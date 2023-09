Empfohlene Artikel Brandserie Brandserie im Kreis Tuttlingen: Polizei nimmt zwei Männer fest q Tuttlingen

Mit Fußfesseln betreten die beiden Angeklagten aus dem Kreis Tuttlingen den Gerichtssaal der 1. Großen Strafkammer vor dem Landgericht in Rottweil. Den beiden wird Brandstiftung in zehn Fällen vorgeworfen. Am ersten Verhandlungstag geht es um eine Frage: Warum? Die Befragung ist zäh. Und doch könnte der Prozess schneller als erwartet beendet werden.

Schäden in Millionenhöhe

In der Anklage wird den beiden vorgeworfen, dass jeweils einer das Tatobjekt in Brand gesetzt und der andere Ratschläge erteilt haben soll. Dies soll bei drei Bränden auf dem Heuberg in der Nacht des 12. August 2022 Holzstapel zwischen Böttingen und Wehingen, Heuballen und Heuschwader bei Denkingen der Fall gewesen sein. Weil diese zeitlich und räumlich sehr nahe beieinander waren, werden sie als eine „prozessuale Tat“ verhandelt, darauf einigten sich der Vorsitzende Richter Karlheinz Münzer, die Staatsanwältin und die beiden Verteidiger.

Ich wurde ausgegrenzt und als dummer Ossi bezeichnet und auch dementsprechend behandelt. Der Angeklagte Nico B.

Zudem sind sieben weitere Brände angeklagt: Scheune in Neuhausen ob Eck (13. August), Alte Säge bei Ippingen (14. August), Holz bei Emmingen–Liptingen (25. August), Heuschwaden auf einem Flugplatz in Villingen–Schwenningen sowie ein landwirtschaftlich genutztes Gebäude bei Hochemmingen (26. August), ein Silo bei Mühlheim (30. August) sowie Lagerhallen in der Rußbergstraße in Tuttlingen (25. September).

Der Gesamtschaden beläuft sich auf gut 1,7 Millionen Euro. Wegen einer Alkoholerkrankung von Nico B. seien weitere Taten zu erwarten, heißt es in der Klageschrift. Daher sei der 36–Jährige in einer Entziehungsanstalt unterzubringen und Thomas W. (41) das Fahrzeug zu entziehen. Denn mit seinem VW Touareg wurde laut Anklage zu den Tatorten gefahren.

Nico B., 36, hat ein Alkoholproblem

Eines hat der erste Verhandlungstag gezeigt: auf der Anklagebank sitzen zwei Männer, die in vielen Bereichen kaum unterschiedlicher sein könnten. Zum einen ist das Nico B. Mit zehn Jahren folgt der Umzug aus dem Erzgebirge in den Kreis Tuttlingen. Zahlreiche Schulwechsel schließen sich an. „Ich wurde ausgegrenzt und als dummer Ossi bezeichnet und auch dementsprechend behandelt“, sagt B.

Er berichtet von Problemen mit dem Vater, Gewalt gegen ihn. „Hatte er ein Alkoholproblem?“, fragt der Richter. „Ja“, sagt B. Immer wieder legt er eine Pause ein und seufzt. Mit 14 Jahren muss er eine sechsmonatige Jugendstrafe verbüßen. „Wie war es da?“, fragt Münzer. „Nicht gut.“ Es scheint, als hätte es so etwas wie Freundschaften über weite Teile seines Lebens nicht gegeben.

B. hat verschiedene Arbeitsstellen, die letzte über eine Leihfirma, immer wieder befristete Verträge. Im Sommer 2022 wurde ihm mitgeteilt, dass er nicht weiter beschäftigt wird. „Das hat mich frustriert.“ Zumal ein Arbeitsunfall aus dem Jahr 2019 ihn bis heute belastet. „Ich bekomme das nicht aus dem Kopf.“

B. wirkt unsicher

2018 lernt er seine Noch–Ehefrau kennen, 2020 kommt die gemeinsame Tochter zur Welt, im April 2022 dann die Trennung.

Nach der Trennung habe ich jeden Tag getrunken. Angeklagter Nico B.

„Wie viel?“, will Münzer wissen. „Sehr viel“, sagt B. Bier, aber auch Hochprozentiges wie Kräuterliköre oder Wodka. „Auch bis zum Filmriss?“, fragt Münzer. „Des öfteren“, sagt B. Seit der U–Haft sei er in psychologischer Betreuung. Er wolle vom Alkohol weg kommen, beteuert er. Seine Antworten fallen meist einsilbig aus, er spricht von vielen Erinnerungslücken. Immer wieder dreht er sich unsicher zu seinem Verteidiger Bernhard Mussgnug um.

Thomas W., 41, war Busfahrer

Zum anderen sitzt da Thomas W., geboren und aufgewachsen im Kreis Tuttlingen. Nach dem Abschluss an der Förderschule habe er sich 15 Jahre „mit irgendwelchen Jobs“ über Wasser gehalten. Dann habe er den Busführerschein gemacht und jahrelang als Busfahrer gearbeitet, wie sein Vater. Das Verhältnis zwischen den beiden sei gut gewesen — zumindest bis zum Zeitpunkt seiner Inhaftierung im Dezember 2022. Seither herrsche Funkstille. Er müsse Tabletten für seine Psyche nehmen. „Das hatte ich früher nie.“

Wegen seines Jobs habe er höchstens an Silvester etwas getrunken, berichtet er. Die Beziehung zu B., den er seit 2008 kennt, beschreibt er als freundschaftlich, „wir waren eigentlich die besten Freunde. Nachdem Nicos Frau Schluss gemacht hat, habe ich ihn aus einem Loch geholt.“ Die Fragen, die er gestellt bekommt, beantwortet er meist ausführlich. Oft erinnert er sich an Details.

Ex–Freundin von W. soll bei Taten dabei gewesen sein

Beim Auftakt kommt überraschend eine dritte Person ins Spiel: die 19–jährige Ex–Freundin von W. Sie soll bei allen zehn Brandstiftungen, die den beiden vorgeworfen werden, mit im Auto gewesen sein. Welche Rolle sie hatte: unklar. Laut ihrer Aussage, so teilt der Richter mit, sollen die Brandstiftungen jeweils von beiden Angeklagten ausgegangen sein. Inzwischen werde gegen sie ebenfalls ermittelt, berichtet Münzer.

Es fällt schwer, die Gruppendynamik einzuschätzen. Richter Karlheinz Münzer

Dazu, wie die Ex–Freundin von W. hineinpasse, wer welche Rolle habe, könne er sich bislang kein Bild machen. Und auch die Frage nach dem Motiv wird am ersten Prozesstag nicht geklärt. Denn eine wirkliche Antwort geben beide Angeklagten nicht.

Silobrand wird als Schlüsselmoment bezeichnet

Immerhin beantwortet B. die Frage, ob die Einsätze von Feuerwehr und Polizei ein Reiz für ihn gewesen seien, mit einem schlichten „ja“. W. erklärt, dass „der Nico schon immer blaulichtgeil“ gewesen sein soll. So habe B. das Feuer in mehreren Tatnächten anschauen wollen, beispielsweise in Hochemmingen.

Nico wollte sehen, wie von allen Seiten die Feuerwehr kommt. Angeklagter Thomas W.

Der Silobrand in Mühlheim sei für beide ein Schlüsselmoment gewesen. B. schildert, dass er Heuballen davor angezündet habe, das Ausmaß des Brandes habe ihn dann schockiert. W. berichtet von einer Kontrolle der Polizei, die für B. ausschlaggebend gewesen sein soll — aus Angst, gefasst zu werden. „Wir wurden gefragt, wo wir hin wollen“, erinnert sich W. „Da fragt man sich, warum Sie am 25. September wieder im Auto sitzen“, merkt Münzer an.

Zur Brandlegung in Tuttlingen unterscheiden sich die Aussagen. Während B. beteuert, dass er im Auto sitzen geblieben sei und W. das Feuer gelegt habe, beteuert W.: „Ich habe nichts angezündet“.

Richter findet Schilderungen nicht lebensnah

„Wie kann man in so etwas hineingeraten, wenn es nicht abgesprochen ist?“, fragte Richter Münzer. „Das klingt nicht lebensnah“, sagte er immer wieder. So hätten die drei die Standorte ihrer Handys nicht ausgeschaltet. Die Orte seien jeweils spontan gewählt worden, es sei nirgends Ausschau gehalten worden. „Wir sind sinnlos in der Gegend herumgefahren, weil uns langweilig war“, sagt B.

B. hat Erinnerungslücken bei der Befragung

Immer wieder sagt er Sätze wie: „Was genau wir besprochen haben, daran habe ich keine Erinnerungen“; „Ich bin mir nicht sicher, das ist alles schon so lange her“. Er habe bei allen Taten getrunken. Das bestätigt auch W. In Ippingen sei B. „so dicht“ gewesen, „dass er nicht mal gemerkt hat, dass es schon brennt“.

Wer der Initiator war, wird nicht klar. Während B. sagt, dass W. viele Objekte gesehen habe und meinte, dass B. diese anzünden solle, sagt W., dass B. ihn aufgefordert habe, anzuhalten, wenn B. ein Objekt gefunden hatte. „Ich war wahrscheinlich dumm und naiv und habe gedacht, dass mir nicht viel passieren wird“, sagt W.

Auf Anregung von Verteidiger Mussgnug gab es ein Rechtsgespräch, um das Verfahren zu strukturieren. Nach der Besprechung berichtet Münzer, dass die beiden die Vorwürfe weitgehend einräumen würden. Daher zeigt sich Münzer optimistisch, die Verhandlungen „noch im September abschließen zu können“.