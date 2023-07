Der Sommer hat diese Woche eine kleine Pause eingelegt. Die sommerlichen Veranstaltungen aber nicht. Das ist dieses Wochenende im Kreis Tuttlingen geboten. Und hoch hinaus

Summerwinds bei Sommer im Park

Wann: Freitag, 19 bis 21 Uhr

Wo: Ginkgo–Terrasse am Tuttlinger Donauufer

Eintritt: kostenlos

Traditionell eröffnen die Musikvereine der Stadt Tuttlingen den Sommer im Park. Abwechselnd wird auf der Ginkgo–Terrasse musiziert. Beginn ist um 19 Uhr mit öffentlichem Fassanstich durch den Ersten Bürgermeister Uwe Keller.

Sommerfest mit Hits und Schlagern

Wann: Samstag ab 17 Uhr

Wo: Minigolfanlage Tuttlingen

Eintritt: Abendkasse 8 Euro

Beim Sommerfest mit Hits und Schlager sind Robert und das Duo Celin & Ray dabei. Sie sind bekannt für ihre Liebe .zur deutschsprachigen Musik aus dem Pop und Popschlager.

Kinderflohmarkt

Wann: Freitag, 13 bis 18 Uhr

Wo: Rathausplatz Trossingen

Eintritt: -

Altes Spielzeug sucht neue Besitzer. Da ist manches Schnäppchen garantiert.

Bissig und bebend im Krokodil

Wann: Samstag, 19 Uhr

Wo: Kroko Trossingen

Eintritt: frei

Und wieder spuckt das „Krokodil“ feinen schwäbischen Rock’n’Roll fürs ganze Volk. „Waschbrett“ freut sich aufs Gastspiel in Trossingens Traditioncscub und -Restaurant. „Waschbrett“ bringt mit Marcus Siegel einen Trossinger mit für den Groove.

Klippeneck–Segelflugwettbewerb

Wann: Von Donnerstag bis Sonntag

Wo: Klippeneck bei Denkingen

Auf dem Klippeneck über Denkingen geht es am Wochenende hoch her. Zum einen ist Klippeneck–Zeltlager auf dem Hummelsberg. Am Samstag ist von 9 bis 12 Uhr Sport–Nann Tag und um 15 Uhr Bierkistenstapeln. Am Sonntag findet ab 11 Uhr der Lagergottesdienst statt, anschließend gemeinsames Mittagessen. Und gleich nebenan auf dem Klippeneck startet am Samstag der 54. Klippeneck–Segelflug–Wettbewerb. Eine Woche lang täglich ab zirka 11 Uhr (wetterabhängig!) Wettbewerbsflüge.

Am Samstag, 29. Juli, zeigt Thomas Bader gegen 19 Uhr sein Kunstflugprogramm mit seinem Flugzeug, Typ Extra 330 SC. Am Samstag ab etwa 20 Uhr ist in der Halle „Faszination Kunstflug“, ein von Rudi Zisterer aus Gosheim gedrehter Film über den Kunstflugpiloten und Deutschen–Vizemeister 2012, Thomas Bader, zu sehen. Am Sonntag unterhält ab 11.30 Uhr die Stadtkapelle Spaichingen.

Primtalsommer Spaichingen

Wann: Samstag und Sonntag

Wo: Stadtgarten Spaichingen

Eintritt: Je nach Veranstaltung

In Spaichingen geht am Samstag und Sonntag der Primtalsommer 2023 zu Ende: Am Samstag ist im Open–Air–Kino im Stadtgarten hinter dem Gewerbemuseum um 15 Uhr „Schule der magischen Tiere 2“ zu sehen und abends um 21 Uhr dann das Freddie–Mercury–Biopic „Bohemian Rhapsody“. Am Sonntag gibt es von 11 bis 14 Uhr dann noch einmal Tanz, Musik und Bewirtung im Stadtgarten.