Die Ursache? Vielleicht eine Kerze, eine umgestürzte Öllampe, vielleicht das Feuer zum Sieden von Schmalz nach einer Hausschlachtung, auch Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Genau weiß niemand, was an jenem Novembertag im Jahre 1803 geschehen ist. Gegen 16 Uhr brach das Feuer aus, vier Stunden später lag die ganze Stadt Tuttlingen in Schutt und Asche, waren zwei Menschen gestorben, Tausende obdachlos und verarmt.

Vor 220 Jahren ist die alte, über Jahrhunderte gewachsene und noch mittelalterlich geprägte Stadt in einem Feuersturm untergegangen, am Allerheiligentag, der im protestantischen Tuttlingen allerdings kein Feiertag ist.

Das württembergische Städtchen lag dort, wo auch heute das Stadtzentrum ist, hinter einer Stadtmauer, mit Rathaus, Kirche, Schule und Zehntscheuer und vielen kleinen Wohnhäusern.

Im Haus eines Kaufmanns brach das Feuer aus

Was die Ursache war, ist nicht bekannt. Wo das Feuer ausgebrochen ist, schon. Nahe der Donaubrücke, im Haus des wohlhabenden Kaufmanns Luithlen (heute Untere Hauptstraße 1), wo die Frauen gerade dabei sind, gekauftes Fleisch zu Würsten zu verarbeiten.

Den ersten Rauch nimmt niemand ernst ‐ nebenan liegt eine Brauerei, wo es öfters dampft. Dann ist es schnell zu spät: Die Flammen schlagen aus dem Gebäude und springen unaufhaltsam von Haus zu Haus.

So stellte sich der Tuttlinger Künstler Karlheinz Müller die Szenen beim Stadtbrand 1803 vor (In Festschrift zur Eröffnung des Tuttlinger Hauses 1997). (Foto: Karlheinz Müller )

Mehrere Faktoren begünstigen die Feuersbrunst. Die meisten Häuser sind aus Holz gebaut, wenige haben Grundmauern aus Steinen. Die verhutzelten Gebäude stehen eng an eng, die Gassen sind schmal.

Unter vielen Dächern liegen Heu und Stroh, denn viele Einwohner betreiben eine kleine Landwirtschaft ‐ für ein Feuer beste Nahrung. Und dann weht an jenem eigentlich schönen Herbsttag ein scharfer Wind aus Nordost, der das Feuer in den Ort treibt. Und zu allem Überfluss liegt im Hause Luithlen auch noch ein Pulverfass, das natürlich explodiert.

Löschversuche bleiben vergebens

„Feurio!“, schallt es über der Stadt. Erste Löschversuche mit Wasser aus der nahen Donau bringen keine Abhilfe. Ein Funkenregen ‐ dicht wie Schneefall, erinnerte sich damals ein Augenzeuge.

Er weht über die ganze Stadt, regnet in geöffnete Fenster und Dachluken. Und er bleibt nicht auf Tuttlingen beschränkt, weht weiter über die Mauern hinaus. Noch donauaufwärts in Möhringen fallen Funken vom Himmel, auf dem Weg dorthin haben sie Bäume in Brand gesetzt.

Im Stadtmuseum Tuttlingen stehen noch aus jener Zeit ein paar Löscheimer, die erkennen lassen, dass man damit gegen das große Feuer 1803 nichts ausrichten konnte. (Foto: Dieter Kleibauer )

In der badischen Nachbarstadt weiß man bald, was geschehen ist, schickt eine Feuerspritze zur Hilfe. Als die Flammen immer höher schlagen, der Wind kräftiger weht, eilen aber auch die Möhringer wieder heimwärts, um dort gewappnet zu sein.

In Tuttlingen kämpfen sie weiter. Chaos allerorten: Schreiende Menschen, brüllendes Vieh, das Fauchen der Flammen, umstürzende Wände, Panik am Nadelöhr des Stadttors, die Feuerglocke.

Mehr als 2000 Menschen sind obdachlos

Als Abend ist, verlöschen die Flammen. Die Menschen finden keine Nahrung mehr. Tuttlingen hat aufgehört zu existieren. Von 3547 Menschen, die damals dort lebten, sind 2197 obdachlos geworden, haben alles verloren.

Zwei Tote sind zu beklagen, ein bettlägeriger alter Mann, der wohl beim Evakuieren schlicht vergessen worden ist, und eine ältere Witwe, die umkommt, als sie ein letztes Mal in ihr Haus geht, um etwas von ihrem Habe zu retten.

Doch wo Gefahr wächst, so der deutsche Dichter Friedrich Hölderlin, wächst das Rettende auch: Die Hilfe ist groß. Aus vielen Umlandgemeinden kommt Hilfe. Aldingen schickt bald erste Lebensmittel ‐ Kohlköpfe, Kocherbsen, Kartoffeln, Mehl ‐ und Hilfskräfte zum Aufräumen.

Und die Hilfe ist grenzüberschreitend: Aus dem Badischen haben die Immendinger schon während des Brandes, informiert von „Feuerreitern“, eine Spritze geschickt. Möhringen hilft, wo es nur kann, schickt rasch Vorräte, nimmt Menschen als Flüchtlinge auf.

Und die Hilfe geht ins Detail: Weil die Tuttlinger Stadtkapelle alle Instrumente und Noten verliert, stiftet der Möhringer Ratsschreiber und Kapellmeister Hieronymus Bertsche später den Kollegen neue Noten.

Der Tuttlinger Künstler Karlheinz Müller zeichnete das Bild Lochbeck zum Stadtbrand. Ein Bäcker buk nach dem Brand 1803 angeblich in einem Erdloch Brot. (Foto: Karlheinz Müller )

Die Soforthilfe kommt am Tag danach

Die Bewältigung der Katastrophe beginnt am Tag nach dem Brand. Kurfürst Friedrich in Stuttgart wird informiert, gibt als Ersthilfe 10.000 Gulden und schickt schon wenige Tage darauf eine Kommission nach Tuttlingen, die den Wiederaufbau angehen soll.

Unter ihren Mitgliedern: Landesbaumeister Carl Leonhard von Uber, der Tuttlingen in seiner noch heute erkennbaren Raster-Form, der Quadrate-Stadt, wiederaufbaut.

Der „Special-Plan“ von 1804 mit dem Modell der neuen Stadt Tuttlingen von Carl Leonhard von Uber, württembergischer Landesbaumeister, heute im Tuttlinger Haus zu sehen. Links unten das Wöhrden-Quartier, das vom Brand nicht betroffen war. Der Grundriss ist nicht auf Nord ausgerichtet. (Foto: Dieter Kleibauer )

Bereits 1804 stehen die ersten Häuser, die neue evangelische Kirche ist 1817 fertig. Und wird zum 100. Jahrestag des Stadtbrands erstmals renoviert ‐ 1903 bekommt sie das Jugendstil-Aussehen, das sie heute noch trägt.

Baumeister Uber zieht aus dem Stadtbrand einen stadtbildprägenden Schluss: Seine neuen Häuser mit den charakteristischen „Hut“-Dächern stehen nicht mehr dicht an dicht, sondern sind durch Gassen voreinander getrennt ‐ das soll künftig ein Überspringen von Feuer verhindern.