Ich komme aus Bayern, geboren bin ich aber in Baden-Württemberg. Mein Abitur habe ich in Bayern gemacht. Auch wenn nur die Donau die beiden Bundesländer an dieser Stelle trennt.

Meine Kinder sind in Baden-Württemberg zur Welt gekommen. In Baden, um genau zu sein. Ich arbeite in Tuttlingen, das württembergisch ist. Es sei denn, es verschlägt mich ins badische Möhringen.

Diese geographischen Feinheiten haben es in sich. Und wehe, man verortet Immendingen in Württemberg.

Das ist genauso schlimm, wie wenn man auf dem Heuberg Fasching statt Fasnet sagt. Da verstehen die Einheimischen keinen Spaß! Früher hätten sie einen dafür geteert, gefedert und an den Pranger gestellt.

Und was droht heute? Verbannung in jedem Fall. Das wird der Komiker Torsten Sträter auch noch am eigenen Leib erfahren. Denn Auftritte in der Donaustadt sind für ihn gestrichen ‐ lebenslänglich.

Er darf sich Tuttlingen auf zehn Kilometer nicht mehr nähern. Wieso? In seiner ARD-Show „Sträter“ erzählt er Ende Oktober: „Ich war vor ein paar Jahren in Bayern. In Tuttlingen.“ Ohne Worte. (ajs)