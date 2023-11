Die Petrella-Brüder liefern ab

Davide Petrella und sein Bruder Gabriel Petrella haben für die TG Tuttlingen an der 45. Auflage des Feuerbacher Herbstschwimmfestes und dem zweiten Feuerbacher Kurzbahnmeeting im Sportbad Neckarpark teilgenommen. Insgesamt nahmen über 400 Schwimmerinnen und Schwimmer teil.

Das Tuttlinger Brüderpaar konnte im stark besetzten Starterfeld vorne mitmischen. Bei 19 Einzelstarts stellten sie zwölf Bestzeiten auf und gewannen fünf Gold-, fünf Silber- und eine Bronzemedaille.

Der 15 Jahre alte Davide Petrella startete über 200 Meter Brust im schnellsten Lauf des Langbahn-Wettkampfs. Er schlug nach 2:39,67 Minuten an und ließ damit die gesamte Konkurrenz des Jahrgangs 2008 hinter sich. Auch über 100 Meter Brust sicherte er sich in 1:15,43 Minuten als Zweiter einen Platz auf dem Podest.

Der Wurmlinger verbesserte außerdem über 200 Meter Lagen in 2:30,39 Minuten seine persönliche Bestzeit. 35,63 Sekunden über 100 Meter Brust und 2:20,43 Minuten über 200 Meter Freistil brachten ihm weitere Top-Ten-Platzierungen ein.

Über die Kurzbahn war Davide Petrella über 200 Meter Brust auch im schnellsten Lauf gesetzt. In persönlicher Bestzeit von 2:32,64 Minuten erkämpfte er sich den zweiten Platz in der offenen Wertung und Platz eins in seinem Jahrgang.

Über 100 Meter Lagen erreichte er in 1:07,57 Minuten und Platz zwei ebenfalls einen Platz auf dem Treppchen. Dieses verpasste er über 100 Meter Brust und 50 Meter Rücken (jeweils Vierter) und 200 Meter Freistil (Fünfter) knapp.

Sein jüngerer Bruder Gabriel stellte bei allen Starts auf der 50-Meter-Bahn neue persönliche Bestzeiten auf. Dabei stachen besonders die 100 (1:17,07) sowie die 200 Meter Freistil (2:46,31 Minuten) hervor. Über die 200-Meter-Strecke sicherte er sich die Silbermedaille im Jahrgang 2012 ‐ ebenso wie über 100 Meter Brust in 1:40,40 Minuten.

Auf der Kurzbahn durfte der Elfjährige gleich dreimal auf das oberste Siegertreppchen steigen: Über 100 Meter Lagen (1.28,60 Minuten), 200 Meter Freistil (2.41,73) und 50 Meter Freistil (34,31 Sekunden) belegte er jeweils den ersten Platz. In neuer persönlicher Bestzeit von 1:13,92 Minuten über 100 Meter Freistil gewann er die Silbermedaille und die Zeit von 1:42,66 Minuten über 100 Meter Brust brachten ihm Bronze ein.