Die Universität zu Gast in der Region

Das Regionale Wissenschaftsforum der Universität Konstanz und die „Manfred Ulmer-Stiftung Wissenschaft und Gesellschaft an der Universität Konstanz“ lädt für Donnerstag, 16. November, zur 40. Ausgabe der jährlichen Veranstaltung ein. Dieses Jahr findet sie in der Aesculap Akademie in Tuttlingen statt. Plätze sind noch frei.

Das Festprogramm beginnt um 18 Uhr. Katharina Holzinger, Rektorin der Universität Konstanz, informiert über neueste Entwicklungen an der Hochschule. Der Physiker Sebastian Gönnenwein führt mit seinem Festvortrag in die moderne Informationstechnologie ein. Weitere Höhepunkte sind die Verleihung des Manfred-Ulmer-Stipendiums sowie des Tina-Ulmer-Lehrpreises. Zuvor geben ab 16 Uhr der Physikprofessor und ein Chemieprofessor Einblicke in ihre Forschungen.