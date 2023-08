Dass aber auch am Ende des Gelds noch so viel Monat übrig ist! Bei hohen Energie– und Lebensmittelkosten ist für viele Menschen Sparen angesagt. Besonders Familien und Rentner trifft es hart. Was also tun, wenn dieses Jahr aus dem Sommerurlaub nichts geworden ist? Hier sind unsere Freizeittipps für den Sommer zuhause — ganz ohne Geld.

1. Geocaching

Mal ist es eine Tupperdose, mal ein „Petling“ wie hier. Geocaches sind an vielen Orten im Kreis Tuttlingen versteckt. (Foto: Dorothea Hecht )

Geocaching funktioniert nach dem Prinzip: Die einen verstecken was, die anderen suchen es. „Cache“ kommt aus dem Englischen und bedeutet soviel wie „Geheimversteck“ und diese Verstecke gibt es überall, auch im Kreis Tuttlingen. Früher brauchte es zum Geocachen einen guten Kompass oder ein GPS–Gerät.

Heute reicht in der Regel ein Smartphone und die passende App, in jedem App–Store zu finden. Sie gibt den ungefähren Standort eines Verstecks preis und meist auch einen Hinweis. Dann heißt es suchen. Unter Baumwurzeln, in Höhlen oder an Ästen hängend finden sich die kleinen Schätze, vom Filmdöschen bis zur Tupperdose. Wer sie findet, darf seinen Namen hinterlassen, manchmal auch ein kleines Andenken mitnehmen — oder zumindest Ruhm und Ehre.

Auch für Städtetrips lohnt sich Geocaching: Multi–Caches oder Lab–Caches führen Besucher mit einer Schnitzeljagd durch den Ort, Stadtführung inklusive. Wer alle Hinweise findet, erhält am Ende die Koordinaten für das Cache–Versteck. Viel Spaß beim Rätseln!

2. Museum

Auf ins Museum! Kostenlos ist zum Beispiel das Spaichinger Gewerbemuseum. (Foto: Frank Czilwa )

Was tun bei Schmuddelwetter und leerem Geldbeutel? Ab ins Museum! Der Kreis Tuttlingen mag nicht London sein, aber es gibt dennoch ein paar nette Museen, die zudem kostenlos sind.

In Tuttlingen sogar mehrere: Das Tuttlinger Haus und der Fruchtkasten zeigen Heimatgeschichte und wechselnde Ausstellungen und sind im Sommer von Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Dazu gibt es das Museum im Rathaus Möhringen, geöffnet von Montag bis Donnerstag, 14 bis 16 Uhr, außer an Feiertagen. Die Galerie der Stadt Tuttlingen zeigt wechselnde Ausstellungen in der Regel eintrittsfrei von Dienstag bis Sonntag, 11 bis 18 Uhr.

In Spaichingen gibt es das Gewerbemuseum, es öffnet immer sonntags von 14 bis 17 Uhr. In Aldingen ist das Museum jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet, im August nur nach Vereinbarung.

Das Museum Oberes Donautal teilt sich auf in das Vordere Schloss in Mühlheim und das Ifflinger Schloss in Fridingen. Beide öffnen auf Anfrage, das Fridinger Museum regulär sonntags 14 bis 17 Uhr.

3. Escape Game

Exit- und Escape-Games sind beliebt und können bei vorsichtiger Benutzung verschenkt oder getauscht werden. (Foto: Breuer/Hersteller )

Auch was für Schmuddelwettertage: Beim Spieleabend gemeinsam ein Rätsel knacken. Exit–, Escape– und Krimi–Spiele haben spätestens seit Corona Hochkonjunktur. Doch einmal gespielt, sind die Spiele wertlos — man kennt die Lösung ja. Warum also nicht einfach tauschen?

Der Leih– und Tauschmarkt boomt auf Plattformen wie Kleinanzeigen oder Facebook, oft findet man die Spiele auch für wenig Geld im Diakonieladen und anderen sozialen Einrichtungen. Voraussetzung ist allerdings, dass man vorsichtig mit den Spielen umgeht — also nicht alles zerschneiden, knicken und bekritzeln, auch wenn es das Spiel verlangt. Der Trick heißt: kopieren! Oder auch mal das gute alte Butterbrotpapier nutzen und abpausen.

4. Kneippen

Die Kneippanlage in Denkingen. (Foto: Ronja Straub )

Baden im Fluss? Macht im Landkreis Tuttlingen nicht wirklich Spaß. Kneippen dafür schon. Und es kann im Sommer eine wunderbare Abkühlung sein! Schuhe ausziehen, Beine heben und im Storchenschritt ab durchs Wasser. Das geht zum Beispiel in Balgheim. Dort gibt es das Kneippbecken an der Prim, das bei Renaturierungsmaßnahmen 2003 zusammen mit einem Erlebnisweg geschaffen wurde.

Oder in Denkingen: Die 2006 eingeweihte Wassertretanlage befindet sich unterhalb des Bogenschießplatzes am Stationenweg zum Klippeneck. In Tuttlingen gibt es seit Sommer 2022 eine Kneippanlage im Gollbach bei der Papiermühle Richtung Nendingen. Schon älter ist das Kneippbecken im Angerpark in Möhringen — samt Becken für die Arme wurde es 1995 gebaut und 2022 saniert.

5. Musik lauschen

Einfach mal lauschen, was so aus den Fenstern kommt: die Musikhochschule Trossingen. (Foto: Dieter Kleibauer )

Konzerte sind schön, aber teuer geworden. Gute Musik gibt’s aber auch kostenlos. Auf Dorf– und Stadtfesten zum Beispiel, im September stehen sie in Mühlheim, Tuttlingen und Fridingen an. Oder bei Sommer im Park in Tuttlingen: Am Samstag, 2. September, gibt es die dritte Auflage des Hip–Hop–Festivals des Tuttlinger Vereins Kukav am Skaterpark. Am Freitag, 8. September, kommt die Oliver–Schulz–Big–Band ins Zelt am Birkenhain.

Noch einfacher ist es natürlich, sich vor der Trossinger Musikhochschule auf eine Bank zu setzen und einfach mal zu lauschen, was da so aus den Fenstern dringt. Und wer es ganz schlau anstellen will, studiert die Webseiten der Musikvereine — wo und wann probt eigentlich das Akkordeonorchester? Könnte man zufällig ja mal vorbeigehen...

6. Trimm dich!

Trainieren an der frischen Luft, das geht auf dem Trimm-dich-Pfad oder an Calisthenics-Anlagen wie im Tuttlinger Umläufle. (Foto: Dorothea Hecht )

Fitnessstudio war gestern, im Sommer ist Draußen–Sport angesagt! Trimm–dich–Pfad, Street–Workout oder Calesthenics — im Kreis Tuttlingen gibt es jede Menge Möglichkeiten, sich abseits vom Jogging und Walking draußen zu betätigen, kostenlos und ohne Ausrüstung.

Schon lange gibt es etwa den Trimm–dich–Pfad unterhalb des Spaichinger Dreifaltigkeitsbergs an der Bleiche. An neun Stationen können Sportlerinnen und Sportler dort trainieren, zwischendrin am besten laufen. Etwas moderner ist der kürzlich eröffnete Trimm–dich–Pfad in Denkingen. Er reicht vom Parkplatz Schützenhaus bis zum Wendehammer Klippenstraße und ist von beiden Richtungen begehbar.

Oder die Fitnessmeile, die 2021 auf dem alten Bahndamm der Heubergbahn zwischen den Gemeinden Gosheim und Wehingen enstanden ist. Der asphaltierte Weg hat knapp drei Kilometer Länge. Entlang des Weges gibt es vier Stationen mit Sportgeräten.

Weitere Anlagen mit Stangen zum Hangeln und anderen Fitnessgeräten finden sich in Tuttlingen im Umläufle oder an der Trossinger Erlebniswiese (Ecke Tuninger Straße/Heinz–Mecherlein–Straße). Und in Seitingen–Oberflacht gibt es einen Outdoor–Zirkel beim Turnerheim der TG am Galgen mit zehn Stationen.

7. Ehrenamtlich helfen

Auch mal ehrenamtlich helfen, zum Beispiel im Tuttlinger Tafelladen. (Foto: Ingeborg Wagner )

Koscht nix, und hilft anderen: mit anpacken. Die Tafelläden im Kreis Tuttlingen suchen regelmäßig Mitarbeiter, oder wie wäre es bei der Diakonie oder dem DRK im Kleiderladen? Wer lieber draußen schafft, findet bei den Albvereinen bei der Wegpflege sicherlich Anklang. Und auch für Soziales, Kultur und Kunst ist im Landkreis Tuttlingen jede Menge geboten — nur zu!