader samt Film um 20.30 in der Halle und am Samstag Abschlussabend mit Siegerehrung. Die Segelfluggruppe Spaichingen bewirtet täglich den ganzen Tag ab dem Frühstück bis zum Abendessen.