Die sommerlichen Temperaturen lassen sich am besten mit einem kühlen Getränk in der Hand aushalten — ob nun in einem Eiscafé in Spaichingen, in der Fußgängerzone in Tuttlingen oder in einem Lokal in Trossingen. Ein Überblick über sieben beliebte Sommergetränke.

1. Aperol

Sommer, Sonne, Aperol: So schmeckt der Sommer. (Foto: Lukas M. Heger/Bing Image Creator )

Ein Geheimtipp ist er schon lange nicht mehr, eher ein liebgewonnener Klassiker: der Aperol Spritz. Die Fachzeitschrift „Drinks International“ kürt jedes Jahr die beliebtesten Cocktails.

In dem Ranking landet der Aperol auf Platz 9. Für einen Aperol Spritz mischt man Aperol mit der doppelten Menge an Prosecco und gibt einen Schuss Sodawasser hinzu. Angerichtet wird der Drink klassischerweise mit viel Eis und einer Orangenscheibe.

Wer das Getränk schon mal im Italienurlaub getrunken hat, dem ist möglicherweise ein kleines Detail aufgefallen: Der Aperol hat hier nur 11 Prozent Alkohol.

In Deutschland waren es hingegen zwischenzeitig 15 Prozent. Der Hersteller begründete diesen Schritt mit der deutschen Pfandverordnung. Erst Spirituosen erst ab 15 Prozent dürfen pfandfrei verkauft werden. 2021 hat man den Alkohlgehalt jedoch auch in Deutschland wieder auf 11 Prozent festgelegt.

2. Bier

Ein kühles Bier geht immer. (Foto: Lukas M. Heger/Bing Image Creator )

Brauwasser, Hopfen und Malz: Mehr braucht es nicht für ein gutes Bier, wenn es nach Puristen geht. Zum Bier nach deutschem Reinheitsgebot gesellen sich mittlerweile aber auch zahlreiche neuere Bierkreationen.

So oder so: Bier ist laut statistischem Bundesamt seit Jahren Spitzenreiter, wenn es um die beliebtesten Getränke der Deutschen geht. 90,4 Liter wurden in Deutschland pro Kopf im Jahr 2021 getrunken.

Und auch im Landkreis Tuttlingen hat Bier eine lange Tradition. In der Region hat sich der älteste Nachweis auf gehopftes Bier erhalten — nachgewiesen in einer Holzflasche in einem Alamannengrab bei Trossingen, heißt es auf der Internetseite der Donaubergland GmbH

3. Sarti Rosa

Vielleicht das Trendgetränk des Sommers: Sarti Rosa (Foto: Lukas M. Heger/Bing Image Creator )

Vielleicht ist der Barbie–Kinofilm schuld, dass der Sarti Spritz auf mehr und mehr Getränkekarten auftaucht. Bei dem rosafarbenen Getränk handelt es sich um einen italienischen Aperitif, ähnlich wie Aperol.

Allerdings schmeckt er weniger herb, sondern eher fruchtig. Die Zubereitung eines Sarti Spritz ist denkbar einfach: Eiswürfel, ein Schluck Sarti, mit Prosecco auffüllen und noch etwas Sodawasser hinzugeben.

4. Milchshake

Es muss nicht immer Alkohol sein - ein Milchshake schmeckt auch. (Foto: Lukas M. Heger/Bing Image Creator )

Am besten schmeckt ein Milchshake natürlich bei der Eisdiele des Vertrauens. Per Definition ist jedes Getränk ein Milchshake, für das Milch mit Eis, Obst oder Schokolade gemixt wird — erlaubt ist also, was schmeckt.

Wichtig ist nur, den Shake erst unmittelbar vor dem Verzehr zuzubereiten. Dadurch, dass die einzelnen Bestandteile unterschiedlich schwer sind, trennen sie sich, wenn man das Getränk zu lange stehen lässt.

5. Selbstgemachter Eistee

Kann man fix auch selbst herstellen: Eistee. (Foto: Lukas M. Heger/Bing Image Creator )

Nach einer dampfend heißen Tasse Tee ist im Hochsommer wohl nur den wenigsten. Aus schwarzem Tee kann man aber auch leicht Eistee selbst machen.

Dafür vier Beutel schwarzen Tee aufkochen. Achtung: Schwarzer Tee wird leicht bitter, sollte man diesen nicht zu lange ziehen lassen. Tee nach Geschmack mit Zucker süßen und abkühlen lassen. Eine Zitrone auspressen und Saft zum abgekühlten Tee geben.

Nach Belieben kann man abschließend Zitronenscheiben und Eiswürfel dazugeben.

6. Fruchtsaftschorle

Frucht trifft Wasser: Einfach mal zur Orangensaftschorle greifen. (Foto: Lukas M. Heger/Bing Image Creator )

Der große Vorteil von Fruchtsaftschorlen ist, dass sie bei richtigem Mischverhältnis (zwei Teile Wasser, ein Teil Saft) isotonisch sind.

Das bedeutet, die Konzentration von gelösten Stoffen wie Zucker oder Elektrolyten entspricht der des menschlichen Blutes. Solche Getränke gleichen also den Flüssigkeitshaushalt im Körper besonders gut aus.

7. Wasser

Erfrischend und günstig: Wasser. (Foto: Lukas M. Heger/Bing Image Creator )

Es kommt ein bisschen langweilig daher, aber gerade im Sommer ist es wichtig, ausreichend zu trinken. Dabei sollte Wasser nicht fehlen.

1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit sollten es täglich sein. Was helfen kann, um genug zu trinken: Eine Wasserflasche dabei haben und regelmäßig eine Schluck zu nehmen, auch bevor das Durstgefühl einsetzt.