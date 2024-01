Die „Moving Shadows“ kommen nach Tuttlingen

Am Donnerstag, 4. Januar, gastieren die „Moving Shadows“ mit ihrem neuen Programm „Our World!“ in Tuttlingen in der Stadthalle. Los geht es um 20 Uhr. Mit ihrem Sieg beim französischen Supertalent haben sie das Publikum laut Vorschau weltweit begeistert.

Egal wo sie auftreten, sie werden stürmisch gefeiert. Medien und Zuschauer sind sich demnach einig: Ein Schattentheater, dass alles in den Schatten stellt, schreiben die Veranstalter. Und: „Licht aus - Spot an! Unsere Welt geht uns alle an!“ Die Künstler machen mit ihrem neuen Programm „Our World!“ genau da weiter, wo sie bislang ihre Fans elektrisiert haben: Noch poesievoller, kreativer, verblüffender. Das Programm visualisiert sowohl die Sonnenseiten, als auch die Schattenseiten unserer Welt in einer Kombination aus Leichtigkeit, Präzision, Poesie, Comedy, Tanz, Artistik, Kunst und Bewegung. Das Kölner Ensemble hat bisher über eine Million Besucher begeistert. Somit war klar: Die Zeit ist reif für neue Abenteuer aus der Schattenwelt. Das Ergebnis ist „Our World!“.

Die „Moving Shadows“ haben laut Vorschau aktuell wieder ein rauschendes Fest für die Sinne inszeniert. Liebend, leidend, tanzend, turnend, poesievoll und witzig verzaubern sie ihr Publikum - schwarz, weiß und in Farbe. Acht Artisten, eine Leinwand, dazu Licht und Musik, mehr braucht es nicht für eine traumhafte Reise. Mit filigranen Bildern umgarnen die Artisten, Tänzer und Pantomimen ihr Publikum. Wenige Karten gibt es noch ab 35 Euro an der Abendkasse.