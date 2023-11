Seit Monaten steht es leer ‐ nun hat der TC Rot-Weiß Tuttlingen einen neuen Pächter für das Tennisheim gefunden. Cristina und Cristian Vasile öffnen dort zum 1. Dezember ihr erstes eigenes Lokal mit rumänischen und internationalen Speisen. Auch einen Mittagstisch soll es geben.

Das Lokal hatte dem Verein in den vergangenen Jahren einige Sorgen beschert. Mehrere Wirte waren abgesprungen ‐ der letzte hörte im Frühsommer nach nur etwas mehr als einem Jahr überraschend auf. Gründe dafür gab es verschiedene, so etwa die etwas abgelegene Lage des Lokals, die Corona-Pandemie oder die Erkenntnis, doch nicht Wirt sein zu wollen.

Interessenten wollten keine Miete zahlen

Umso glücklicher zeigt sich Gudrun Egle, Vorsitzende des TC Rot-Weiß, dass es im Lokal auf dem Vereinsgelände am Tennisplatz einen Neustart gibt. Monatelang war der Verein mit der Wirte-Suche beschäftigt gewesen. „Es hat uns viele Stunden an Arbeit gekostet“, blickt Egle auf zahlreiche Gespräche, den Vertragsabschluss und die Formalitäten zurück. Es habe diverse Anfragen gegeben, teils mit „interessanten Vorstellungen“ wie etwa der komplette Erlass der Miete. Unter drei „ernsthaften“ Interessenten wählte das Vereins-Team letztendlich das rumänische Ehepaar Vasile aus.

Diese bringen einiges an Gastronomie-Erfahrung mit sich: Cristian Vasile ist gelernter Koch und arbeitete unter anderem in verschiedenen Restaurants und Hotels in Rumänien und Spanien, später in Augsburg. Seine Frau Cristina Vasile war als Servicekraft in den entsprechenden Lokalen tätig. In Tuttlingen leben beide erst seit kurzem.

Eröffnung am 1. Dezember

Mit dem „Zaraza“ öffnen sie nun ihr erstes eigenes Restaurant und bewerben dieses unter anderem auf der Internet-Plattform Facebook bereits kräftig. Die Eröffnung ist für Freitag, 1. Dezember geplant, für Vereinsmitglieder und ihre Familien und Freunde soll es ein großes Buffet geben. Regulär geöffnet ist dann ab dem 2. Dezember, mittwochs bis freitags von 11 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 22 Uhr.