Der Herbstaufschwung am Arbeitsmarkt fällt lau aus

Der Herbstaufschwung sorgt für leichte Entlastung am Arbeitsmarkt: Im September waren in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 11.113 Menschen arbeitslos, 331 weniger als Ende August (minus 2,9 Prozent).

Die Arbeitslosenquote verringerte sich um ein Zehntel auf 3,9 Prozent (Baden-Württemberg: 4 Prozent). Im September mussten sich weniger Menschen arbeitslos melden als im August (497 Personen weniger).

Jugendarbeitslosigkeit nimmt ab

Dagegen endete für 2850 Personen ‐ 620 mehr als im Vormonat ‐ die Arbeitslosigkeit. Insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit nahm saisonal bedingt ab (minus 6,8 Prozent).

Im Jahresvergleich liegt die Arbeitslosigkeit dagegen um 9,6 Prozent höher, es gibt 970 Arbeitslose mehr als im September 2022. Arbeitgeber meldeten im September deutlich weniger Stellen als im Vormonat, so die Agentur für Arbeit Rottweil ‐ Villingen-Schwenningen in einer Pressemitteilung.

Zahl der Langzeitarbeitslosen steigt deutlich

Hohe Inflation, Energiepreise und unsichere Auftragslagen schwächten die Wirtschaft und sorgen für Zurückhaltung bei der Nachfrage nach neuen Mitarbeitenden.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist um rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen (plus 391 auf 3009 Personen). Fachkräfte in Bereichen mit hohen Personalengpässen, wie beispielsweise Pflege, Handwerk oder IT, finden in der Regel nach kurzer Dauer der Arbeitslosigkeit eine neue Beschäftigung.

Mit Umschulung Chancen verbessern

„Wenn aber Lebensläufe und Jobanforderungen nicht zusammenpassen, müssen die notwendigen Qualifizierungs- und Unterstützungsmaßnahmen ermittelt werden“, so Sylvia Scholz, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rottweil ‐ Villingen-Schwenningen. Mit Ausbildung, Umschulung oder Weiterbildungen ließen sich die Arbeitsmarktchancen deutlich verbessern.

Bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ist im Vergleich zum Vorquartal ein leichter Rückgang zu verzeichnen: Minus 0,1 Prozent oder 317 Personen weniger (Stichtag 31.03.23). Der Rückgang betrifft konjunkturnahe Branchen wie das Verarbeitenden Gewerbe und Baugewerbe, aber auch Verkehr und Lagerei sowie das Gesundheitswesen.

Insgesamt gab es zum Stichtag 218.639 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Quote sinkt auf 4,3 Prozent

Im Landkreis Tuttlingen waren im September 3578 Männer und Frauen arbeitslos, 34 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sinkt um einen Prozentpunkt auf 4,3 Prozent.

Dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit sind in den letzten vier Wochen 874 neue Stellen zur Besetzung gemeldet worden. Im Stellenbestand befinden sich insgesamt 3477 Angebote.