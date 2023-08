Die Pyramide hat nicht nur Fans

„Das ist das Herz von Tuttlingen“ — für Stadtführerin Claudia Schreiber–Winkler ist der Fall klar: Der Brunnen auf dem Marktplatz dominiert die Stadt. Seine Leitungen sind wie Adern, seine Pumpen halten den Kreislauf in Gang. Claudia Schreiber–Winkler hat sich wie viele Tuttlinger an den modernen Brunnen erst gewöhnen müssen, doch mittlerweile kann sie sich eine Stadtmitte ohne „die Pyramide“ nicht mehr vorstellen. „Vor ein paar Jahren wurde mal vorgeschlagen wurde, den Brunnen zu entfernen — da hätte ich mich angekettet!“

Ohne den Marktbrunnen geht es also nicht mehr. In eine Stadt, die ab 1804, nach dem Stadtbrand, „modern“ wiederaufgebaut wurde, passt auch nur ein moderner Brunnen, der das Raster–System der Uber–Stadt aufnimmt und buchstäblich auf die Spitze treibt. Eine „skulpturale Architektur oder architektonische Skulptur“ hat Hellmut Dinkelaker das Objekt einmal genannt: „Sie greift das auf, was da ist, rechter Winkel, vier Himmelsrichtungen, Straßenfluchten, die durch sie hindurchlaufen, wie durch ein Tor; sie greift aber auch die umliegenden Tuttlinger Hüte auf und wird so zur Pyramide und zum Echo der Stadtrandbebauung.“

Aus Edelstahl, rotem Granit und Bronze besteht der Brunnen, den die Stadt 1987 einweiht — als Schlussstein der Neugestaltung der Stadtmitte. Heute kaum mehr vorstellbar: Der Marktplatz war bis dahin ein Kreisverkehr mit Parkplätzen an seiner Peripherie. Und ja, anfangs war der Brunnen umstritten, zu modern, hieß es nicht selten. Doch nach und nach gewöhnte man sich daran, die Kinder vielleicht am schnellsten, als sie die Wasserspiele entdeckten. Nach wie vor gibt es Skeptiker, viele laufen achtlos dran vor, aber es gibt auch die Fans. Gestiftet hat ihn übrigens Aesculap, und zumindest das Material Edelstahl verweist ja nicht zufällig auf die Medizintechnik–Industrie.

Der Brunnen ist das Ergebnis eines Ideenwettbewerbs der Stadt; mehr als 100 Einreichungen fluteten seinerzeit das Postfach des Rathauses. Gewonnen hat den Wettbewerb am Ende Martin Rissler aus Freiburg. Heute lebt er, 74–jährig, zurückgezogen in Berlin–Friedrichshain — und erinnert sich noch gerne an die damalige Zeit.

Er bezeichnet sich nach wie vor als Bildhauer, ein Beruf, den er auch erlernt hat — als Sohn eines Bildhauers und Metallkünstlers aus dem Schwarzwälder Oberprechtal. Weil er seinerzeit als junger Mann in der Kunstszene gut vernetzt war, erfuhr er vom Tuttlinger Wettbewerb, schaute sich die vorgegebene Szenerie an — und lag am Ende bei der Bewertungskommission vorn.

Zu weiteren nennenswerten Objekten kam es gleichwohl nicht, denn Rissler schlug einen akademischen Karriereweg ein. Auf seinen Tuttlinger Brunnen ist er immer noch stolz, hat ihn sich bei seinen — wenn auch seltenen — Besuchen in der alten Heimat auch immer noch einmal angeschaut. Dass mittlerweile ein Fontänenfeld neben dem Brunnen sprudelt — naja. Einerseits freut er sich über die Kinder, die dort planschen, andererseits habe doch jede Stadt inzwischen ähnliche Ideen. Dass Kinder den Brunnen nutzen, mit den Fingerspitzen das Wasser spritzen lassen, war für ihn von Anfang an eines der Ziele seines Entwurfs, erinnert er sich. Und die lange Gerade aus König– und Bahnhofstraße, die die Stadt durchschneidet, auch die war eine der Grundlagen für seine kreative Herangehensweise. Bloß nichts Historisierendes, war seine eigene Vorgabe, bloß nichts wie andere Städte mit ihren „Brünnelein!“ Das hat er zweifellos geschafft. Seine Pyramide wird noch lange stehen, wie es Pyramiden so an sich haben.