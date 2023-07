Der Weg zum Studium ist offen

Die Ferdinand–von–Steinbeis–Schule hat 20 Schülerinnen und Schüler des einjährigen gewerblichen Berufskollegs Technik zur Erlangung der Fachhochschulreife (1BKFHT) mit ihren Abschlusszeugnissen verabschiedet. Im Anschluss an die Ausbildung kann man in dieser Schulform innerhalb eines Jahres die Fachhochschulreife erlangen, um danach studieren zu gehen, heißt es in der Mitteilung der Bildungseinrichtung.

Begonnen hatte das Schuljahr mit Methodentagen, um die Tablets, mit denen jeder Schüler ausgestattet wurde, sinnvoll zu nutzen und nötige Methoden für das Lernen an der Schule und auch für das spätere Studium zu erlernen.

Das Fach „Projektarbeit“, in welchem sich die Schüler in Gruppen organisieren und ein Projekt von der Idee bis zum Prototypen planen, entwickeln und bauen, förderte technisch ausgereifte und kreative Ergebnisse zutage. Von einer Tattoomaschine, einer Thermoskanne, die sich per Knopfdruck erhitzt, einem Smart Toollogistic über einen Flaschenkühler mit einer kleinen Glaskammer für Glasflaschen sowie einer Trinkbar, die Cocktails auf Knopfdruck erstellt, war alles dabei. Hierbei trainierten die Schülerinnen und Schüler auch Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit, Durchhaltevermögen und Medienkompetenz.

Das Schuljahr klang mit einer dreitägigen Abschlussfahrt nach München aus, welche mit einer kurzen Stadtführung, dem Erkunden des Olympiaparks sowie dem Englischen Garten, einem Rundgang durch das Deutsche Museum und dem Erleben der Münchner Kultur gefüllt war.

An der Abschlussfeier betonte Schulleiterin Susanne Galla, dass die Schüler, egal für welchen Weg sie sich entscheiden, jetzt über solide Grundlagen verfügen, die ihnen viele Türen öffnen werden.

Markus Fleckenstein, Abteilungsleiter des Berufskollegs, lobte noch einmal die Leistung, die die Klasse in nur neun Monaten vollbracht haben. Klassenlehrerin Victoria Spanier erwähnte die tolle Klassengemeinschaft, die die Schüler untereinander hatten und die Freundschaften, die sich daraus gebildet haben. Physiklehrer Dirk Krause gab in seinen Anschlussworten den Schülern den Ratschlag, es zu genießen jetzt an einem Höhepunkt angekommen zu sein, da es im Leben auch immer mal wieder bergab gehe.

Gemeinsam gratulierten die Lehrkräfte den Schülerinnen und Schülern und übergaben die Zeugnisse und Preise. Der Förderverein der Ferdinand–von–Steinbeis–Schule zeichneten die beiden besten Schüler zusätzlich mit einem Barpreis aus.

Ab dem kommenden Schuljahr soll laut Mitteilung der Schule der Fokus auf die Studierfähigkeit weiter verstärkt werden — etwa durch den Ausbau der Methodentage und eine Anpassung der Methoden über das Schuljahr hinweg. Auch werden die Schülerinnen und Schüler weiterhin mit Tablets ausgestattet, um die digitalen Fertigkeiten weiter zu vertiefen oder Neues zu lernen.

Für das das kommende Schuljahr sind noch Plätze im Berufskolleg frei, sodass man sich bewerben kann. Weitere Infos gibt es telefonisch unter 07461/926—2800 oder über die Homepage www.steinbeisschule.de

Die Absolventen im Einzelnen:

Klasse 1BKFHT1 (Klassenlehrerin Victoria Spanier):

Jeannette Del, Spaichingen; Daniel Drobizow, Tuttlingen (Preis); Marcel Friesen, Trossingen; Leon Grimm, Böttingen; Andreas Hall, Tuttlingen; Luis Kahler, Seitingen–Oberflacht; Gabriel Keilbach, Trossingen (Lob); Luis Klaiber, Denkingen (Lob); Lars Lehnhardt, Denkingen; Daniel Liashenko, Emmingen–Liptingen; Lea Link, Tuttlingen; Justin Lorenz, Tuttlingen; Gian–Luca Maurer, Spaichingen (Lob); Niklas Mehner, Bärenthal; Nico Pekau, Geisingen; Elias Penz, Egesheim; Sebastian Regelmann, Aldingen (Preis); Anna Schätzle, Deilingen (Lob); Simon Schemm, Wurmlingen (Lob); Jan Werner, Emmingen–Liptingen.

Sonderpreise des Fördervereins Gewerbliche Schulen Tuttlingen:

1. Preis: Sebastian Regelmann, 2. Preis: Daniel Drobizow.