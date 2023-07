Der Gewittersturm vor eineinhalb Wochen, bei dem der Honberg–Sommer geräumt werden musste, hat auch den Tuttlinger Stadtwald kräftig durchgeschüttelt. Rund 4000 Festmeter Holz wurden umgeworfen. Und zwar sogenannte „Einzelwürfe“, wie Michael Hager sagt: „Über den ganzen Wald verteilt.“

Das Aufarbeiten ist aufwändig

Der Leiter der Forstverwaltung der Stadt Tuttlingen weist darauf hin, dass die Aufarbeitung deshalb schwierig ist: „Alle Bäume müssen einzeln rausgebracht werden. Das ist mühsam.“ Lediglich im Ehrenberg traten die Sturmschäden teilweise flächig auf.

Jetzt geht es ans Aufräumen. Michael Hager

Wegen der Gefahr, dass weitere Bäume umfallen oder abgeknickte Äste herunterfallen, waren die Waldwege zunächst gesperrt. Mittlerweile sind sie wieder offen. Revierleiter und Waldarbeiter sind nach dem Gewitter vor Ort gewesen, um die Wege zu kontrollieren.

„Jetzt geht es ans Aufräumen“, sagt Hager. In solchen Situationen sei es von Vorteil, dass das Forstrevier gut ausgestattet ist. Sowohl mit Personal als auch mit einem leistungsfähigen Schlepper.

Stürme werden mehr

Welche Kategorie hatte dieses Gewitter? Schwer, besonders schwer oder sogar außergewöhnlich? Eher mittel. „Es gibt schon immer mal wieder Stürme dieser Art, vor allem im Frühjahr und im Herbst“, sagt der Forst–Leiter. Durch den Klimawandel werden sie wohl künftig öfter stattfinden.

Da es sich am Dienstag um weitgehend lokale Wetterereignisse gehandelt hat — anders als Orkane wie Lothar und Co. — sei das Ausmaß auf den Holzpreis überschaubar. Dass die Preise zurzeit fallen, liege vor allem am Borkenkäfer. Hager: „Zusätzlich zum Sturmholz bekommen wir jetzt noch Käferholz.“ Zu welchen Preis Tuttlingen das Schadholz verkaufen kann, ist derzeit nicht einzuschätzen. Das wird sich in den kommenden zwei bis drei Wochen herausstellen.

Zu heiß und zu trocken: Schädlinge freuen sich

Klar ist aber schon jetzt, dass der Borkenkäfer momentan paradiesische Verhältnisse vorfindet. Für die Waldarbeiter ist es ein Wettlauf mit der Zeit: „Die Frage ist, ob wir das Holz rechtzeitig aus dem Wald bringen, bevor sich der Borkenkäfer vermehren kann und ausfliegt.“ Mit Blick auf die Massen an Holz, die durch das Gewitter angefallen sind, „ist nicht gewährleistet, dass wir das schaffen“, sagt Hager.

Bislang sei es um den Borkenkäfer relativ ruhig gewesen. Dank des nassen Frühjahres sei der erste Vermehrungszyklus des Schädlings buchstäblich ins Wasser gefallen. Doch jetzt komme es ziemlich heftig. „Wo man schaut, drücken braune Kronen durch“, sagt der Fachmann. Einer der Gründe dafür sei der Wassermangel. Hager: „Da reichen schon wenige Käfer, um den Baum zum Absterben zu bringen.“