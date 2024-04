Mit zwei Spieltagen in der Bezirksliga badischer Schwarzwald hatten die drei Teams entlang der Donau eine Doppelbelastung an Ostern. Die Ausbeute: Vizemeister FV Möhringen untermauerte seine Titelambitionen und hat den Tabellendritten bereits deutlich distanziert. Doch die Elf von Trainer Sheriff Bah musste sich in Dauchingen mit einem Punkt zufrieden geben und hat durch die beiden Siege des Spitzenreiters FC Pfaffenweiler (51 Punkte) nun vier Zähler Rückstand.

Die beiden Aufsteiger stehen indes unterschiedlich da: Die SG Kirchen-Hausen schoss zwar kein Tor, überraschte allerdings gegen Marbach und hat sich vom Tabellenkeller auf elf Punkte abgesetzt. Der SV TuS Immendingen löste zumindest seine Pflichtaufgabe beim punktlosen Tabellenletzten FC Bad Dürrheim mit drei Zählern und darf noch vom Klassenerhalt träumen. „Da der SV Hölzlebruck sein Derby in Hinterzarten verlor, sind wir einen Punkt hinter dem HSV und haben die Hoffnung, dass am Ende vielleicht nur zwei Clubs absteigen und der Drittletzte in der Liga bleibt“, so Trainer Uwe Müller.

Ostersamstag: FC 07 Furtwangen - SV TuS Immendingen 4:0 (4:0). Tore: 1:0, 2:0 beide Florian Kaltenbach (1., 16.,), 3:0 Dennis Ank (36.), 4:0 Felix Ganter (45.). Schiedsrichter: Dieter Heizmann.

TuS Bonndorf - FV Möhringen 2:3 (1:2). Tore: 0:1 Mohamed Gomina (22.), 1:1 Niklas Bernhart (29.), 1:2 Omar Manjang (45.+5), 2:2 Fabian Maier (65.), 2:3 Ali Dogan (75.). Schiedsrichter: Leonardo Vallone.

FC Bräunlingen - SG Kirchen-Hausen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Matthias Hummel (90.+4). Schiedsrichter: Hans-Peter Imhof. Besondere Vorkommnisse: gelb-rote Karten für den FCB (72.) und die SGKH (90.+1).

Ostermontag: FC Bad Dürrheim - SV TuS Immendingen 0:7 (0:4). Tore: 0:1, 0:3, 0:6 alle Marcel Winkler (3., 41., Elfmeter/76.), 0:2 Athdedon Memetaj (28.), 0:4 Atila Yüce (45.), 0:5 Maikel Wiedmann (57.), 0:7 Marius Diesmar (87.). Schiedsrichter: Mevludin Milic. Zuschauer: 70.

SG Dauchingen/Weilersbach - FV Möhringen 3:3 (2:1). Tore: 1:0 Benedikt Laufer (19.), 1:1 Maximilian Bell (30.), 2:1, 3:3 beide Tom Zepf (40., 58.), 2:2 Mohamed Gomina (48.), 2:3 Marius Kappeler (51.). Schiedsrichter: Jürgen Schätzle. Zuschauer: 150.

SG Kirchen-Hausen - SG Marbach/Rietheim 0:0. Schiedsrichter: Mike Perko. Zuschauer: 100.