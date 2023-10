Die Jackpot-Millionen wären für einen guten Zweck

Eine Frau aus Baden-Württemberg hat den Eurojackpot geknackt und ist nun um 54 Millionen Euro reicher. Einziger Schönheitsfehler: Diese Frau bin leider nicht ich. Dabei habe auch ich sechs Zahlen plus Zusatzzahl angekreuzt ‐ dummerweise die Falschen.

Natürlich gespendet

Das ist schade, denn ich wäre sehr verantwortungsvoll mit dem Gewinn umgegangen. Hätte darauf geschaut, dass meine Eltern und Kinder gut versorgt sind und mindestens 52 Millionen Euro gespendet. Für mich selbst hätte ich eine bescheidene Summe behalten und ansonsten so weitergelebt wie bislang.

Nun ja. Vielleicht hätte ich mir auch einen lang ersehnten Traum erfüllt und einen eigenen Diätkoch eingestellt. Oder gleich mehrere, in all den Domizilen weltweit, die ich erworben hätte: in Nizza, Vorarlberg, den Bahamas, Hamburg, Bali und Toronto, Kanada. Dazu der Privatjet und der eigene Pilot, Leute fürs Housekeeping ebenso wie für das geschmackvolle Einrichten der zahlreichen Immobilien.

Das gibt Ärger

Ich hätte eine Shoppingbegleitung gebraucht und jemanden für Maniküre, Pediküre und Massage. Vielleicht auch einen eigenen Hautarzt, der dafür sorgt, dass ich jugendlich altere.

Zum Glück habe ich nicht gewonnen, denn meine Kinder wären stinksauer auf mich gewesen. Mehr als ein kleines Taschengeld wäre für sie nicht übrig geblieben. Aber 54 Millionen für einen wirklich guten Zweck: mich!