Derbyfieber in der Marquardthalle

Völlig offen ist das Spitzenspiel der Handball-Bezirksliga der Männer zwischen den Landesliga-Absteigern HSG Baar und Hossingen-Meßstetten.

Bezirksliga Männer

HSG Baar ‐ HSG Hossingen-Meßstetten (Sa., 19.30 Uhr, Solweghalle in Trossingen). Beide Mannschaften stehen nach je drei Spielen noch mit blütenweißer Weste da. Zwischen den beiden Landesligaabsteigern kommt es somit zu einem spannenden Kampf um die alleinige Tabellenführung. Die Zuschauer erwartet daher ein offener Schlagabtausch.

HSG Rietheim-Weilheim ‐ HSG Fridingen/Mühlheim II (Sa., 19.30 Uhr, Marquardt-Halle). Nach zwei Spielen weisen die Gastgeber ein ausgeglichenes Punktekonto auf und streben in eigener Halle die nächsten Punkte an. Doch die Gäste reisen mit neuem Selbstvertrauen an, denn sie konnten am letzten Wochenende den ersten Sieg einfahren.

Die weiteren Begegnungen: HSG Neckartal ‐ TV Streichen (Sa., 20 Uhr, Stadionhalle in Sulz).

TV Weilstetten III ‐ TV Onstmettingen (Sa., 16 Uhr, Längenfeldhalle in Balingen).

VfH Schwenningen ‐ SG Dunningen/Schramberg II (Sa., 18 Uhr, Deutenberghalle 1).

Bezirksliga Frauen

TV Weilstetten II ‐ TV Spaichingen (Sa., 14 Uhr, Längenfeldhalle in Balingen). Nach der deutlichen Heimniederlage zum Auftakt wollen sich die Weilstetterinnen nun vor eigenem Publikum rehabilitieren. Doch die Spaichingerinnen reisen mit breiter Brust an. Sie konnten ihr erstes Spiel klar gewinnen und gelten derzeit als Favorit.

HSG Neckartal ‐ HSG Rietheim-Weilheim (So., 15.10 Uhr, Stadionhalle in Sulz). Beide Mannschaften starteten mit klaren Niederlagen in die Saison und brennen daher auf die ersten Punkte. Dabei wird die HSG Neckartal versuchen, ihren Heimvorteil auszuspielen. Es wird jedoch ein offener Schlagabtausch erwartet.

Bezirksklasse Männer

HSG Baar II ‐ TV Spaichingen II (Sa., 15.20 Uhr, Solwerghalle in Trossingen). In der letzten Saison belegten die Gastgeber am Ende den zweiten Platz, während die Spaichinger mit einem Mittelfeldplatz abschlossen. Da es für die HSG das erste Saisonspiel ist, kann man noch nichts über die Spielstärke sagen.

HSG Rietheim-Weilheim II ‐ TV Aixheim II (Sa., 17 Uhr, Marquardt-Halle). Die Aixheimer konnten aus drei Spielen bislang zwei Punkte holen und möchten ihr Punktekonto gerne ausgleichen. Für die Gastgeber ist es das erste Saisonspiel. Sie werden mit dem Heimvorteil im Rücken voll dagegen halten.

Bezirksklasse Frauen

TG Schömberg ‐ HSG Schwenningen (Sa., 17.30 Uhr, Sporthalle in Schömberg).

SG Dunningen/Schramberg 2 ‐ HSG Baar II (So., 13 Uhr, Kreissporthalle in Schramberg-Sulgen).

Kreisliga A Männer

HSG Baar III ‐ HSG Hossingen-Meßstetten II (Sa., 11.20 Uhr Solweghalle in Trossingen)

TV Hechingen ‐ TSV Burladingen (Sa., 19.30 Uhr, Kreissporthalle in Hechingen)

HSG Neckartal II ‐ HSG Rottweil II (So., 17 Uhr, Stadionhalle in Sulz).

Kreisliga A Frauen

HSG Baar III ‐ HSG Fridingen/Mühlheim III (Sa., 13.20 Uhr, Solweghalle in Trossingen)

HSG Albstadt II ‐ TSV Burladingen (So., 15 Uhr, Mazmannhalle in Albstadt-Ebingen).

Kreisliga B Männer

SG Dunningen/Schramberg III ‐ HWB Winterlingen-Bitz II (So., 15 Uhr, Kreissporthalle in Schramberg-Sulgen)

HSG Rietheim-Weilheim III ‐ HSG Fridingen/Mühlheim III (So., 15 Uhr, Marquardt-Halle)