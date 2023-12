Der TV Spaichingen stellt sich dem Abstiegskampf

In der Oberliga reist die erste Damenmannschaft der Donautal-HSG zur Reserve von Frisch Auf Göppingen. Die zweite Mannschaft der HSG Fridingen/Mühlheim hingegen hat in der Landesliga Heimrecht gegen die SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell. Und auch die HSG Baar freut sich auf das Heimspiel gegen Spitzenreiter TSV Neckartenzlingen. Bei den Herren will sich der TV Aixheim in der Landesliga beim letzten Heimspiel des Jahres gegen den TV Weilstetten II selbst beschenken. Landesligist TV Spaichingen möchte sich im Heimspiel gegen die SG Dunningen/Schramberg Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Oberliga Frauen

Frisch Auf Göppingen II - HSG Fridingen/Mühlheim (So., 17 Uhr, EWS Arena in Göppingen/Hinspiel: 30:29). Eine interessante Aufgabe steht der HSG Fridingen/Mühlheim vor Jahresende bevor, wenn es im Rückspiel gegen die Reservemannschaft von Göppingen geht. Das Hinspiel im Donautal zu Saisonbeginn ging nur knapp an die Göppingerinnen. „Das Spiel haben wir knapp und unglücklich verloren“, erinnert sich Trainer Klaus Hüppchen. Die Top-Torschützin aus dem Hinspiel, Johanna Biegert, fehlt wegen eines Kreuzbandrisses. „Die hat neun Tore gegen uns gemacht, aber da kommen andere Spielerinnen nach, die genauso gut sind“, warnt Hüppchen davor, das Fehlen der einen Spielerin als Vorteil anzusehen. Welche Wundertüte auf die Donautälerinnen in Göppingen wartet, kann sich der HSG-Trainer nur ausmalen. „Die haben die Möglichkeit, Spielerinnen aus der ersten Mannschaft und hochtalentierte Juniorinnen einzusetzen“, so Hüppchen. Da könne es gut sein, dass der Kader der Gastgeberinnen mit Bundesliga- und Nationalspielerinnen gespickt sei.

Denn Göppingen will sicher nichts anbrennen lassen, steht unter Druck, das Spiel zu gewinnen, um den Anschluss an die Spitze mit der HSG Leinfelden-Echterdingen nicht zu verlieren. Eine Niederlage würde wohl das Aus für höhere Ziele bedeuten, so rechnet Hüppchen. Darum bedürfe es einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem „uneingeschränkten Teamwillen“, um in Göppingen zu bestehen. „Wenn uns das gelingt, dann wird es ein enges und umkämpftes Spiel.“ Die HSG wird mit dem kompletten Kader nach Göppingen fahren.

Landesliga Männer

TV Aixheim - TV Weilstetten II (Sa., 19.30 Uhr, Sporthalle in Aldingen). Mit einem Heimsieg im letzten Spiel des Jahres möchte sich der TV Aixheim gegen den Tabellenletzten aus Weilstetten in die Winterpause verabschieden. „Wir wollen die Hinrunde mit 13:5 Punkten abschließen. Das ist unser Ziel. Und dann geht es im neuen Jahr weiter mit vielen Heimspielen und nur drei Auswärtspartien. Darauf freuen wir uns“, sagt TV-Trainer Manuel Schmelovski.

Doch von einem Selbstläufer gegen das Kellerkind aus Weilstetten will Schmelovski nichts wissen. „Vom Papier her ist das eine eindeutige Sache. Aber wir kennen Weilstetten seit Jahren, und man weiß nie, wer in der zweiten Mannschaft mitspielt. Sie haben aber außer gegen Schömberg nie hoch verloren, sondern das waren immer knappe Ergebnisse. Wir dürfen den Gegner auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Das wird ein Fight“, mahnt der TVA-Coach. Zuversichtlich ist Schmelovski aber, dass keine aufgeblasene Reserve aus Weilstetten anreist, da die erste Mannschaft in der Württembergliga ebenfalls zu kämpfen hat und im unteren Drittel der Liga zu kämpfen hat.

„Wir wollen mit einer kompaktem 6:0-Abwehr spielen und konsequent im Eins-gegen-eins zur Sache gehen. Und die Aktionen des Kreisläufers müssen wir möglichst unterbinden“, so Schmelovski. Dann dürfte auch das Christkind mit einem Lächeln die Aixheimer in die Weihnachtsferien entlassen. Der TV Aixheim belegt aktuell in der Tabelle den dritten Rang (11:3 Punkte) hinter Spitzenreiter TG Schömberg (16:0) und der SG Schorndorf (13:5). Ob die TVA-Akteure Heiko Honer und Janik Honold rechtzeitig fit werden, ist laut Schmelovski fraglich. Fabian Gruler und Benedikt Gruler werden ausfallen.

SG Dunningen/Schramberg - TV Spaichingen (Sa., 17 Uhr, Kreissporthalle Schramberg-Sulgen). Zum Jahresabschluss darf der TV Spaichingen in der Landesliga noch einmal eingreifen. Die Mannschaft von Trainer Alexander Job empfängt nach längerer Spielpause - das letzte Spiel vom 25. November gegen die SG Schorndorf ging mit 26:33 verloren - in der Unterbachhalle die SG Dunningen/Schramberg. „Wir haben die Woche über im Training sechs gegen sechs spielen lassen, um nach der Pause wieder auf Wettkampfspannung zu kommen und haben dabei das Augenmerk sowohl auf die Abwehr als auch auf den Angriff gelegt“, sagt Job. Der TV-Trainer erwartet einen harten Fight, weil „beide Teams noch nicht so viele Punkte geholt haben und das ein Abstiegskampfspiel wird“, so Job.

Nach acht Spielen steht der TV Spaichingen mit 5:11 Punkten auf dem drittletzten Rang vor Dunningen/Schramberg und Weilstetten II. Der Vorletzte aus Schramberg hat 4:11 Punkte und möchte mit den Primstädtern die Plätze tauschen. „Mit sieben Punkten wollen wir in die Winterpause gehen - aber selbst dann haben wir keine gute Hinrunde gespielt.“ Und Alexander Job warnt vor dem Gegner: „Sie haben eine ausgeglichene Mannschaft und sind auf fast allen Positionen torgefährlich. Wir müssen in der Abwehr stabil agieren, damit sie nicht so viele Tore erzielen, wie sie das sonst tun. In den letzten Spielen sind sie immer an die 30er-Marke gekommen, sind aber dann in der Abwehr anfällig. Das gilt es auszunutzen. Ich gehe daher von einem torreichen Spiel aus, in dem wir mit unseren Tempogegenstößen Paroli bieten wollen“, sagt Job.

Der TV Spaichingen kann im Lokalduell mit einem kompletten Kader antreten.

Landesliga Frauen

HSG Baar - TSV Neckartenzlingen (So., 15 Uhr, Solweghalle in Trossingen). Letztes Heimspiel vor der Weihnachtspause, die HSG Baar darf mit einem Kracher das Handballjahr 2023 beschließen. „Wir freuen uns auf den noch ungeschlagenen Tabellenführer. Da können wir vor eigenem Publikum befreit und ohne Druck aufspielen. Und da gefallen wir uns auch in der Rolle des Underdogs, obwohl man ehrlicherweise sagen muss, dass Neckartenzlingen ein Aufsteiger ist. Aber sie haben mit Marilena Sonyi die beste Torschützin der Liga“, sagt HSG-Trainer Oliver Ulrich zum Gegner.

Man wolle zum Jahresabschluss auf jeden Fall vor den Fans ein gutes Bild abgegeben, sagt Ulrich. „Sie spielen mit einer offenen Deckung, das wird eine harte Nuss.“ Auch wenn einige seiner Spielerinnen angeschlagen sind, verlässt sich der HSG-Coach auf seinen breiten und starken Kader. „Der Kader ist zwar breit aufgestellt, aber der Fitnessgrad ist derzeit nicht optimal. Wir werden uns die Kräfte einteilen müssen und die angeschlagenen Spielerinnen klug einsetzen und gut wechseln“, so Ulrich. Was der HSG-Trainer auf jeden Fall verhindern will: „Das soll kein Schaulaufen für den Tabellenführer werden. Wir werden hart im Eins-gegen-eins zu Werke gehen. Und vielleicht können wir dem ungeschlagenen Spitzenreiter ja ein Bein stellen. Die Liga ist sehr ausgeglichen, da ist alles möglich.“

HSG Fridingen/Mühlheim - SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell (Sa., 18 Uhr, Sepp-Hipp-Halle in Fridingen ). Die Reserve der HSG Fridingen/Mühlheim hat sich in die Liga gekämpft und mit zuletzt zwei Siegen in Serie - 26:20 gegen die HSG Rottweil und 25:22 gegen die HSG Schönbuch - neues Selbstvertrauen erarbeitet. „Wir schweben immer noch auf dieser Glückswelle, und das merkt man den Spielerinnen auch im Training an. Diesen Flow wollen wir mitnehmen. Und auch gegen den Tabellennachbarn hoffen wir auf Punkte. Wir sind total motiviert“, sagt HSG-Trainerin Stephanie Parlak.

„Der Kopf spielt dabei eine große Rolle. Wir sind der Aufsteiger, und da ist es nicht immer einfach gegen die gestandenen Mannschaften, die schon jahrelang in der Landesliga spielen. Aber wir haben zuletzt frei aufgespielt, haben die Nerven behalten und wollten unbedingt gewinnen“, sagt Parlak. Das Selbstbewusstsein hat sich ihre Mannschaft erarbeitet. „Zu Beginn der Saison mussten wir gegen die starken Gegner der Liga ran, jetzt waren es auch Spiele auf Augenhöhe gegen Mitaufsteiger. Und wir alle haben gesehen, dass wir zurecht in der Landesliga spielen. Wir wissen, wir können mithalten“, führt die Trainerin an.

Auch den Gegner aus Calw kennen Parlak und ihre Spielerinnen nicht. „Wir machen es wie in Schönbuch, wo wir anfangs schwer ins Spiel gekommen sind und uns dann aber auf den Gegner eingestellt und ihm den Schneid abgekauft haben. Dafür gab es sogar Lob vom Schiedsrichter. Das habe ich auch noch nie erlebt“, sagt Parlak. Der HSG-Kader ist bis auf eine privat verhinderte Spielerin komplett. Die SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell, die ins Donautal reisen muss, steht nach acht Spielen auf dem siebten Tabellenplatz mit 7:9 Punkten. Die Donautälerinnen lauern dahinter mit 4:10 Punkten aus sieben Partien.