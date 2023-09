Der neue Tabellenführer der Kreisliga A2 ist derzeit nicht zu bremsen: Mit einem verdienten Auswärtssieg auf dem Heuberg baute der SV Seitingen-Oberflacht zugleich seine imposante Serie aus und ist seit sechs Begegnungen ungeschlagen. So trennten sich die SG Gosheim/Wehingen und der SV Seitingen-Oberflacht 1:3 (1:1).

Es war viel geboten in Wehingen: Ein Eigentor nach wenigen Sekunden, zwei verschossene Elfmeter und viele klare Chancen auf beiden Seiten. Dazu eine späte Entscheidung, die zumindest Ergebnis technisch lange Zeit für ein enges und spannendes Spiel sorgte.

SG Gosheim/Wehingen – SV Seitingen-Oberflacht 1:3 (1:1) (Foto: )

Die Partie begann wenige Sekunden nach dem Anpfiff gleich mit einem Paukenschlag: Seitingen bekam bei einem Angriff einen Einwurf, der nach einer Spielverlagerung im Strafraum landete. Jannis Mink schoss auf das Gehäuse der Hausherren, Torhüter Lukas Vogel prallte der Ball unglücklich vom eigenen Körper hinter die Linie ‐ 0:1 (1.). Seitingen verpasste es in den ersten 45 Minuten durch Nico Stiller und Leon Schrödinger weitere Tore nachzulegen.

Die Gastgeber hielten läuferisch und kämpferisch dagegen. In der 36. Minute verpasste Spielführer Etienne Wenzler den Ausgleich ‐ er scheiterte mit einem Strafstoß an Kevin Platzer. Weitere zwei Möglichkeiten ließ der Pechvogel liegen. Trotz dieses Rückschlages sorgte jedoch ein Pass in die Tiefe kurz vor der Halbzeit durch einen strammen Schuss von Lars Zisterer überraschend doch für das 1:1 (45.).

Nach dem Seitenwechsel hatte die Heimelf starke 25 Minuten mit Chancen von Wenzler und Luis Klaiber um in Führung zu gehen. Bitter indes für Gäste-Kapitän Mike Köhler: Gut eine Stunde war vorbei, da setzte er einen weiteren Elfmeter neben das Gehäuse. Sieben Minuten später traf Stiller dennoch zum 1:2 (68.).

Wieder war ein Einwurf der Ausgangspunkt, Joshua Woelke legte ihm mustergültig auf. Gosheim/Wehingen schaffte es nicht mehr sich aufzubäumen und aus einer Standardsituation vielleicht noch das glückliche 2:2 zu erzielen. In der Schlussphase bediente der starke Köhler mit einem Zuckerpass in die Spitze Schrödinger, der zum 1:3-Endstand einschob (85.).

Trainerstimmen: Ralf Schnitzer (SGGoWe): „Die ersten 40 Minuten war Seitingen die klar bessere Elf. Wir haben leider unsere Chancen vor und nach der Halbzeit nicht genutzt. Da hatten wir starke 25 Minuten, spielten auf ein Tor und können 2:1 in Führung gehen. Ein Punkt war für uns drin. Insgesamt haben wir super dagegengehalten. Dieses Jahr haben wir eine junge Truppe, die sich als Einheit auf dem Platz präsentiert.“

Samuel Witzig (SVS): „Wir haben kein überragendes Spiel abgeliefert, eher durchschnittlich. Es war teilweise sehr wild und unaufmerksam. Haben noch drei, vier weitere Hochkaräter liegen lassen, um die Partie früher zu entscheiden. Der erste Platz ist nur eine Momentaufnahme. Natürlich freuen wir uns über den guten Lauf. Ich schaue jedoch nicht auf statistische Serien, weil ich grundsätzlich jedes Spiel gewinnen möchte.“

SG Gosheim/Wehingen: Vogel ‐ Braunschweiger, Lehnhardt, Schurr, Bregenzer, Zisterer, Wenzler, Klaiber, N. Hussal (51. Huber), Albrecht, T. Hussal. ‐ SV Seitingen-Oberflacht: Platzer ‐ Maier, Schorpp, Mink (86. Grenz), Thyzak, Woelke, Patzer (80. Maurer), Waal (67. Ilg), Schrödinger, Köhler, Stiller (90+1 Schöndienst).

Schiedsrichter: Eric Müller. – Zuschauer: 120. Tore: 0:1 Eigentor Torhüter Lukas Vogel (1.), 1:1 Lars Zisterer (45.), 1:2 Nico Stiller (68.), 1:3 Leon Schrödinger (85.). ‐ Besondere Vorkommnisse: Kevin Platzer (Seitingen) pariert Elfmeter von Etienne Wenzler (SGGoWe/36.), Mike Köhler (Seitingen) schießt Elfmeter neben das Tor (61.). ‐ Gelbe Karten: 3/1.

