Seit Dienstagabend wird die 13-jährige Elena M. aus Tuttlingen vermisst. Das Mädchen war in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht.

Laut Polizeiangaben verließ die 13-Jährige am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, das Gelände der Einrichtung in der Straße „Im Steinigen Tal“ und teilte anderen Jugendlichen mit, dass sie „ein paar Tage weg möchte“.

Zuerst nach Basel, dann nach Ulm

Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, begab sich das Mädchen von Tuttlingen zunächst nach Basel und im Anschluss daran nach Ulm. Mit dem Zug fuhr das minderjährige Kind von Ulm weiter nach Frankfurt am Main.

Mädchen vermutlich in Frankfurt am Main

Weiterführenden Ermittlungen zufolge hält sich die Vermisste in Frankfurt am Main an einer unbekannten Örtlichkeit auf. Aufgrund des jungen Alters des Kindes ist eine Gefährdung nicht auszuschließen.

Beschreibung von Elena

Elena M. ist etwa 160 bis 165 Zentimeter groß, hat dunkelbraune, glatte Haare und eine schlanke Statur. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Hose, einen dunklen Pullover, eine schwarze Jacke und darunter eine weiße Strickjacke. Sie führt ein Mobiltelefon der Marke „Xiaomi“, ein Ladekabel sowie eine Handtasche mit sich.