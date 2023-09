Die Kirche am Rande der Stadt feiert Jubiläum

Die Jubilarin trägt ein edles Kleid: Die katholische Kirche St. Gallus wird in diesen Tagen nachts farbig angestrahlt. Der Grund: Vor 150 Jahren wurde sie fertiggestellt — im selben Jahr wurde Tuttlingen zu einer ständigen Pfarrverweserei, der erste Schritt in die Selbständigkeit. Das feiert die heutige Pfarrgemeinde in den nächsten Wochen gebührend. Denn: Das war seinerzeit nicht nur ein Kirchenbau, sondern der eigentliche Beginn katholischen Lebens in Tuttlingen.

Bis anfangs des 19. Jahrhunderts ist die Donaustadt praktisch ausschließlich protestantisch — Folge des Augsburger Religionsfriedens von 1555, demzufolge die Untertanen eines Herrschers dessen Konfession übernehmen musste. Und Württemberg ist protestantisches Kernland. Mit der Erhebung des Fürstentums zum Königreich auf Napoleons Gnaden 1806 fällt diese Bindung — und nach und nach ziehen auch Katholiken nach Tuttlingen.

Die spätere Industrialisierung lässt die Bevölkerung wachsen. Die Sehnsucht nach einer eigenen Kirche kommt auf. Die bereits bestehende Pfarrei St. Gallus in Wurmlingen wird eine Art Patin, dann geht es Schlag auf Schlag: 1843 werden erste Kirchenbücher, eine Art Standesamtsregister, in Tuttlingen geführt, 1861 gibt es 345 Katholiken in der Stadt, dann gründet sich ein Verein mit dem Ziel, eine eigene Gemeinde zu bilden und ein Gotteshaus zu bauen. 1869 wird der Grundstein gelegt, der Entwurf stammt vom königlich–württembergischen Oberbaurat Georg von Morlok.

1873 ist die Kirche fertig. Vier Jahre später weiht Diözesanbischof Carl–Josef Hefele die neue Kirche mit Verspätung, und 1889 wird die Gemeinde dann zur regelrechten Stadtpfarrei erhoben. Und das bis dahin evangelische Tuttlingen hat nun eine katholische Diaspora mit eigenem Zentrum. Das liegt, kein Zufall, am Rande der Stadt, fast außerhalb, an der Straße nach Neuhausen. Und gerade weil es dort auf der grünen Wiese Platz gibt, entsteht hier so etwas wie ein katholisches Viertel: Nach der Kirche entsteht ein paar Jahre später das Pfarrhaus, ein Gemeindesaal, und auch die Schillerschule ist zunächst eine katholische Bekenntnisschule. Auch weitere Häuser gehören zur katholischen Gemeinschaft.

In der Donaustadt sind die Protestanten vor 150 Jahren in der Mehrheit. Und stehen den Neubürgern unentschieden gegenüber. Als 1905 die erste Fronleichnamsprozession stattfindet, rufen die Einen zur Geste auf, die Straßen zu beflaggen, andere zeigen sich ablehnend. Heute beschreibt Pfarrer und Dekan Matthias Koschar das Verhältnis zu „anderen Fraktion“ als harmonisch und problemlos, verweist auf viele gemeinsame Veranstaltungen. Zumal sich die Zahlen geändert haben: Laut dem Rathaus sind heute in der Gesamtstadt knapp 11.000 Bürgerinnen und Bürger katholisch und nur noch rund 7000 evangelisch. Jedoch: Die Zahl der Konfessionslosen oder Angehörigen anderer Religionen liegt bei mehr als 20.000.

Natürlich, gehen Austritte und andere Entwicklungen nicht spurlos an St. Gallus vorbei, sagt Dekan Matthias Koschar. Doch er will nicht jammern, sieht eine Kirche, die „besser als ihr Ruf ist“ und lädt ein: „Jede und jeder ist willkommen!“

Das Datum des Festgottesdienstes, der 15. Oktober, liegt deutlich nach dem der Gründung der Pfarrverweserei am 25. März 1873. Doch am 16. Oktober ist der Gedenktag des Heiligen Gallus. Dessen Legende berichtet, der Mönch habe einen wilden Bären besänftigt. Und deshalb verteilen Matthias Koschar und seine Kollegen zum Jubiläum an die Kinder (und Erwachsenen ebenso): Gummibärchen.