Fabian Peters ist bei der evangelischen Landeskirche in Württemberg für die Zahlen zuständig. Der 36–Jährige leitet das Haushaltsreferat in Stuttgart, plant die kirchlichen Einnahmen und Ausgaben und verwaltet das Vermögen. Und: Er ist der Chef–Statistiker der Landeskirche. Kürzlich hat er einen Vortrag im Kreis Tuttlingen gehalten. Das sagen die Zahlen über die Zukunft der Kirche.

Herr Peters, als Chef–Statistiker der evangelischen Landeskirche in Württemberg kann Ihnen ihr Job derzeit doch keinen Spaß machen. Oder haben Sie von Natur aus ein sonniges Gemüt?

Es ist immer die Frage, auf welche Zahlen man schaut. Eins ist klar: Die evangelische Kirche wird kleiner, älter und ärmer. Für uns wird es immer herausfordernder, das Evangelium unter die Menschen zu bringen. Nichtsdestotrotz bleiben wir ein wichtiger Impulsgeber und versuchen, mit dem Evangelium gesellschaftsverändernd zu wirken. Das wird in vielen Bereichen und Zahlen deutlich.

Fabian Peters ist Kirchenstatistiker der württembergischen Landeskirche. (Foto: Privat )

Welche Zahlen meinen Sie?

Man muss sich nur mal anschauen, wo wir überall aktiv sind. Lassen Sie mich ein paar Beispiele nennen: In Württemberg feiern wir nicht nur Woche für Woche mit 90.000 Menschen Gottesdienst. Auch darüber hinaus sind wir vielfältig für die Menschen da. In der Landeskirche wurden im vergangenen Jahr fast 18.000 Taufen vollzogen. Wir haben 24.000 Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet. 14.000 Konfirmandinnen und Konfirmanden haben wir ein Stück weit beim Erwachsenwerden unterstützt, und wir unterhalten fast 1000 Kindereinrichtungen in Württemberg. Ganz zu schweigen vom Religionsunterricht, der Telefonseelsorge oder der Kinder– und Jugendarbeit. Es ist wahnsinnig viel, was wir tun und was das bewirkt. Wir sind ansprechbar — im Guten wie im Schlechten. Und das flächendeckend vor Ort.

Es gibt auch diese Zahlen: Wie viele Menschen haben ihren Austritt aus der evangelischen Kirche im Landkreis Tuttlingen erklärt? Wie ist die Entwicklung der vergangenen Jahre?

Zum 31.Dezember 2022 gehörten zum Kirchenbezirk Tuttlingen 46.600 evangelische Christinnen und Christen. Fünf Jahre zuvor waren es noch 52.000. Neben den Auswirkungen des demografischen Wandels — im vergangenen Jahr sind allein gut 800 Evangelische im Kirchenbezirk gestorben — liegt das an den Kirchenaustritten. 2022 haben in Tuttlingen 945 Menschen ihren Austritt aus der evangelischen Kirche erklärt.

Auch das evangelische Gemeindehaus in Tuttlingen steht zum Verkauf. Doch das Interesse ist gleich null. (Foto: pr )

Was glauben Sie, wie viele Menschen werden der evangelischen Kirche — in 20 bis 30 Jahren — noch angehören?

Das ist letztlich Kaffeesatzleserei. Das Schwierige daran, die Zukunft vorauszusagen, ist ja, dass sie noch nicht eingetreten ist. Aber wir können darauf schauen, wie sich die Menschen in der Vergangenheit verhalten haben und was geschieht, wenn sich dieses Verhalten auch in der Zukunft fortsetzt. Dann würden sich die Mitgliederzahlen der württembergischen Landeskirche bis 2060 etwas mehr als halbieren. Gleichzeitig werden wir auch finanzielle Power verlieren — und zwar in dem Maße, wie wir Mitglieder verlieren. Das heißt nicht zwangsläufig, dass wir nominal weniger Kirchensteuern einnehmen, sondern dass wir uns davon weniger leisten können. Denn die Kirchensteuer kann nicht mit Lohnanstieg und Inflation mithalten.

Das heißt im Umkehrschluss auch, dass Sie sparen müssen. Woran vor allen Dingen?

Das wird derzeit diskutiert. Die evangelische Kirche steht wie alle gesellschaftlichen Player vor der Herausforderung des demographischen Wandels. Bis 2030 werden etwa die Hälfte unserer Pfarrerinnen und Pfarrer in den Ruhestand gehen. Nur knapp die Hälfte dieser Stellen werden wir nachbesetzen können. Nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch weil wir nicht genügend Nachwuchs haben. Mehr als jede vierte Pfarrstelle werden wir dann nicht mehr mit einem Pfarrer besetzen können. Das bedeutet, dass wir uns sicherlich konzentrieren und uns noch besser absprechen müssen. Dennoch bleiben wir zuverlässig vor Ort. Die Kirche zieht sich nicht aus der Fläche zurück. Doch die Einheiten vor Ort werden sicherlich größer werden.

Was geben die Menschen für Gründe an, wenn sie aus der Kirche austreten? Wie sehr spielt die Rolle der katholischen Kirche mit rein?

Das ist eine sehr spannende Frage. Wir machen seit zweieinhalb Jahren unter Ausgetretenen eine repräsentative Befragung. Dafür interviewen wir monatlich 80 Menschen, die in den letzten zwei bis sechs Wochen aus der Kirche ausgetreten sind. Für Dreiviertel der Befragten passt der Vergleich mit einem Fitnessstudio, für das sie Beitrag zahlen, aber nie hingehen. Sie haben mit Kirche nichts am Hut, glauben nicht an Gott und möchten deshalb auch keine Kirchensteuer bezahlen. Das gilt gleichermaßen für Männer und Frauen, Stadt und Land, jung und alt. Wir beobachten eine Entfremdung gegenüber Kirche und Glauben, die mit einer Zahlungsunwilligkeit einhergeht. Daneben können wir Anlässe für die Austritte im zeitlichen Verlauf erkennen.

Welche sind das?

Da spielt die Berichterstattung über Missbrauch eine große Rolle. Dabei wird wenig konfessionell differenziert. Wenn im katholischen Bistum Köln über eine Vertuschung von Missbrauch berichtet wird oder der Papst in die Schlagzeilen gerät, weil er einen Priester geschützt haben soll, dem Missbrauch vorgeworfen wird, dann treten auch bei uns vermehrt Menschen aus. Doch klar ist: Auch was in unserer Kirche passiert ist, ist katastrophal. Ich glaube, da haben wir auch jetzt viel gemacht, dass so was möglichst nicht wieder passieren kann. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es aber leider nicht.

Und doch, das haben Sie bei einer Veranstaltung gesagt, finden die Menschen, die ausgetreten sind, es wichtig, dass es die evangelische Kirche noch gibt.

Ja das ist bemerkenswert — nicht wahr? Menschen, die gerade aus der Kirche ausgetreten sind, sagen, dass sie es wichtig finden, dass es die Kirche gibt. Und das liegt nicht an einem bestimmten Angebot, Gottesdienst oder den kirchlichen Kitas. Es ist vielmehr eine emotionale Begründung. Wenn es die Kirche nicht gäbe, würde etwas fehlen — der Kitt in der Gesellschaft. Das sagen uns zwei Drittel der Befragten. Für uns bedeutet das: Wir müssen besser erklären, warum kirchliche Arbeit ohne individuelle Mitgliedschaft und Kirchensteuerzahlung nicht funktioniert.

Mit der Steuer werden auch Kindergärten oder soziale Projekte unterstützt — wie viel von einem Euro an Kirchensteuer fließen in diesen Bereich?

Kirche ist Beziehungsarbeit, egal, wo sie passiert. Deshalb investieren wir etwa drei Viertel bis vier Fünftel unserer Mittel in Menschen, die für uns arbeiten. Die meisten Tätigkeiten finanzieren wir zu 100 Prozent aus eigenen Mitteln. Bei Aufgabenbereichen, in denen wir im Auftrag des Staates arbeiten — das betrifft vor allem unsere Kindertagesstätten — beteiligen wir uns mit erheblichen eigenen finanziellen und personellen Beiträgen. So fließen in evangelische Kindergärten in Württemberg etwas 50 Millionen Euro Kirchensteuermittel — ganz zu schweigen von der Überlassung von Gebäuden und deren ehrenamtlicher Betreuung. Klar ist: Meine Kirchensteuer bewirkt, dass so etwas möglich ist.

Was muss die evangelische Kirche in Zukunft besser machen?

Wir sind derzeit daran, mit einem neuen, bundesweiten Ansatz die Wirkung von Kirchensteuer noch erlebbarer zu machen. Auf www.kirchensteuer–wirkt.de erklären wir, wie Kirche im Alltag der Menschen ankommt, wie Kirchensteuer funktioniert und was ohne sie nicht möglich wäre: Dazu gehört Lebensbegleitung vor Ort genauso wie die Unterhaltung ortsbildprägender Gebäude. Wir sind in vielfältigen Bereichen aktiv und unterstützen die Menschen. An Flughäfen, in der Notfallseelsorge, bei der Polizei, in der Kinder– und Jugendarbeit, in Hochschulgemeinden, Sozialstationen, die wir unterhalten. Ganz vielfältige Arbeit, bei der man gar nicht denkt: Ach, da ist auch Kirche drin. Die ist auch da an den Orten, wo sich alle anderen zurückgezogen haben.

Von der Tuttlinger Martinskirche hat die Gemeinde vor einigen Wochen Abschied gefeiert. Das Gotteshaus soll verkauft werden.

Das gehört auch zur Wahrheit. Kirche lebt von individueller Mitgliedschaft. Wenn wir immer weniger werden, können wir uns auch immer weniger engagieren. Das ist so einfach wie trivial. Wenn die Martinskirche aufgegeben wurde, dann gibt es nur wenige Kilometer eine weitere Kirche. Wir konzentrieren uns nicht nur auf Stuttgart.