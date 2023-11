Am Abend von Allerheiligen dürfte der Platzwart des 1. FC Saarbrücken erschöpft auf seine Jungs geschaut haben, die Hand im schmerzenden Rücken, doch mit der Gewissheit: die Arbeit der letzten Tage hat sich gelohnt.

Durch heftige Regenfälle stand das Spiel gegen den großen FC Bayern auf der Kippe. Doch dank modernster Technik hat der eigens vom DFB eingeflogene Greenkeeping-Experte den Platz abgenickt. Zum Glück! Fußball-Deutschland würde sich sonst vermutlich sehr viel träger durch den verregneten Tag darauf schleppen.

Bessere Aussichten

Alles fällt leichter, wenn der Verantwortliche für elf Jahre Bundesliga-Langeweile am Abend zuvor aus dem DFB-Pokal geschmissen wurde. Ein Wettbewerb, der sich partout weigert, den Gesetzen des modernen Fußballs nachzugeben. Ja ok, in den letzten beiden Jahren holte RB Leipzig den Pokal, was für viele Fußball-Fans einer Entweihung desselben gleichkommt. Aber hey, man kann nicht alles haben.

Außerdem: Dieses Jahr sind viele der großen Bösen schon nach der 2. Runde raus. Im Duell der Leipziger gegen Wolfsburg haben sie sich gegenseitig aufgefressen, die Bayern fielen dem glorreichen 1. FC Saarbrücken zum Opfer, den BVB will man eigentlich gar nicht noch mehr leiden sehen und Leverkusenern mit einem so attraktiven Train... äh Fußball kann man nur das beste wünschen.