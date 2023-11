Die Diva des Musical-Genres kommt nach Tuttlingen

Sängerin Angelika Milster macht im Rahmen einer Tournee am Sonntag, 3. März, Halt in der Stadthalle in Tuttlingen. Der Diva des Musical-Genres gelang durch ihre Songinterpretation „Erinnerung“ in der deutschsprachigen Erstaufführung des Musicals „Cats“ der internationale Durchbruch.

Jetzt geht die Künstlerin mit ihrem Konzertprogramm „Milster singt Musical“ auf eine Reise durch das von ihrem großen Publikum bevorzugte Genre und präsentiert mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrem einzigartigen Esprit die größten Musical-Hits live. Mit dabei sind die größten Hits aus Musicals wie „Mamma Mia“, „Der Kuss der Spinnenfrau“, „Tarzan“, „Ich war noch niemals in New York“, „Der König der Löwen“ oder „Die Schöne und das Biest“. Komplett live präsentiert sie ein abendfüllendes Programm aus Melodien, die jeder kennt, jeder liebt und jeder mit seinen eigenen Erinnerungen verbindet.

Karten kosten zwischen 38 und 55 Euro und sind im Vorverkauf erhältlich bei