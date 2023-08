Sommer: Für die einen ist es die schönste Jahreszeit von allen. Für andere eine einzige Tortur. Und dafür gibt es triftige Gründe. Wir haben sieben dieser Ärgernisse zusammengestellt. Aber eigentlich hätten wir noch viel mehr gefunden. Schön, wenn man den Stinkstiefel mal so ungeniert raushängen darf!

1. Hitze

Warm, wärmer, heiß: Die Hitze nervt! (Foto: Wolfgang Filser )

Ja — viele Menschen empfinden alles, was über 28 Grad heiß ist, als Zumutung. Denn dadurch fällt alles so schwer. Sport ist kaum mehr möglich, und selbst das Sitzen auf der markisenbedeckten Terrasse wird ab der 30–Grad–Marke zur Tortur.

Ab ins Schwimmbad oder an den See? Ha! An den Wochenenden und in den Großen Ferien ist das mal so gar keine Option. Parkplätze oder ein freies Fleckchen für das eigene Badetuch auf der Liegewiese: Fehlanzeige! Also sitzt man in der abgedunkelten Wohnung und wartet darauf, dass es endlich Abend wird und man doch noch irgendwas unternehmen kann. Vergeudete Zeit!

2. Ungeziefer

Einfach nur ätzend: Stechmücken. (Foto: Patrick Pleul/dpa )

Und dann ist es endlich Abend. Und dann greifen sie an: die Schnaken. Von den meisten Stichen hat man noch tagelang etwas, oft kratzt man sich blutig oder sie schwellen zu dicken Beulen an. Tagsüber vermiesen einem die Wespen das Essen im Freien. Ob Kuchen oder etwas Herzhaftes: Sie lassen sich darauf nieder, und man hat den Eindruck, als riefen sie ihre Freunde zum Festmahl hinzu. Entweder man zieht nach drinnen um oder man gibt sein Essen kampflos auf. Hunger!

3. Lärm

Da will man mal in Ruhe abhängen, aber dann das: Der Nachbar muss unbedingt mähen. (Foto: pr )

Der Sommer an sich ist laut. Nachtschwärmer, die in lauen Nächten singen und lachend heimwärts ziehen. Kurz vor Morgengrauen starten denn die Vögel — und die Nachbarn. Heckenschneiden macht man bei Tagestemperaturen um 38 Grad gerne gaaanz früh am Morgen, ebenso alles andere, was Krach macht.

Kreissägearbeiten, Rasen mähen. Hämmern, bohren und tuckern. Vermischt wird das mit dem Klang unzähliger Radios, die aus geöffneten Fenstern plärren. Und man möchte allen zurufen: Einfach mal die Klappe halten!

4. Grillen

Genuss ohne Geruch? Beim Grillen gar nicht möglich. (Foto: dpa/Daniel Maurer )

Die Augen tränen. Die Wäsche an der Leine ist übersät von Rußpartikeln. Es riecht, als würde eine halbe Sau geröstet. Keine Frage: die Nachbarn grillen wieder. So wie am Tag zuvor und an dem Tag davor auch. An Wochenenden sowieso und ganz spontan auch mal mittags im Homeoffice.

Und da bei ihnen grundsätzlich nur Fleisch auf dem Rost landet, ist der Geruch ziemlich durchdringend. Und leider meist auch ganz arg appetitanregend. Zudem kommt man unter Zugzwang. „Die grillen immer. Wir nie“, motzen die Kinder. Also gut. Jetzt haben wir auch so ein Gerät für den Gegenwert eines Kleinwagens. Den muss man natürlich auch nutzen. Wir grillen an. Nehmt das, Nachbarn!

5. Sonnenschutz

Sonnencreme bleibt nicht nur da, wo man sie haben möchte. (Foto: dpa-tmn/Florian Schuh )

Bäh! Das Zeug klebt. Schon beim Auftragen. An den Händen und auch sonst überall, wo man es nicht haben will. Am Bund weißer T–Shirts, die dann gelblich eingefärbt sind. Am Uhrarmband.

Und wenn man sich frisch eingecremt am Urlaubsstrand ausstreckt und der Wind weht heftig, sieht man nach kurzer Zeit aus wie ein paniertes Schnitzel. Die Sandkörnchen heften hervorragend auf der fettigen Oberfläche. Besonders eklig: Jetzt das Badekleid darüber ziehen und zurück in die Ferienwohnung. Jetzt hilft nur duschen.

6. Sich in Schwimmklamotten zeigen müssen

Badesaison heißt auch, dass man sich in Badeklamotten öffentlich zeigen muss. (Foto: dpa )

Es ist ein bisschen wie mit Weihnachten. Plötzlich steht es ganz unerwartet vor der Tür. Das Fest ebenso wie die Badesaison. Badesaison heißt nämlich auch, dass man sich in Badeklamotten öffentlich zeigen muss. Wenn man keinen eigenen Pool zu Hause hat. Und wie gesagt: Es trifft einem unvorbereitet.

Die Weihnachtsplätzchen und das ganze Zusatzfutter, um durch die die kalte Jahreszeit zu kommen, kleben immer noch wie Pech an einem. Am bleichen Winterkörper sieht das besonders unschön aus. Da hilft nur: Aufstehen, Krone richten — Kopf hoch! Oder einen Ganzkörperbadeanzug zu tragen.

7. Gewitter

Mal schön am Abend auf dem Balkon sitzt und zack: Ein Gewitter macht sich breit. (Foto: IMAGO/Einsatz-Report24 )

Erst ist es Tagelang knalleheiß, dann überschlagen sich die Ereignisse. Das Smartphone macht pling. Dann plingplingplingpling. Unwetterwarnungen en masse gehen ein. Sturm, Starkregen, schwere Gewitter werden prophezeit, worauf sich ganze Landstriche verbarrikadieren und den Keller aufsuchen.

Die Region, die es voll erwischt, säuft fast ab, Keller laufen voll, Bäume stürzen um, Dächer werden abgedeckt. Und nur wenige Kilometer: nüscht. Kaum ein Tröpfchen Regen. Leute: Das ist doch kein Zustand! Aber der nächste Herbst kommt bestimmt. Juhu!

