Die Amigos spielen in Tuttlingen

Die Amigos kommen am Samstag, 21. Oktober, nach Tuttlingen. Sie spielen um 19.30 Uhr in der Stadthalle, wie das Management mitteilt. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Tickets gibt es unter www.schlagershop24.com, telefonisch unter 07223/9534466, in der Ticketbox Tuttlingen und an allen bekannten Verkaufsstellen.

Die Amigos sind zwei Brüder aus dem mittelhessischen Villingen. Mit ihren gefühlvollen Liedern gehören Bernd und Karl–Heinz Ulrich bereits seit Jahren fest zur deutschen Schlagerszene.