Wer hätte das gedacht: Da fegt eine Blondine, die eigentlich schon mehr als 60 Jahre auf dem schmalen Buckel hat, die Leute ins Kino. „Barbie ist im Moment der absolute Kassenschlager“, sagt Wolfgang Traber, Betreiber des Tuttlinger Scala–Kinos. Die Begeisterung schlägt querbeet ein.

Junge Leute, auch Kinder, Erwachsene, Männer und Frauen sowie relativ viele mit 60 plus schauen sich den Hollywood–Streifen an. „Der beste Kinosommer seit 2019“, lautet die Bilanz Trabers.

Das Wetter spielt eine entscheidende Rolle

Klar, da kommen einige Faktoren zusammen. Zum Kinostart des Traums in Pink am 20. Juli war noch Hochsommer. Dann wurde es recht schnell kalt, nass und windig. Und zwar ausdauernd. Kinowetter! Der Filmverleih Warner hat zudem enorm in Werbung investiert. Auch das schlägt sich in den guten Besucherzahlen nieder, meint Traber.

Das war ein echter Coup

Ein absoluter Coup sei die gemeinsame Vermarktung der beiden Blockbuster Barbie und Oppenheimer — auf Social Media zu „Barbenheimer“ verkürzt – gewesen. Diese heiß ersehnten Filme sind am selben Tag gestartet. Beide sind Top–Anwärter auf den begehrten Oscar und stehen bei Cineasten hoch im Kurs. Der Hype ist groß. „Barbenheimer“ wurde ein Trend.

Viele Vorstellungen waren ausverkauft. (Foto: arc )

„Das funktioniert richtig gut“, sagt der Tuttlinger Kinobetreiber. Der Oppenheimer–Film würde der sprechenden Filmpuppe kaum nachstehen. Viele der Besucher, die in Barbie waren, würden auch in Oppenheimer gehen. Bis auf die Kinder.

Nur Kens sieht man selten

Noch ein Unterschied: Für Barbie erscheint das weibliche Publikum oft in pink. In Oppenheimer nicht. Und die männlichen Besucher? Tja, da hapere es noch, meint Traber lachend: Blond gefärbt, satt gebräunt und hauteng bekleidet wie Ken sehe man nur selten.

Ähnliche Kassenschlager gab es vor Corona

Auch im Villinger Kino Cinestar gibt es Besuchergruppen, die „Barbie“ zum Event machen. Dazu sind die Vorstellungen nach wie vor nahezu ausverkauft, auch wenn der Hype mittlerweile etwas nachlasse.

In Villingen-Schwenningen tauchen viele Gruppen verkleidet im Kino auf. (Foto: dpa )

Einen ähnlichen Kassenschlager gab es schon länger nicht mehr, meint Theaterleiter Heiko Kimmich, auch wenn „Avatar“ im Winter ganz gut gewesen sei. Vor Corona, erinnert er sich, waren „Fifty shades of grey“ und „Joker“ angesagte Blockbuster. Aber nicht so gut wie Barbie jetzt.

Der Erfolg war absehbar

Unerwartet kam dieser große Erfolg nicht, meint Kimmich. „Unsere Geschäftsleitung hat den Film als Vorpremiere auf einer Messe gesehen und damals schon gemeint: ,Der wird gut’.“ Oppenheimer stehe dem kaum nach, auch da ist das Cinestar in der Regel fast voll. Solange das Interesse derart groß ist, werden beide Filme im Programm bleiben.

Im Rottweiler Kino freut man sich

„Der Film läuft auch im Rottweiler Kino überdurchschnittlich gut“, sagt Werkstudent Karl Kaspar zum pinken Barbie–Abenteuer. Viele Besucher seien kostümiert. Auffallend findet er, dass alle Altersgruppen im Kinosaal zu finden sind. „Man merkt, dass die Leute Spaß daran haben.“

Das sei vor allem für den Hochsommer „echt krass“, zumal auch der Oppenheimer–Film sehr gut laufen würde. Aber nicht ganz so gut wie Barbie. „Barbie ist wirklich bemerkenswert“, so Kaspar. Auch in seinem Bekanntenkreis sei der Film ein großes Thema gewesen. Und dem Rottweiler Central–Kino habe er mehrere ausverkaufte Säle beschert.