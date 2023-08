Schöne Plätze gibt es im Landkreis Tuttlingen viele — und darüber, welche die schönsten sind, lässt es sich streiten. Unsere Redaktion hat sieben Orte ausgewählt, die auf jeden Fall einen Besuch wert sind.

1. Imposant und mit Höhle: die Ruine Kallenburg

Die Ruine Kallenburg, die hoch über dem Donautal auf Buchheimer Gemarkung liegt. (Foto: Heimatverein )

Eine der imposantesten und schönsten Burgruinen der Region ist die Ruine Kallenberg hoch über dem Donautal auf der Gemarkung der Gemeinde Buchheim. Nicht nur wegen der frei zugänglichen Burganlage lohnt sich ein Besuch: Die damaligen Bewohner bewohnten nicht nur die Burg, sondern auch die unterhalb des Bergfrieds liegende Kallenberghöhle. Dort finden sich am Höhleneingang heute noch Mauerreste des Eingangsportals.

Die Burg wurde vermutlich um 1200 errichtet. Die Höhle wurde offenbar schon viel früher genutzt: Dort wurden Funde aus der Keltenzeit gemacht. Die Anlage hatte im Laufe der Jahrhunderte mehrere Besitzer, ab etwa 1800 kam es zum langsamen Zerfall der Burg. 1905 brannte der zur Burg gehörende Bauernhof ab und wurde nicht wieder aufgebaut.

1911 stürzte der östliche Turmgiebel bei einem Erdbeben ein. Seit 1974 befindet sich die Ruine im Eigentum des Landkreises Tuttlingen. (skr)

2. Uralt und königlich: Tuttlingens Mammutbaum

Die Wellingtonie ist 150 Jahre alt und 48 Meter hoch. (Foto: Dorothea Hecht )

Die Stadt Tuttlingen ziert ein ganz außergewöhnliches Naturdenkmal. Mitten im Wald im Gewann Hardt oberhalb von Tuttlingen in Richtung Neuhausen ob Eck auf einer größeren Lichtung steht ein Riesenmammutbaum. Über 150 Jahre ist dieser Baum alt und 48 Meter hoch, und damit einer der höchsten dieser Riesen in Deutschland.

Und noch ein Superlativ: Auf der Liste der dicksten und höchsten Mammutbäume in Deutschland kann die Tuttlinger „Wellingtonie“, wie der Riesenmammutbaum im Volksmund auch genannt wird, zudem mit dem höchsten Standort von allen auf 839 Meter über dem Meer punkten.

Aber wie kommt ein Riesenmammutbaum, dessen Heimat Nordamerika ist, nach Tuttlingen? Und das im 19. Jahrhundert? Schuld daran ist der König von Württemberg.. Denn Tuttlingen gehörte zu dieser Zeit noch zum Königreich Württemberg und König Wilhelm I. hatte sich als Naturliebhaber im Jahr 1854 eine Lieferung Samen dieses beeindruckenden Baumriesen aus Amerika schicken und in der „Wilhelma“ Bäume davon ziehen lassen.

Da es am Ende so viele waren, weil die Lieferung aus Amerika wegen eines Missverständnisses so groß war, ließ er diese an vielen Orten im ganzen Königreich ausbringen. So wurde im Jahr 1866 auch bei Tuttlingen einer dieser Riesenbäume angepflanzt. Da steht er nun heute noch als ein Zeugnis aus Königs Zeiten. (skr)

3. Zum Nachdenken und Verweilen: der Soldatenfriedhof

84 Soldaten sind auf dem Friedhof an der L277 in Richtung Beuron begraben. (Foto: Anja Schuster )

Strenggenommen liegt dieser Platz nicht mehr im Kreis Tuttlingen - allerdings nur minimal hinter der Kreisgrenzen. Wer auf der kurvigen L277 hinab nach Beuron fährt, kommt unweigerlich daran vorbei. Direkt in der Kurve liegt rechterhand ein Soldatenfriedhof. Begraben sind dort 84 Soldaten — der Großteil fiel im Befreiungskrieg gegen Napoleon 1814 oder im Zweiten Weltkrieg.

Kleine Gedenksteine erinnern an die Namen, steinerne Kreuze mit Moos bewachsen muten geradezu mystisch an, vor allem, wenn man den Friedhof im Frühjahr oder Herbst besucht. Aber dann bitte vorsichtig sein, Rutschgefahr. Vor allem dann, wenn man den Friedhof hinter sich lässt und ein paar hundert Meter weiter zu dem Felsvorsprung geht, auf dem ein kleiner Rundtempel thront.

1914 im Beuroner Kunststil errichtet, soll auch er an die Gefallenen erinnern. Von dort hat man einen spektakulären Blick über das Donautal samt Kloster Beuron. Ein wunderschöner Ort — zum Verweilen, Nachdenken und Erinnern. (ajs)

4. Burg, Steinbruch, See: der Krater Hewenegg

Früher eine Burg, dann ein Steinbruch und heute ein See: der Krater Hewenegg. (Foto: Dieter Kleibauer )

Früher stand dort eine Burg, heute ist es ein See in einem schönen Naturschutzgebiet: Zwischen Immendingen und Engen–Bargen liegt der Krater Hewenegg. Was viele nicht wissen: Der Hewenegg zählt eigentlich zu den Hegauvulkanen.

Im 13. Jahrhundert wurde dort eine Burg gebaut. Was mit ihr passiert ist, ist nicht ganz klar. Irgendwann muss sie zerstört worden sein, da sie im Jahr 1476 als „Burgstall“, also als abgegangene Burg bezeichnet wird. Weiter zerstört wurde sie während des Dreißigjährigen Kriegs.

Im 20. Jahrhundert wurde der Hewenegg schließlich dazu benutzt, Steine abzubauen. Dadurch wurde der größte Teil der Burg abgetragen und es entstand ein 80 Meter tiefer Steinbruch, in dem sich später ein See bildete. Der Krater ist heute umzäunt und ein Wanderweg führt um ihn herum.

5. Mitten im Wald: Wallfahrtsruine Maria Hilf

Der Kirchturm wurde später wieder aufgebaut, vom Rest steht noch die Ruine: die Pilgerstätte Maria Hilf im Wald bei Mühlheim. (Foto: Donaubergland GmbH )

Mitten im Wald auf dem Welschenberg bei Mühlheim steht die Ruine der einstigen Wallfahrtskirche Maria Hilf. Im wieder einmal finden dort noch Gottesdienste im Grünen statt, sonst schlummert der Wallfahrtsort vor sich hin.

Die Geschichte von Maria Hilf begann, als der Pfarrer von Mühlheim nach dem dreißigjährigen Krieg dort an einer Eiche ein Muttergottesbild aufhängte. 1652 wurde eine kleine Kapelle gebaut. Der Ort wurde bekannt und immer mehr Menschen pilgerten auf den Welschenberg. So entstand schließlich eine Kirche, die 1756 durch eine neue ersetzt wurde. Auch eine Herberge mit Stallungen wurde dazu gebaut.

Doch bereits wenige Jahre später war Schluss: Ende des 18.Jahrhunderts lag das Wallfahrtswesen brach. Der Einfluss der Aufklärung hatte die Herrschaftshäuser erreicht, die nicht wollten, dass das Volk weiter zur Wallfahrtskirche pilgerte.

1806 ging die Herrschaft Enzberg–Mühlheim ans Königreich Württemberg. Die Kirche wurde aufgegeben. Da es in der Region genügend Kalksteine gibt, machte sich niemand die Mühe, die Ruine abzubrechen — so blieb bis heute ein Großteil erhalten. Der Kirchturm wurde in bis zum Jahr 2000 wieder in seiner vollen Höhe aufgebaut.

6. Idyllisch und oft mit Fernblick: Der Alte Berg

Ein Platz, den schon unsere Vorfahren aus der Bronzezeit als besonderen Platz ausgewählt haben. (Foto: Donaubergland GmbH )

Sicher einer der schönsten Plätze im Kreis Tuttlingen ist der Alte Berg bei Böttingen. Ein Platz, den schon unsere Vorfahren aus der Bronzezeit als besonderen Platz ausgewählt haben, wie zwei Gräber und Siedlungsspuren aus der Bronzezeit gezeigt haben.

Der Alte Berg, auf dessen Spitze eine Kapelle aus dem späten 19., Anfang 20. Jahrhundert steht, wird von vielen Menschen als Kraftort empfunden. Man kann ihn nur zu Fuß entlang des Kreuzwegs oder des Wanderpfades aus Richtung Mahlstetten erklimmen.

Es ist zu jeder Tages– und Jahreszeit etwas Besonders dort zu sitzen und den Blick weit übers Land Richtung Dreifaltigkeitsberg, Alb, Schwarzwald oder die Alpen schweifen zu lassen, die an Föhntagen von hier aus zu sehen sind. Auch in sternenklaren Nächten, bei Nebel, Schnee oder auch bei Sonnenauf– und -untergang ist es wunderschön dort. Ein Platz, der die Seele berührt.

Die Idylle ist perfekt, wenn Schafe dort weiden. (abra)

7. Schlösschen und Fernsicht: der Wartenberg

Der Wartenberg. (Foto: Dorothea Hecht )

Er liegt 844 Meter über dem Meer und gilt geologisch als der nordwestlicheste Vertreter der Hegauvulkane. Vom Gipfel aus erwartet die Besucher eine tolle Aussicht — hinab auf die Donau, auf die Landschaft der Baar und das nahegelegene Naturschutzgebiet Unterhölzer Wald sowie auf die Hügel und Berge im Umkreis. Mehrere Burgen befanden sich dort im Laufe der Jahrhunderte.

Die Anlage wurde vermutlich als erster symbolischer Stammsitz der Herren von Geisingen errichtet, die sich später nach dieser Burg „von Wartenberg“ nannten, errichtet. Sie galten im Hochmittelalter als eines bedeutendsten Adelsgeschlechter der Region. Ein kleines Schlösschen steht heute auf den Grundmauern einer ehemaligen Festung. Auf dem Wartenberg befindet sich auch eine Eremitage der Kapuziner sowie ein Gasthaus.

Ebenfalls einen Besuch wert ist der gegenüberliegende Fürstenberg mit seiner Augustinuskapelle.