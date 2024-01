Masochist müsste man sein! Es gibt ja so viele wunderbare Arten, sich selbst zu quälen und dann auch noch damit anzugeben. Die einen stellen sich einen Abend lang bei einer Schlagerparade in die Stadthalle. Die anderen stellen sich lieber in ein Handball-Tor und lassen sich 120 km/h schnelle Bälle gegen die Fingerspitzen hämmern. Wahlweise Oberschenkel, Zehenspitzen und wer ganz hart im Nehmen ist, hält auch mal den Kopf hin. Wumms! Gehirnerschütterung inklusive.

Der neueste Trend, das eigene Leid gewollt herbeizuführen, heißt Eisbaden. Also bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts ins Gewässer der persönlichen Wahl steigen und ein paar Minuten vor sich hinfrieren. Angeblich fördert das die Durchblutung, sorgt für jede Menge Adrenalinausschüttung und schmeißt die körpereigene Heizung an - heißt: man zittert. Wer das Ganze in der Donau macht, kriegt das Schlammbad gleich noch gratis dazu und Abnehmen tut man bei so vielen Qualen bestimmt auch.

Kann man machen. Oder man lässt die Schlagerparty sausen, schaut sich fürs Adrenalin das Handball-Spiel im Fernsehen an und legt sich statt körpereigener Heizung die Wärmflasche auf den Bauch. Und wer trotzdem mit seinem Sonntagabend angeben will, nennt das dann Hedonismus. Haben sogar die alten Griechen schon gemacht! (dh)