Kinderfonds Hütchen hat sich "herumgesprochen"

Der im Jahr 2020 von der Caritas ins Leben gerufene Kinderfonds „Hütchen“ hat auch in diesem Jahr wieder vielen von Armut betroffenen Kinder und Jugendliche im Landkreis Tuttlingen geholfen. Die Weihnachtsspendenaktion von der Schwäbischen Zeitung „Helfen bringt Freude“ unterstützt das Caritas-Projekt finanziell. Unser Reporter Simon Schneider hat mit der Leiterin des Caritasdienstes Sorgende Gesellschaft aus Tuttlingen Corinna Brütsch über die Spenden und Aktionen des Kinderfonds Hütchen gesprochen und das vergangene Jahr Revue passieren lassen.

Frau Brütsch, mit welchen Spenden hat der Kinderfonds Hütchen beispielsweise den Kindern im zurückliegenden Jahr geholfen?

Sehr oft werden Sportsachen inklusive Sportschuhe nachgefragt. Aber auch wenn ein Kind beispielsweise im Eiskunstlaufverein ist und eine Saisonkarte für die Eisbahn benötigt, um am Training teilnehmen zu können, könnte das der Kinderfonds übernehmen. Ähnlich ist es beim Musikschulunterricht. Ein kleiner Teil der Kosten wird über Bildung und Teilhabe übernommen, die restliche Summe kann über den Kinderfonds abgedeckt werden mit maximal 300 Euro pro Jahr und pro Kind.

Wen unterstützen Sie sonst noch?

Unterstützt werden können die Kinder mit dem Fonds auch wenn es um die Erstausstattung für den Kindergarten geht und das Kind Dinge wie Rucksäcke, Vesperdose, Hausschuhe und mehr benötigt. Ein weiteres Beispiel, wo der Kinderfonds finanziell unterstützen kann, ist die Teilnahme am Ski-Landschulheim, das angenommen 400 Euro kostet. Ein Teil der Kosten kann eventuell auch hier über Bildung und Teilhabe gedeckt werden, die restliche Fördersumme über den Kinderfonds. Diese Kosten stellen auch Familien vor Herausforderungen, die keine staatlichen Leistungen wie Bürgergeld oder Wohngeld erhalten. Wenn die Familien unter einer bestimmten Einkommensgrenze liegen, können auch diese Familien gefördert werden.

Wie gestaltet sich der Ablauf für eine finanzielle Unterstützung?

Die Familien können Anträge auf Einzelfallhilfen stellen wie beispielsweise für Sportsachen und die Kosten dafür selbst schätzen. Der Vergabeausschuss überprüft dann den Antrag und schätzt seinerseits erneut die Kosten ein. Dadurch kann es vorkommen, dass die Familien mehr oder weniger erhalten als beantragt.

Wie viel hat der Kinderfonds in diesem Jahr an Geld ausgegeben?

In der Summe waren es bei den Einzelfallhilfen insgesamt etwa 13.000 Euro und 140 Anträge.

Welche Aktionen hat „Hütchen“ dieses Jahr mit den Kindern und Jugendlichen unternommen?

Wir haben den Transfer von Tuttlingen zum Schwimmkurs in Spaichingen übernommen, da dort freie Plätze vorhanden waren. Die Kosten für den Schwimmkurs und die Fahrt wurden vom Kinderfonds Hütchen übernommen. Außerdem gab es eine Schulranzen-Aktion. Insgesamt 81 Schulranzen wurden an angehende Erstklässler aus einkommensschwachen Familien ausgegeben. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen Kreisdiakoniestelle Tuttlingen, Kinderschutzbund Tuttlingen und dem Kommunalen Jobcenter.

Und darüber hinaus?

Wir haben auch einen Ausflug auf den Bodanrück unternommen, bei dem die gesamte Familie teilnehmen konnte. Vor den Sommerferien haben wir vorm Tafelladen 126 Gutscheine für das Freibad in Tuttlingen an Kunden des Tafelladens mit Kindern verteilt. Beim Mitmach-Fest zum Tage der Inklusion im Mai haben wir gemeinsam eine Bank der Toleranz gestaltet. Zudem veranstalteten wir eine Aktion auf dem Marktplatz zum Weltkindertag im September in Kooperation mit der Jugendkunstschule. Kinder konnten dort Flaggen gestalten, die dann in der Tuttlinger Innenstadt aufgehangen wurden. Es haben einige Schulen und Kindergärten teilgenommen. Außerdem konnte jedes Kind Holzblumen anmalen und sie dann mit nach Hause nehmen.

Haben Sie auch an der Kinderinitiative im Südwesten „Mach dich stark“-Tage im November teilgenommen, die sich gegen Kinderarmut einsetzt?

Ja. Der Kinderfonds Hütchen ist Teil der Initiative. In diesem Zeitraum wurden in verschiedenen Bäckereien und Metzgereien die speziellen Starkmacher-Tüten verteilt, die auf das Thema Kinderarmut hinweisen.

Wie steht es um die Spendenbereitschaft. Nimmt sie ab?

Die Spendenbereitschaft ist eher gleichbleibend.

Von wem erhält der Kinderfonds Hütchen Spenden?

Ein Großteil der Spenden erhalten wir durch die Weihnachtsspendenaktion der Schwäbischen Zeitung „Helfen bringt Freude“. Das hilft uns sehr. Von der Efinger Stiftung erhalten wir regelmäßig eine Förderung. Zudem bekommen wir immer wieder Spenden von Vereinen. Ansonsten sind es eher kleinere Privatspenden in diesem Jahr gewesen, Spenden von Firmen eher weniger.

Welche Dankbarkeit erhalten Sie zurück?

Große Freude und Erleichterung, dass die Kinder nun die Musikschule, oder eine andere Einrichtung oder Verein besuchen können. Wir bekommen immer wieder auch Fotos zugeschickt, die dann beispielsweise die neue Sportkleidung zeigen. Generell ist die Dankbarkeit sehr hoch.

Wie verhält es sich mit der Inanspruchnahme des Fonds?

Der Kinderfonds Hütchen hat sich definitiv herumgesprochen, was sich auch in der Anzahl der Einzelfallanträge niederschlägt. 2023 registrierten wir 140 Anträge, im Jahr zuvor waren es nur 91 Anträge. Mittlerweile werden von vielen verschiedenen Institutionen Anträge im Landkreis eingereicht, teilweise auch von den Familien direkt.