Manchmal vergisst man wegen all der schlechten Nachrichten, dass es auch ganz viele gute gibt. Die Tatsache zum Beispiel, dass wir Zugang zu sauberem Wasser haben, ein Dach über dem Kopf und ausreichend zu essen und zu trinken. Ach ja, und diese positiven Nachrichten gab es 2023 auch noch:

Das Ein-Euro-Ticket im Tuttlinger Stadtverkehr kommt gut an. Schon im Januar gab es 77 Prozent mehr Bus- und Bahnfahrgäste als 2019. Schon innerhalb weniger Wochen wurden fast 19.000 Ein-Euro-Tickets verkauft. Andere Orte überlegen, ob sie das Modell übernehmen können.

Schnee, Schnee, Schnee am 1. Advent: Wie überzuckert sah die Landschaft im Kreis Tuttlingen am 2. und 3. Dezember aus. Ski und Rodel gut, lautete die Devise, gekürt durch strahlenden Sonnenschein und blauen Himmel.

Der „Problemfall Gemeindehaus“ ist gelöst: Die Stadt Tuttlingen kauft das geschichtsträchtige Gebäude an der Gartenstraße. Dort soll künftig die Musikschule ebenso wie musiktreibende Vereine einziehen.

Im Gegenzug wird das bisherige Gebäude der Musikschule an der Oberamteistraße verkauft und mit dem Geld die Sanierung des Gemeindehauses mitfinanziert. Schon vor einem Jahr hatte die evangelische Kirchengemeinde versucht, das Gebäude zunächst der Stadt schmackhaft zu machen. Denn die Kosten für den Unterhalt wurden zu teuer.

Rettung unter Zeitdruck

Die Katzenbabys, die aus einem Trossinger Container gerettet wurden, weil er gerade im richtigen Moment geleert wurde, gehören auf alle Fälle zu den superguten News. „Ein paar Stunden später wären die Tiere tot gewesen“, sagt Bernd Metzger von der Tierrettung Südbaden.

Dass die Katzen so schnell gefunden wurden, war Zufall. Der Betreiber wollte den Container leeren und hat die Tiere dabei entdeckt. Er informierte Polizei und Tierrettung. Den Tieren geht es gut, sie wurden in Familien vermittelt.

Die E-Roller sind in Tuttlingen eine Erfolgsgeschichte. Seit Frühjahr 2023 düsen sie durch Tuttlingen. Im Schnitt wird jeder Roller ungefähr 2,5 Mal am Tag benutzt. Die Nachfrage ist so gut, dass die anfangs angeschafften 100 E-Roller nicht ausreichen.

Mittlerweile sind 150 im Einsatz, und die gesamte bisherige Flotte wurde gegen neuere Modelle ausgetauscht. Unfälle gebe es bislang relativ wenige, auch kaum Vandalismus. Der in der Donau versenkte E-Scooter ist kurz danach wieder an Land gezogen worden.

Gute Nachrichten zur Donau

Bei der Donau ist endlich mal eine Alternative da. Seit Tuttlingen den Streit gegen das Land um den Donau-Aufstau verloren hat, steht die Stadt vor der Frage: Wie geht es weiter? Nun bekommt eine „dritte Variante“ Zuspruch von beiden Seiten.

Die Donau soll an drei von vier Wehrklappen nur noch gering aufgestaut werden, etwa 50 Zentimeter hoch. Die vierte Wehrklappe (auf der Seite des Scala-Kinos) bliebe dauerhaft unten, an ihrer Stelle würde eine Fischtreppe gebaut. Heißt: Wenn sehr wenig Wasser kommt, fließt nur Wasser über den Fischpass ab, wenn mehr kommt, dann über die Klappen.

Zudem würde das Flussbett Richtung Elta-Zufluss stufenweise angehoben, so dass ein Gefälle entsteht. Große Steine würden außerdem dafür sorgen, dass die Donau nicht gerade dahinfließt, sondern schlängelnd - vor allem, wenn sie nur wenig Wasser führt.

Umleitung könnte passé sein

20 Kilometer Umleitung sind wahrscheinlich vom Tisch. Weil die Brücke an der L277 zwischen Tuttlingen und Nendingen saniert werden muss, sollten Betroffene gut ein Jahr lang diesen langen Umweg fahren.

Nun sieht es so aus, als komme eine Behelfsbrücke als direkte Verbindung. Gut, am Geld könnte es noch scheitern. Aber hoffen wir einfach mal.

Zwar mit fast zwei Jahren Verspätung, aber immerhin, wird im Oktober endlich das neue Ganztagsgebäude mit Mensa und Bücherei am Trossinger Schulzentrum eingeweiht. Juhuu!