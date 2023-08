Trinken Sie auch öfter Leitungswasser? Falls ja, dann weiß Dirk Krafft, worauf es zu achten gilt. Er ist Erster Kreishygieneamtsinspektor im Landratsamt, 46 Jahre alt. Und seit zehn Jahren für Infektionsschutz, Wasser, Umwelt und Seuchenhygiene im Gesundheitsamt zuständig. Er kennt auch die größte Gefahr für unser Trinkwasser: das Leitungssystem zu Hause.

Herr Krafft, kann man überall im Landkreis Tuttlingen unbedenklich Wasser aus dem Hahn trinken?

Dirk Krafft ist beim Landratsamt für Trinkwasserüberwachung zuständig. (Foto: Privat )

Ja, das kann man. Das Trinkwasser wird regelmäßig untersucht. Das Gesundheitsamt zieht an unterschiedlichen Punkten des Ortsnetzes Proben. Im vergangenen Jahr haben wir 567 Trinkwasserbefunde ausgewertet. Diese Untersuchungen bescheinigen eine einwandfreie Qualität. Das Wasser verdient seinen Namen als Trinkwasser.

Gibt es große Unterschiede zwischen den Gemeinden?

Ja, durch die unterschiedliche Wassergewinnung: aus Tiefbrunnen oder Quellen oder auch aus Fernwasserversorgung. Durch die hydrogeologischen Vorgänge und Transportwege ist jedes Wasser unterschiedlich mineralisiert. Das merkt man auch am Geschmack. Nichtsdestotrotz: Das Wasser entspricht in jedem Ort den strengen Anforderungen.

Wo sind Ihre Sorgenkinder? Und warum?

Unsere Sorgenkinder sind die Gebäudewasserinstallationen. Der Bereich nach dem Wasserzähler, für den jeder Hauseigentümer selbst verantwortlich ist. Stichwort Legionellen. Wenn der Stand der Technik nicht immer eingehalten wird und das Warmwasser nicht heiß genug ist, können sich diese Bakterien optimal vermehren.

Es gilt, sich selbst zu ermahnen: Zwischen 55 und 60 Grad sollte das Warmwasser schon haben. Wichtig ist zudem, dass das Wasser immer fließt, Stagnation sollte vermieden werden. Danach muss jeder Gebäudeinhaber selbst schauen.

Macht es von der Legionellenbelastung her einen Unterschied, wie alt die Leitungen sind?

Eine ältere Installation macht sicherlich eher Probleme, durch den höheren Anteil an Biofilmen in der Leitung. Es entstehen Ablagerungen, die als Nährstoff der Bakterien dienen. Ich appelliere an alle Hausinhaber, die Leitungen regelmäßig durch einen Fachhandwerker warten zu lassen. Laut Regelwerk sollte das jedes halbe bis jedes Jahr geschehen. Das wird sehr häufig vernachlässigt.

Gefährden auch Naturereignisse, wie Starkregen, das Trinkwasser?

Starkregen kann zum Beispiel bei geologischen Gegebenheiten wie Karststein, der im Landkreis vorkommt, zu starken Eintrübungen oder Umgebungskeimen führen. Das Gesundheitsamt unterstützt zusammen mit den Kollegen vom Wasserwirtschaftsamt die Wasserbetreiber, um den Eintrag ins Trinkwassernetz zu verhindern.

In den vergangenen Jahren haben die Wasserversorger bereits viel Geld in die Hand genommen und zum Beispiel Ultrafiltrationsanlagen eingebaut, sodass die Beeinflussung durch Oberflächenwasser verhindert werden kann.

Zu wenig Niederschlag im Winter, dazu trockene Sommer: Wie steht es mit der zunehmenden Trockenheit um das Trinkwasser?

Das kann natürlich dazu führen, dass die Quellschüttung nachlässt und mehr auf Fernwasserversorgung gesetzt werden muss. Das ist unbestritten. Aber Stand jetzt sehe ich keine Gemeinde im Landkreis, die alleinig auf Fernwasserversorgung statt auf die eigenen Quellen setzen muss.

Meinen Sie mit Fernwasserversorgung die Bodenseewasserversorgung?

Ja, die auch, aber im Landkreis gibt es zudem die Hohenberggruppe Messstetten und die Heuberg Wasserversorgung rechts der Donau. Nur vier Gemeinden im Landkreis kommen ohne Fremdwasser aus. Das sind Fridingen, Rietheim–Weilheim, Mahlstetten und Wurmlingen, die für sich selbst Wasser gewinnen können, aus eigenen Quellen oder Tiefbrunnen.

Sie sind auch für das Southside–Festival zuständig. Was prüfen Sie dort?

Der Festival–Campus wird für drei bis vier Tage zur größten Stadt im Kreis. Und jedes Jahr wird die Wasserversorgung dafür neu geplant und aufgebaut. Dabei arbeiten wir eng mit der Gemeinde, dem Gewerbepark und dem Veranstalter zusammen. Schon vor dem Aufbau wird mit einer Untersuchungsreihe geprüft, ob die Qualität des Wassers der Trinkwasserverordnung entspricht. Das zieht sich in weiteren Schritten bis zur Endkontrolle hin.

Gab es Beanstandungen?

In diesem Jahr gar keine. Das läuft alles sehr professionell ab, bereits im Januar und Februar gibt es erste Besprechungen. Das ist ein großer Planungsaufwand.

Wo werden die Wasserproben untersucht? Vorort oder in externen Laboren?

Wir schicken die Proben an die Landesuntersuchungsämter, zum Beispiel nach Freiburg, oder an das Landesgesundheitsamt nach Stuttgart. Die Wasserversorger selbst beauftragen zusätzlich unabhängige Labore, die aufgelistet sind auf der Webseite des Ministeriums für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz.

Das Gesundheitsamt ist auch für den Infektionsschutz zuständig. Auch das tangiert das Trinkwasser, oder?

Ja, zum Beispiel, wenn coliforme Keime oder anderes, was die Menschen krank machen kann, auch chemische Parameter, im Trinkwasser nachweisbar sind. Da schauen wir auf die Grenzwerte, wie sie in der Trinkwasserverordnung hinterlegt sind, um dann frühzeitig und rechtzeitig zu erkennen, ob gegengesteuert werden muss.

Wann gab es zuletzt ein Abkochgebot von Trinkwasser im Landkreis?

Das war im November 2021, als in Emmingen–Liptingen Enterokokken nachgewiesen wurden. Dabei ist immer die spannende Frage, wie es zu so einer Verunreinigung kommen kann. Hundertprozentig aufklären kann man das in der Regel nicht. Das kann ein technisches Versagen sein oder ein Ausfall im Betriebssystem. Auch ein Rohrbruch kann zu Verunreinigungen führen.

Trinken Sie Wasser aus dem Hahn oder sind Sie Sprudel–Trinker?

Beides, aber vornehmlich Wasser aus dem Hahn, ich habe auch einen Wassersprudler. Und je nachdem, wo ich gerade bin, trinke ich Mineralwasser. Denn das Wasser aus dem Hahn schmeckt schon ganz unterschiedlich, je nach Mineraliengehalt.