Die „Duttfee“ war einigen Menschen zu sexy

Der Marktplatz ohne „Pyramide“ — daran können sich nur noch ältere Leute erinnern. Doch natürlich standen auch auf den Vorgängerplätzen Brunnen, und zumindest einer davon hatte es in sich: Er trug ein Bild der „Duttfee“ — und die war nun wirklich etwas besonderes: Eine nackte Frau mit jeweils zwei Brüsten vorn und hinten und auch mit zwei Gesichtern. Und das war, zumal im biedermeierlichen Tuttlingen, einigen Menschen doch entschieden zu sexy.

Aber von vorn. Schon vor dem Stadtbrand 1803 gab es den Marktplatz, wenngleich gegenüber den heutigen Ausmaßen verschoben und kleiner. Vom Duttental herab liefen sogenannte Deichel– oder Teuchelleitungen in die Stadt und brachten Wasser — ausgehöhlte Holzstämme (an die noch heute die Spaichinger Narren erinnern, die ihren Verein Deichelmäuse nennen).

Bereits vor dem verheerenden Feuer stand hier ein Brunnen mit der „Duttfee“ — eine merkwürdige Statue, deren Ursprünge im Dunkeln der Geschichte — oder vielleicht besser der Sagenwelt — liegen. Einer Sage zufolge wurde im Duttental in grauer Vorzeit eine Figur aus blauem Sandstein gefunden, die eine Frau, möglicherweise eine Göttin, mit vier Brüsten und zwei Gesichtern darstellte.

Man nannte sie „Dutt“, „Duttfee“, manchmal auch „Dupfee“; ihr Name klingt in „Tuttlingen“ zwar an, hat aber mit der tatsächlichen Historie der Stadt nichts zu tun, denn der geht vermutlich auf einen Alamannen namens Tutilo zurück. Falls es eine Göttin war, war sie vielleicht keltischen Ursprungs, ihr Namensbestandteil „Dutt“ könnte mit dem noch heute im bayerischen Dialekt verwendeten Begriff „Duddn“ oder „Duddeln“ für Brüste zusammenhängen. Die Menschen brachten die Figur, so die Erzählungen weiter, in die Stadt und stellten sie dort auf einen der Brunnen in der Ortsmitte. Hier stand sie viele Jahre lang, überstand wohl auch den Brand.

In den frühen Jahren des 19. Jahrhunderts wollte die Stadt einen neuen Brunnen schaffen; die Zeitung berichtet 1811 erstmals über solche Pläne. 1827 ist es dann so weit: Der Gemeinderat beschließt, die alte Statue der Duttfee zu restaurieren und mit schwarzer Farbe zu versehen. Doch schon wenige Tage später erlässt das Königliche Oberamt eine Anordnung, nach der die Aufstellung der „Duttfee“ auf dem Marktbrunnen wegen ihrer formalen und schicklichkeitswidrigen Figur missbilligt wird.

Der Stadtrat findet die Figur keineswegs anstößig, heißt es, „indes dieselbe in jedem Fall schwarz angestrichen oder bronciert werden muss, und früher schon längst ohne öffentliches Ärgernis auf dem Brunnen gestanden ist, und muss daher um so mehr auf seinen früherer Beschluss bestehen, als dies der Wunsch des weitaus größten Teils der hiesigen Bürgerschaft ist.“

Ob sie dennoch entfernt wurde oder stehen bleibt, ist nicht mehr bekannt; zumindest ist in weiteren Artikeln oder Ratsprotokollen nicht mehr die Rede von ihr. Auf einem zeitgenössischen Bild ist sie zumindest nicht zu sehen. Die Duttfee–Skulptur verschwindet und ist bis heute nicht mehr aufgetaucht. Der Brunnenschacht oder seine Überreste liegen übrigens noch heute im Keller des Gasthauses Pandori Palace, früher Café Martin, in der Königstraße.

1869 wird das Thema Marktbrunnen wieder aktuell — das Jahr, in dem die Eisenbahn Tuttlingen erreicht. Aus dem Brunnen mit der Duttfee sollen zwei werden, einer vor dem Hotel Hecht, heute H&M, einer zwischen Rathaus und dem Hotel Post (heute: Kreissparkasse). Auf die beiden neuen Brunnen kommt jeweils eine gusseiserne Quellnymphe mit Urne und Leier, gefertigt von einer Firma in Stuttgart.

Doch auch diese beiden Brunnen müssen einige Jahre später verschwinden: der in der Rathaus–Ecke 1896, der andere wird 1928 dem Straßenverkehr geopfert. Eine der beiden Quellnymphen überlebt und steht heute im Museum Tuttlinger Haus.