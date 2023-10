Derby: Aufsteiger trifft auf Absteiger

Am 12. Spieltag müssen die drei schärfsten Verfolger von Tabellenführer FSV Schwenningen (24 Punkte) auswärts antreten. Während die Mooskicker den Tabellenletzten erwarten, stehen Seitingen-Oberflacht (22), Kolbingen (17) und Renquishausen (17) unbequeme Auswärtshürden bevor. Vor allem in den beiden Verfolgertopspielen in Irndorf (15) sowie Tuningen (15) geht es darum, den Anschluss an den ersten Platz nicht schon nach fast der Hälfte der Runde vorzeitig zu verlieren. Der SV Spaichingen hat spielfrei.

SG Irndorf/Bärenthal ‐ SV Kolbingen (Samstag, 17 Uhr). Im Heubergderby hat der Aufsteiger gegen den Absteiger die Chance auf einen Coup. Zwei Punkte Rückstand lassen ein eng umkämpftes Duell erwarten. Allerdings verloren die Kolbinger ihre letzten beiden Gastspiele jeweils mit 1:4. Irndorf wiederum kassierte zwei 1:2-Heimniederlagen hinterein-ander.

SV Tuningen ‐ SV Seitingen-Oberflacht (Sonntag, 15 Uhr): Im Baarderby muss SVS-Coach Samuel Witzig zu seinem Ex-Verein, der mit sieben Zählern Rückstand unter Druck steht. Will er noch ganz weit nach vorn, muss er den Lokalkampf gewinnen. Ausgeschlossen ist dies nicht, weil die Tuninger zuletzt einen guten Lauf hatten, obwohl sie nach fünf Partien ohne Niederlage in Renquishausen 0:2 verloren. Seitingen geht gestärkt aus dem Sieg im Spitzenspiel gegen Spaichingen in das nächste Derbyduell.

SG Frittlingen/Wilflingen ‐ SV Böttingen (Sonntag, 15 Uhr). Zwei Verlierer des letzten Spieltages treffen aufeinander und hoffen auf ein Erfolgserlebnis. Der SVB ist komplett von der Rolle und steckt nach nur einem Sieg aus den letzten sieben Partien in der Ergebniskrise. Die Leintäler haben nur einen Punkt mehr (14) auf dem Konto. Allerdings ist die Liga derzeit so ausgeglichen, dass den Dritten und Zwölften nur mickrige vier Zähler trennen und alles möglich ist.

FSV Schwenningen ‐ SC Wellendingen (Sonntag, 15 Uhr). Die Vorzeichen sind glasklar: Tabellenführer gegen Schlusslicht, die Mooskicker sind haushoher Favorit. Zudem daheim mit fünf Siegen und weißer Weste. Die letzten drei Spiele wurden mit einem Tor knapp gewonnen. Gegen den SCW zählen nur drei Punkte, um Seitingen weiter zu distanzieren. Im Idealfall kann die FSV durch zwei direkte Verfolgerduelle den Abstand weiter vergrößern.

SV Deilingen-Delkhofen ‐ FV Fatihspor Spaichingen (Sonntag, 15 Uhr). Für beide ist es ein richtungsweisendes Verfolgerduell: Der Tabellenvorletzte vom Plettenberg hat sechs Punkte weniger als der Aufsteiger. Die Primstädter können mit einem weiteren Dreier den Blick sogar bis nach vorn unter die Top 5 richten. Zuletzt durften die Spaichinger jubeln: Ihnen gelang nach drei Niederlagen ein wichtiger Sieg. Deilingen gewann indes nur zwei von zehn Spielen, die hatten es jedoch in sich gegen die FSV (1:0) und Tuningen (2:1).

SC 04 Tuttlingen II ‐ SV Renquishausen (Sonntag, 15 Uhr). Nur vier Punkte, allerdings acht Tabellenplätze trennen die Donaustädter von den Heubergern. Es geht für beide um wertvolle Punkte. Der SVR gewann nur eines seiner letzten vier Auswärtsspiele. Die Landesliga-Reserve verlor zweimal in Folge und kassierte hierbei zehn Gegentore.

SV Egesheim ‐ SG Gosheim/Wehingen (Sonntag, 15 Uhr). Vor dem Heubergderby hat der SVE vier Punkte Abstand zur SG. Die zeigt aktuell zwei Gesichter: daheim erfolglos, auswärts bärenstark. Zehn Punkte holte Gosheim/Wehingen in der Fremde ‐ Bestwert in der Liga. Egesheim indes verlor nur eines seiner letzten fünf Spiele ‐ dies ausgerechnet auf eigenem Platz gegen Böttingen.