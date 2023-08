Der Sommer bäumt sich nochmal auf, das erste Septemberwochenende verspricht Sonnenstrahlen und wärmere Temperaturen. Und wo sollte man diese Tage am besten verbringen? Wir haben hier ein paar Tipps.

Millemer Städtlefescht

Wann: Freitag, 1. September, bis Sonntag, 3. September

Wo: Historische Oberstadt Mühlheim

Eintritt: kostenlos

Nach vier Jahren feiert Mühlheim wieder Stadtfest — endlich!, sagen die „Millemer“ erleichtert nach der Corona–Pause. Die Festmeile wird in den Stadtfarben blau und gelb erstrahlen.

Vor allem beim Musikprogramm gibt es Neues wie „Maria & The Rhythm Boosters“ am Freitag und „Style“ am Samstag. Alles gleich bleiben wird bei der Ausrichtung des „Museumsfeschtle“ am Samstagmittag und des „Kinder–Stadtfeschtle“ am Sonntag.

Hip–Hop–Wochenende

Wann: Samstag, 2. September, und Sonntag, 3. September, jeweils ab 14 Uhr

Wo: am Samstag im Umläufle und im Bahnhof, am Sonntag im Kukav (Katharinenstraße 9)

Eintritt: kostenlos

Skaten, Rappen, Sprayen und Breaken ist am Wochenende in Tuttlingen angesagt. Der Tuttlinger Verein Kukav widmet ein Wochenende ganz dem Hip Hop — einem Musikstil, der dieses Jahr 50 Jahre alt wird. Diverse DJs und Rapper haben sich für den Samstag angekündigt.

Die Wände im Skatepark sollen mit neuen Graffitis verziert werden und als Highlight gibt es am Samstag eine Breaker–Tanz–Battle zum Anfeuern, Zuschauen und einfach nur Dabeisein. Am Samstag ab 21 Uhr geht es mit Konzerten im Bahnhof weiter, am Sonntag ab 14 Uhr wird im Vereinsheim an der Katharinenstraße weitergefeiert.

Fischerfest in Nendingen

Wann: Samstag, 2. September, ab 16 Uhr, und Sonntag, 3. September, ab 11 Uhr

Wo: Vereinsheim in der Industriestraße in Nendingen

Eintritt: kostenlos

Der Angelverein Nendingen lädt zum Fischerfest am Vereinsheim in der Industriestraße ein. Geboten werden Fischspezialitäten und andere Speisen. Am Sonntag gibt es auch Kaffee und Kuchen.

Auf der Trossinger Eisebahne

Wann: Sonntag, 3. September, 13 bis 17 Uhr

Wo: Eisenbahnmuseum am Stadtbahnhof, Christian–Messner–Straße 2, Trossingen

Eintritt: kostenlos

Neben der Möglichkeit, den weltweit einzigartigen Fuhrpark von Originalfahrzeugen der Baujahre 1898, 1902, 1938, 1956 und 1968 zu bestaunen, bietet die Trossinger Eisenbahn auch Probefahrten im Bahnhofsbereich an.

Dabei können die Gäste in den historischen Wagen Platz nehmen und sich von der nostalgischen Atmosphäre vergangener Zeiten verzaubern lassen. Daneben finden sich hochinteressante Bahnutensilien und Dokumente aus der über 125–jährigen Geschichte der Trossinger Eisenbahn, gesammelt und präsentiert vom Verein „Freundeskreis der Trossinger Eisenbahn“.

Den Hunden auf die Schnauze gucken

Wann: Sonntag, 3. September, 11 bis 17 Uhr

Wo: Donaupark, Ginkgoterrasse

Eintritt: kostenlos

Sie können vermisste Personen suchen und finden: die Hunde des ASB–Rettungshundezugs. Wie sie arbeiten und was für eine Ausbildung dahintersteckt, erläutern die Mitglieder am Sonntag als Teil des Programms von „Sommer im Park“. Gleichzeitig können interessierte Hundebesitzer mit ihrem Hund ein kleines Schnuppertraining absolvieren.